Ova neugodna situacija dogodi se gotovo svim studentima koji žive u domu: Ponekad morate i platiti

Domski ključ čuvajte 'kao oko u glavi'. Gotovo svaki student izgubi ga bar jedanput, a ako ga ne pronađete, SC-u morate platiti promjenu brave.

Kad je u pitanju život u studentskom domu, postoji jedno neugodno iskustvo koje se dogodi gotovo svim stanarima. Riječ je o gubitku domskog ključa. Dogodilo se to i našem novinaru Hrvoju koji je u redakcijskom podcastu na temu studentskog života u domu i stanu upravo ovo izdvojio za najneugodnije iskustvo.

Isti ključ otvara i paviljon i sobu

- Bilo je neugodnih iskustava jer sam ja sam izazvao neugodnost, na primjer kad sam izgubio ključ od studentskog doma. Doslovno sam izašao iz sobe, otišao u menzu, otišao u kiosk i vratio se. Nije to velika relacija, a ključa od studentske sobe više nije bilo. Uopće nisam bio u panici, mislio sam 'ići ću istim putem i naći ću ga', ali ključa više nije bilo. Puno se plaća, mislim da čak preko 50 eura, rekao je Hrvoje.

Neki studenti misle da mogu jednostavno replicirati ključ, no to nije moguće.

- To su ključevima kojima otključavaš i paviljon i sobu pa su malo drukčiji. Na kraju se našla jedna predivna studentica koja mi je pokucala na vrata i donijela ključ koji je pronašla. Na tome sam joj bio jako zahvalan, već sam u Facebook grupama pisao da molim da mi se vrati ključ ako ga netko pronađe. To je malo neugodno, ako moraš iskeširati taj novac za ključ, zaključio je Hrvoje.

Cijene novih ključeva

Podsjetimo, ranije ove akademske godine provjerili smo kako se kreću cijene izrade novih ključeva u četiri najveća studentska centra u Hrvatskoj - Zagrebu, Splitu, Rijeci i Osijeku. O kakvim je ciframa riječ možete pročitati ovdje.

U nastavku možete pronaći epizodu srednja.hr redakcijskog podcasta u kojoj smo usporedili život u studentskom domu sa životom u stanu. Dotaknuli smo se prednosti, mana i drugih pitanja na koja su vas zanimali odgovori.