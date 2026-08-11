Navala na jesenski rok: Izašle liste najpopularnijih studija, borba 20 kandidata za jedno mjesto

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11. kolovoz 2026.
Na zagrebačkoj ekonomiji čak se 20 kandidata bori za jedno mjesto u jesenskom roku. Objavljujemo stanje na svim dostupnim studijima.
Objavljene su prve liste najpopularnijih studija na jesenskom roku. Prema omjeru prvih izbora i kvote na vrhu je poslovna ekonomija Ekonomskog fakulteta u Zagrebu. Kvota je 14, dok je taj studiji prvi izbor za 68 kandidata. Kada dodamo i one koji su taj studij stavili na neko niže mjesto u Postani studentu, dolazimo do podatka kako se 14 kandidata 'bori' za jedno mjesto. Naime, ukupno je njih 196 postavilo baš ovaj studij na svoju listu željenih studija.
Na drugom je mjestu online izvanredni stručni studij fizioterapije na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Tamo je kvota 12, prvi je to izbor za 56 kandidata, dok ga je negdje na listu stavilo 108 kandidata. Dakle, devet se kandidata bori za jedno mjesto. Na trećem je mjestu najpopularnijih ponovno Ekonomski fakultet u Zagrebu, ali ovog puta sa studijem ekonomije. Ukupno je 246 kandidata ovaj studij stavilo na svoje ljestvice, njih 44 na sam vrh, dok je kvota 12. To znači da se 20 kandidata bori za jedno mjesto.
U nastavku možete vidjeti prvih deset studija prema omjeru prvih izbora i kvote, prema najnovijim podatcima Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO). Na listu su još studiji ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja, sestrinstva, strojarstva, građevinarstva, geodezije i geomatike te veterinarske medicine.
AZVO je objavio i najpopularnije studije prema broju prvih izbora. Na vrhu je veterinarska medicina Veterinarskog fakulteta u Zagrebu s ukupno 77 prvih izbora, dok je kvota 38. Slijedi poslovna ekonomija Ekonomskog u Zagrebu sa 68 prvih izbora (kvota 14), pa izobrazba trenera Kineziološkog fakulteta u Zagrebu sa 63 prva izbora (kvota 57).
Na listi su još studiji građevinarstva, prava, fizioterapije, primijenjene ekonomije, sestrinstva, prometa te ekonomije i poslovne ekonomije. Cijela je lista dostupna ispod.
Podsjetimo, ispite mature u drugom roku prijavilo je 6.862 kandidata. Brojem prijava prednjače Matematika i Hrvatski jezik. Prvi veliki ispit na redu je 24. kolovoza - Hrvatski jezik, ispit i sažetak, dok se dan nakon piše esej. Na fakultetima je prazno ostalo više od 15.000 mjesta, s time da fakulteti nisu dužni otvoriti prijave za jesenski rok, već to rade prema vlastitoj odluci. Prijave studija traju do 16. rujna do 13:59, s time da neki fakulteti određuju kraći rok. Najčešće su to oni koji provode dodatne provjere.
Cijelu tablicu AZVO-a najpopularnijih studija na jesenskom roku možete vidjeti ispod. Uz svaki studij naznačena je ukupna upisna kvota, broj prijava i broj prvih izbora. Koliko se kandidata 'bori' za jedno mjesto, dobiva se dijeljenjem broja prijava s ukupnom upisnom kvotom. Napomena: ako vam tablica ne radi, osvježite stranicu.
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