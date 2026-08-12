Veliko sveučilište objavilo tko će od studenata morati plaćati studij: Ovisi o ECTS-ima

Na Sveučilištu u Splitu studenti koji ostvare manje od 50 ECTS-a morat će plaćati dio studiranja. Objavili su cijene. Postoje i iznimke.

Sveučilište u Splitu objavilo je odluku o participaciji studenata u troškovima studija za narednu akademsku godinu, 2026./2027. U njoj je pojašnjeno koji će studenti morati plaćati dio studija u sljedećoj akademskoj godini.

Puni iznosi participacija od 1.070 do 1.527 eura

Koliko iznose pune participacije? Za studije iz područja društvenih, humanističkih i interdisciplinarnih znanosti to jest 1.070 eura, a za studije iz područja prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti 1.221 eura. Pak za studije iz područja biomedicine i zdravstva te umjetničkog područja puna participacija iznosi 1.527 eura.

U svojoj odluci Sveučilište u Splitu prvo nabraja česte situacije studenata i koliko moraju plaćati oni koji su njima obuhvaćeni. Konkretno, redoviti studenti bez obzira na vrijeme studiranja, a kojima je ostao nepoložen završni rad/ispit ili diplomski rad/ispit skupa s odgovarajućim seminarom, mogu ih ponovno upisati uz plaćanje jedne desetine pune participacije. Nadalje, studentima u redovitom statusu dopušta se upis nepoloženog predmeta po treći put, uz plaćanje pune participacije. Isto tako, redovitim i izvanrednim studentima koji su već tri ili više puta upisali neki predmet, a nisu ga položili, dopušta se upis nepoloženog predmeta, uz plaćanje 150 posto pune participacije, stoji u odluci. Sve to vrijedi, napomenuto je, ako studenti udovoljavaju kriterijima Pravilnika o studijima i studiranju na Sveučilištu u Splitu za nastavak studiranja. Nadalje, student u statusu ponavljača plaća punu participaciju, dok se ona ne plaća za vrijeme mirovanja obveza.

Za one koji prikupe između 40 i 50 ECTS-a posebna formula obračunavanja

U odluci Sveučilišta u Splitu stoji kako redoviti studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili manje od 40 ECTS-a, plaćaju punu participaciju. Ako su ostvarili između 40 i 50 ECTS-a, tada im se trošak obračunava po formuli:

Formula: (60 - broj ostvarenih bodova) puta (puna cijena participacije/60) + puna cijena participacije/6

Kako su pojasnili, plaća se jedna šezdesetina propisane participacije pomnožena s razlikom ostvarenih ECTS bodova do 60 zbrojeno s jednom šestinom propisane participacije. Za primjer uzmimo studenta iz područja društvenih znanosti koji je ostvario 45 ECTS-a. On će morati platiti 445,83 eura.

Dio studenata oslobođen je plaćanja

Sa Sveučilišta u Splitu napominju i kako izvanredni studenti, doktorski i specijalistički studenti plaćaju posebne iznose. Dio studenata je i oslobođen plaćanja.

- Participaciju ne plaćaju studenti u redovitom i izvanrednom statusu iz sustava alternativne skrbi kao i studenti s invaliditetom koji imaju utvrđeno najmanje 60 posto tjelesnog oštećenja odnosno najmanje treći stupanj oštećenja funkcionalnih sposobnosti, stoji u odluci.

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