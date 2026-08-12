Veliko sveučilište objavilo tko će od studenata morati plaćati studij: Ovisi o ECTS-ima

Promjena cijena ECTS bodova za studente u Zagrebu: Ovo je nova odluka
Donesena je nova odluka o ECTS bodovima za zagrebačke studente. Cijene ECTS bodova zaokružuju se jer su stare još računane u kunama.
09:59 1 d 11.08.2026
12. kolovoz 2026.
Na Sveučilištu u Splitu studenti koji ostvare manje od 50 ECTS-a morat će plaćati dio studiranja. Objavili su cijene. Postoje i iznimke.
Sveučilište u Splitu objavilo je odluku o participaciji studenata u troškovima studija za narednu akademsku godinu, 2026./2027. U njoj je pojašnjeno koji će studenti morati plaćati dio studija u sljedećoj akademskoj godini.
Koliko iznose pune participacije? Za studije iz područja društvenih, humanističkih i interdisciplinarnih znanosti to jest 1.070 eura, a za studije iz područja prirodnih, tehničkih i biotehničkih znanosti 1.221 eura. Pak za studije iz područja biomedicine i zdravstva te umjetničkog područja puna participacija iznosi 1.527 eura.
U svojoj odluci Sveučilište u Splitu prvo nabraja česte situacije studenata i koliko moraju plaćati oni koji su njima obuhvaćeni. Konkretno, redoviti studenti bez obzira na vrijeme studiranja, a kojima je ostao nepoložen završni rad/ispit ili diplomski rad/ispit skupa s odgovarajućim seminarom, mogu ih ponovno upisati uz plaćanje jedne desetine pune participacije. Nadalje, studentima u redovitom statusu dopušta se upis nepoloženog predmeta po treći put, uz plaćanje pune participacije. Isto tako, redovitim i izvanrednim studentima koji su već tri ili više puta upisali neki predmet, a nisu ga položili, dopušta se upis nepoloženog predmeta, uz plaćanje 150 posto pune participacije, stoji u odluci. Sve to vrijedi, napomenuto je, ako studenti udovoljavaju kriterijima Pravilnika o studijima i studiranju na Sveučilištu u Splitu za nastavak studiranja. Nadalje, student u statusu ponavljača plaća punu participaciju, dok se ona ne plaća za vrijeme mirovanja obveza.
Promjena cijena ECTS bodova za studente u Zagrebu: Ovo je nova odluka
Donesena je nova odluka o ECTS bodovima za zagrebačke studente. Cijene ECTS bodova zaokružuju se jer su stare još računane u kunama.
09:59 1 d 11.08.2026
Studenti moraju platiti upis u višu godinu studija, provjerili smo koliko
Na nekim sveučilištima cijene su ujednačene i transparentno je pojašnjeno kamo novac ide. Na drugima to baš i nije tako.
08:32 4 d 08.08.2026
U odluci Sveučilišta u Splitu stoji kako redoviti studenti koji su u prethodnoj akademskoj godini ostvarili manje od 40 ECTS-a, plaćaju punu participaciju. Ako su ostvarili između 40 i 50 ECTS-a, tada im se trošak obračunava po formuli:
Formula: (60 - broj ostvarenih bodova) puta (puna cijena participacije/60) + puna cijena participacije/6
Kako su pojasnili, plaća se jedna šezdesetina propisane participacije pomnožena s razlikom ostvarenih ECTS bodova do 60 zbrojeno s jednom šestinom propisane participacije. Za primjer uzmimo studenta iz područja društvenih znanosti koji je ostvario 45 ECTS-a. On će morati platiti 445,83 eura.
Još jedan veliki SC mogao bi povećati cijene domova od jeseni: 'Značajan porast troškova energenata'
Ako Senat Sveučilišta u Rijeci u rujnu prihvati prijedlog Studentskog centra, prvi put od 2018. narast će cijene studentskih domova u Rijeci.
14:13 8 d 04.08.2026
Hoće li se zbog novog Zakona o najmu u priču uplesti roditelji studenata? 'Ovrha može biti neizvjesna'
Može li student, osoba koja nije u radnom odnosu, potpisati solemnizirani ugovor te može li biti ovršen? Pitali smo ministarstvo i javne bilježnike.
