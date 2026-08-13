SC Zagreb otkrio kada izlaze rezultati za studentske domove, 3.655 ostat će 'kratkih rukava'

Potvrđeno nam je da će rezultati natječaja za studentske domove u Zagrebu biti objavljeni u ponedjeljak tijekom dana.

Natječaj za smještaj studenata u studentske domove Studentskog centra (SC) u Zagrebu završio je 24. srpnja. Kako su nam ranije otkrili, pristiglo je 9.752 zahtjeva, dok će u domove prema natječaju biti raspoređeno 6.097 studenata. To znači da će 3.655 prijavljenih morati u potragu za drugom opcijom. Sada je poznato i kada će to saznati.

- Rezultati će biti objavljeni u ponedjeljak, 17.8.2026. tijekom dana, odgovara na naš upit zamjenica ravnatelja SC-a Zagreb Ivona Tomičić. Dodajmo kako će istog dana krenuti rok za žalbe koji traje osam dana. Isto tako, iako je natječaj proveden online, žalbe će se slati preporučenom poštom.

Ljetos je studentima na raspolaganju 906 kreveta manje nego inače. Najveći razlog tome je obnova 5. i 6. paviljona na Savi, dok se dio manjka kreveta odnosi i na obnovu oštećenog paviljona 8 u Studentskom domu Lašćina. Zbog obnove na Savi 906 studenata primat će uvećanu subvenciju za podstanarstvo u gradu Zagrebu u iznosu od 152 eura mjesečno. Tko dobiva tu subvenciju, također će biti poznato u ponedjeljak u rang-listama koje će objaviti SC Zagreb. Naime, prvih 906 studenata 'ispod crte' koji ne ostvare pravo na dom, dobit će upravo subvenciju.

Isto tako, iz SC-a ranije su najavili da će u studenom raspisati natječaj za redovitu subvenciju podstanarstva koju daje država. Ona iznosi 60 eura mjesečno, a primat će je 800 studenata. Studenti koji ostanu bez doma smještaj mogu pronaći i u učeničkim domovima. Ostatak će morati na tržište nekretnina u potragu za najmom stana. Pritom je za studente važno i da se trenutačno mijenja Zakon o najmu stanova. One koji će pak živjeti u studentskom domu čekaju nove, više cijene, zbog kojih su se studenti pobunili.