Samo je jedan način da vam život s cimerom bude ugodan: 'Meni je jako smetalo...'

Ako želite da vam suživot s cimerom bude ugodan, morate - komunicirati. U redu je reći da vam 'nije dan' ili ga opomenuti za nešto što nije napravio.

Kako cimeru u domu ili stanu iskomunicirati da ti nešto smeta? Jedno je to od pitanja o kojem su u srednja.hr redakcijskom podcastu razgovarali Bruno, Hrvoje i Korana. Dobra komunikacija s osobom s kojom dijeliš životni prostor recept je za ugodni studentski smještaj.

Ne treba raditi 'dramu', ali treba reći što ti smeta

Korana navodi da je najvažnije ne ignorirati ili prešutjeti ono što ti smeta.

- Meni je jako smetalo kada bi cimerica otišla kući na praznike nakon mene i ne bi iznijela smeće, i onda bih se ja vratila nakon dva tjedna i ta mala soba bi jako smrdjela po tom smeću. Napisala sam joj poruku, poruka nije bila baš najljubaznija, ali cimeru treba reći kada ti nešto smeta, i ne biti bezobrazan. Najgore je šutjeti, smatra Korana.

Bruno se slaže da ni iz čega ne treba napravi 'preveliku dramu', ali da je potrebno reći što ti ne odgovara.

- Treba jednostavno reći, na primjer, 'to što si ostavio morao sam spremati čim sam ustao, prije posla, nije mi bilo baš zgodno, možeš li to idući put napraviti navečer, ja ću zauzvrat napraviti nešto drugo'. Nešto što i inače radiš oko stana, ali treba istaknuti to, da se cimer osjeća, recimo to tako, guilty, ali ne da ga napadneš direktno da se osjeća kao da ga mrziš, savjetuje Bruno.

Kako reći da ti 'nije dan'?

Dodaje da bi bilo dobro da cimeru možete reći kada vam je potrebno 'vrijeme za sebe'.

- Mislim da kada imaš loš dan trebaš reći da imaš loš dan i da ništa više ne možeš, i zamoliti cimera da on to nešto napravi, a ti ćeš sutra ili drugi dan kada ćeš imati više energije. Mislim da je dobro da drugoj osobi, neovisno o tome živiš li s cimerom, curom, dečkom, rođakom, možeš otvoreno reći da si umoran i onda 'potegnuti' kada imaš više energije, zaključuje Bruno.

U podcastu smo se dotaknuli i drugih mana, pa i prednosti i mana života u domu. Pitali ste nas i kako učiti u studentskom domu, pa smo se dotaknuli i te teme, a podijelili smo i svoje iskustvo o tome koje su vam stvari nužne za život u domu. Cijelu epizodu podcasta možete pogledati u nastavku.