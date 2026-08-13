Stotinjak studija ima raniji rok prijave na jesenskom roku: Donosimo popis i datume

U pravilu kandidati na jesenskom roku studije mogu prijavljivati i mijenjati do 16. rujna u 13:59. No, stotinjak studija odredilo je raniji rok.

Drugi, jesenski rok državne mature kreće sljedeći tjedan ispitima jezika nacionalnih manjina, Njemačkog, Vjeronauka i Etike. Prvi veliki ispit na redu je 24. kolovoza, Hrvatski jezik - ispit i sažetak, dok je već sljedeći dan na redu esej.

Kraće prijave na HKS-u, ERF-u, KIF-u

Iako kalendar upisa na fakultete kaže kako se na jesenskom roku studiji mogu prijavljivati sve do 16. rujna do 13:59, kandidati moraju imati na umu da neki fakulteti određuju kraći rok. Uglavnom se radi o onima koji provode dodatne provjere iliti prijemne ispite. Popis takvih studija objavljen je u Postani studentu, dok maturanti moraju provjeriti i internetske stranice željenih fakulteta jer ponekad prijave dodatnih provjera idu i preko samih internetskih stranica fakulteta. Lista svih takvih studija dostupna je na dnu ovog članka.

Tako je zasad na popisu studija s ranijim rokom prijave stotinjak studija. Hrvatsko katoličko sveučilište (HKS) odredilo je rok prijava do 2. rujna. Ranije rokove prijava imaju i umjetničke akademije. Tu su i dostupni studiji Fakulteta zdravstvenih studija u Rijeci s prijavama do 28. kolovoza, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet do 23. kolovoza, Kineziološki fakultet u Zagrebu i Stomatološki fakultet u Zagrebu do 28. kolovoza.

Drugi rok mature prijavilo gotovo 7.000 kandidata

Podsjetimo, ispite mature u drugom roku prijavilo je 6.862 kandidata. Brojem prijava prednjače Matematika i Hrvatski jezik. Na fakultetima je prazno ostalo više od 15.000 mjesta, s time da fakulteti nisu dužni otvoriti prijave za jesenski rok, već to rade prema vlastitoj odluci.

Cijelu tablicu studija s ranijim rokom prijave možete vidjeti u dokumentu ispod. Napomena: ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.

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