Mogu li studenti primati obiteljsku mirovinu i nakon diplomiranja? Evo pod kojim uvjetima

Postoji slučaj u kojemu studenti koji su diplomirali prije 26. godine mogu nastaviti primati obiteljsku mirovinu i nakon diplome, a do 26. rođendana.

U prosincu 2025. godine, pisali smo, u Hrvatskoj je bilo 7.530 korisnika obiteljske mirovine mlađih od 24 godine, a koji su to pravo ostvarili prema Zakonu o mirovinskom osiguranju. Podaci su to Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Takva obiteljska mirovina prima se dokle god s osoba redovito školuje, odnosno dok ne diplomira, ali najdulje do 26. godine života.

Može li student nastaviti primati mirovinu do 26. godine ako diplomira prije?

Ipak, valja napomenuti da neki studenti koji diplomiraju prije 26. godine imaju pravo na obiteljsku mirovinu sve dok ne navrše 26 godina, ali pod određenim uvjetima. Za pojašnjenje smo upitali Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (MSROP).

Naime, pravo na obiteljsku mirovinu za djecu koja se redovito školuju uređeno je prvenstveno Zakonom o mirovinskom osiguranju (ZOMO). S druge strane, postoje obiteljske mirovine ostvarene prema Zakonu o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (ZOHBDR). Za njih vrijede isti osnovni uvjeti kao i prema ZOMO-u, objašnjavaju iz MSROP-a, međutim postoje razlike u odnosu na duljinu korištenja obiteljske mirovine za djecu koja završavaju ili prekidaju redovito školovanje.

Uvjet je da osoba nije zaposlena

- Prema ZOMO-u, dijete ima pravo na obiteljsku mirovinu za vrijeme redovitog školovanja, najduže do navršene 26. godine života. Ako je redovito školovanje prekinuto zbog bolesti, pravo se može koristiti i za vrijeme mirovanja studija zbog bolesti te, u tom slučaju, i nakon navršene 26. godine života za onoliko vremena koliko je zbog bolesti izgubljeno za redovito školovanje, ako je ono nastavljeno prije navršenih 26 godina života. Međutim, prema ZOHBDR-u, ako nakon završetka ili prekida školovanja dijete - korisnik obiteljske mirovine - nije zaposleno niti uključeno u stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, može nastaviti primati obiteljsku mirovinu još najdulje 12 mjeseci nakon završetka ili prekida školovanja, odnosno najkasnije do dana navršetka 26. godine života, pojasnili su iz MSROP-a.

To znači da student koji prima obiteljsku mirovinu prema ZOMO-u gubi pravo na mirovinu završetkom redovitog školovanja, neovisno o tome je li nakon toga zaposlen ili nezaposlen te neovisno o tome je li prijavljen Hrvatskom zavodu za zapošljavanje. S druge strane, student koji prima obiteljsku mirovinu prema ZOHBDR-u može zadržati pravo i nakon završetka redovitog školovanja, ali najduže 12 mjeseci nakon završetka školovanja ili navršetka 26. godine života, ako nije zaposlen. Dakle, potrebno je provjeriti prema kojem je od navedenih zakona ostvareno pravo na mirovinu. Dodajmo da se ista pravila primjenjuju neovisno o tome koristi li dijete mirovinu iza oba ili samo jednog roditelja.