12:25 6 d 06.08.2026
Sa Sveučilišta u Splitu napominju i kako izvanredni studenti, doktorski i specijalistički studenti plaćaju posebne iznose. Dio studenata je i oslobođen plaćanja.
- Participaciju ne plaćaju studenti u redovitom i izvanrednom statusu iz sustava alternativne skrbi kao i studenti s invaliditetom koji imaju utvrđeno najmanje 60 posto tjelesnog oštećenja odnosno najmanje treći stupanj oštećenja funkcionalnih sposobnosti, stoji u odluci.
Cijelu odluku možete pronaći ispod. Napomena: ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.
Havaianas japanke: zašto ih nosimo iz sezone u sezonu?
Svake sezone pojave se modni komadi koji nakratko osvoje društvene mreže pa nestanu.
11:00 6 d 06.08.2026
Čitajte srednja.hr cijelo ljeto uz posebnu cijenu: Pretplatite se za samo 3,99 € mjesečno
Kupite pretplatu i čitajte sve članke bez oglasa uz posebnu ljetnu cijenu od 3,99€ mjesečno za prva tri mjeseca. Akcija traje do 31. kolovoza.
09:10 49 d 24.06.2026
Navala na jesenski rok: Izašle liste najpopularnijih studija, borba 20 kandidata za jedno mjesto
Na zagrebačkoj ekonomiji čak se 20 kandidata bori za jedno mjesto u jesenskom roku. Objavljujemo stanje na svim dostupnim studijima.
12:12 1 d 11.08.2026
Promjena cijena ECTS bodova za studente u Zagrebu: Ovo je nova odluka
Donesena je nova odluka o ECTS bodovima za zagrebačke studente. Cijene ECTS bodova zaokružuju se jer su stare još računane u kunama.
09:59 1 d 11.08.2026
U zadnji čas objavljeni rezultati natječaja za studentski dom: Ovo su imena dobitnika
Studentski centar u Rijeci objavio je u ponedjeljak navečer rezultate natječaja za svoje domove, SN Trsat i SN Ivan Goran Kovačić.
21:50 2 d 10.08.2026
Otkazana vam je smjena na studentskom poslu? Možda vam poslodavac duguje novac
Ako ste na studentskom poslu došli u smjenu koju ste dobili, ali vam je ona na licu mjesta otkazana, možda vam poslodavac treba platiti naknadu.
15:19 2 d 10.08.2026
Matematičari dobivaju novu dekanicu: Cilj povećati broj studenata, evo kako to planira
Fakultet za matematiku Sveučilišta u Rijeci od prosinca dobiva novu dekanicu, Andreu Švob. Ona je trenutačno prodekanica za znanost.
08:50 2 d 10.08.2026
Kakvi su danas studenti? 'Dolaze na fakultet naviknuti dati točan odgovor, a ne postaviti dobro pitanje'
S dvjema profesoricama razgovaramo o motivaciji studenata. Nisu tromiji, već drukčiji i pragmatičniji, navode. Oblikuje ih i ranije školovanje.
09:39 3 d 09.08.2026
Ovdje su trebali niknuti hotel i toranj od 17 katova: Atraktivno zemljište na Savskoj sada preuzima VMD
Na lokaciji su godinama postojali veliki planovi, ali projekt nikad nije realiziran, a sada se otvara potpuno novo poglavlje.
15:22 14 h 12.08.2026
Galerija gradilišta: Tehnogradnja glavnu prometnicu Dubrovnika pretvara u top zelenu aleju
U Vojnovićevoj su počeli radovi na novom drvoredu vrijednom 277 tisuća eura. Bit će posađene 62 košćele uz sustav navodnjavanja i oborinske vode.
15:21 15 h 12.08.2026
Prinosi za treći stup ne prelaze jedan posto: Većina fondova je u minusu
Prinosi otvorenih dobrovoljnih mirovinskih fondova iznosili su od -0,84 do 0,21 posto u srpnju. Samo tri fonda bila su u plusu, ali blizu nuli.
15:31 14 h 12.08.2026
Centar za talasoterapiju uzima uređaj od 107.000 eura: Značit će jednoj skupini pacijenata
Centar za talasoterapiju u Crikvenici kupuje novi medicinski uređaj. Značit će pulmološkim pacijentima među kojima ima i umirovljenika.
15:27 14 h 12.08.2026