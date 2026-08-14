Koliko je stranih studenata na našim sveučilištima? Podatci na nekima alarmantni

Na jednom sveučilištu upisano je tek troje stranih studenata, dok na razmjenu nije stigao ni jedan. Opaske su nekima stigle u reakreditaciji.

Stranim studentima nije baš lako upisati studij u Hrvatskoj. Zadnje što je poznato je problem 'studentskih viza' za studente iz trećih zemalja koje bi im olakšale upis, no to se odbija napraviti zbog visokih sigurnosnih kriterija. Također, prije godinu dana rektori su Ministarstvu unutarnjih poslova, Ministarstvu vanjskih poslova i Ministarstvu obrazovanja poslali požurnicu s molbom za sastanak kako bi se pronašlo rješenje za studiranje studenata iz trećih zemalja.

Tako je prije godinu dana na Rektorskom zboru rečeno i o problemu akreditacije studija. Zadarski rektor Josip Faričić kazao je kako su studiji stranih jezika uvođenjem 'Bolonje' inicijalno akreditirani kao studijski programi na hrvatskom jeziku. Iako su gotovo svi predmeti na tim studijima na stranom jeziku, dodao je, sveučilišta ih ne mogu prikazati kao studije na stranom jeziku jer nemaju takvu inicijalnu akreditaciju. Zato je zatražio da se za takve slučajeve proces akreditacije relaksira tako da se provjeravaju samo minimalni uvjeti. Ministar obrazovanja Radovan Fuchs tada je rekao da bi se to moglo izmijeniti tijekom dopuna Zakona o osiguravanju kvalitete, što je na redu za ovu kalendarsku godinu, ali da se ne smije zaobići pitanje kvalitete. Kako god, mi smo odlučili provjeriti koliko je stranih studenata pod ovakvim uvjetima ipak upisalo cjeloviti studij u Hrvatskoj na javnim sveučilištima.

Sveučilište u Zagrebu - 932 stranih studenata koji su upisali cijeli studij

Podatci koje nam je dostavilo Sveučilište u Zagrebu datiraju na 14. srpnja. Ukupno je stranih studenata na Sveučilištu u Zagrebu, izuzmu li se međunarodne razmjene, 932. Konkretno, broj studenata upisanih na cjeloviti studijski program iz zemalja članica EU-a je 309, a broj studenata iz trećih zemalja koji su se ovdje odlučili upisati studij je 623. Na Sveučilištu u Zagrebu inače studira 62.616, govore javni podatci Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU), što bi značilo da strani studenti koji su upisali cijeli studij čine 1,49 posto studenata.

Dobili smo podatke i za strane studente koji su ovdje na međunarodnoj razmjeni, takozvani dolazni studenti. Ukupno ih je 1.156 odabralo Sveučilište u Zagrebu. Njih 846 je iz Europske unije, dok ih je 310 iz trećih zemalja. Sa Sveučilišta u Zagrebu zaokružuju da je tako ukupno na njihovom sveučilištu, kada se zbroje oni koji ovdje studiraju cijelo vrijeme i oni koji su trenutačno na razmjeni, 2.088 stranih studenata.

U ISVU sustavu vidljivo je i da najviše stranih studenata koji aktivno studiraju u tekućoj akademskoj godini na zagrebačkom sveučilištu dolazi iz Francuske (320), Njemačke (167), Španjolske (151), Ukrajine (146) i Izraela (112). Iz susjedne Bosne i Hercegovine je 91 studenata, iz Slovenije 73, Italije 67, Srbije 52, Crne Gore 34. Za pretpostaviti je da su u ove brojke zemalja uključeni i Erasmus studenti.

Sveučilište u Splitu - 350 stranih studenata

Sa Sveučilišta u Splitu odgovorili su nam kako je stranih studenata koji su upisani na cjeloviti studij 350, pri čemu je iz trećih zemalja njih 43. Dakle, 307 je iz EU. Nastavljaju, ukupno broje 550 stranih studenata na razmjeni.

Podatci ISVU-a kažu da u Splitu ukupno studira 17.880 studenata. Dakle, 350 stranih studenata čini 1,96 posto. Isto tako, javni podatci ukazuju da je najviše stranih studenata iz Njemačke (226), slijede Francuska (84), Španjolska (79), Poljska (59) i Norveška (41).

Sveučilište u Rijeci - 392 stranih studenata

U ovoj akademskoj godini na riječkom sveučilištu studira 392 stranih studenta, od čega je 280 iz država EU-a, a 112 izvan EU, odgovara nam prorektorica za studije, studente i osiguravanje kvalitete Irena Vodopija Krstanović.

- Također, u 2025./2026. na Sveučilištu studira 355 Erasmus studenata. Od tog broja 337 studenata dolazi iz Erasmus programskih zemalja, a 18 studenata dolazi iz trećih zemalja u okviru KA171 projekta. Nadalje, još 185 Erasmus studenata iz EU je došlo odraditi Kratkoročne intenzivne programe (Blended intensive programs) u organizaciji UNIRI-a. Za Erasmus prakse nemamo konačan broj, no prosječno ih dođe 90 - 100 godišnje, poručila je Vodopija Krstanović.

S obzirom na to da u ISVU-u stoji da riječko sveučilište broji 14.412 studenata, to bi značilo da 392 strana studenta čine 2,72 posto. Ukupno gledajući najviše stranih studenata na riječko sveučilište dolazi iz Njemačke (211), Španjolske (70) i Poljske (65).

Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku - 114 stranih studenata

Na osječkom sveučilištu broj stranih studenata koji su upisali cjeloviti studij je 114. Od toga 95 je iz EU-a, dok je njih 19 izvan zemalja EU-a. K tome još imaju 204 studenata na razmjeni, pa kažu da je ukupni broj stranih studenata 318.

Javni podatci kažu da na osječkom sveučilištu ukupno studira 14.458. Dakle, postotak stranih studenata koji su upisali cijeli studij od te brojke bio bi 0,79 posto. Najviše stranih studenata, pokazuje ISVO, dolazi iz Njemačke (84), zatim Bosne i Hercegovine (28), Turske (22), Ukrajine (20) i Španjolske (19).

Sveučilište Sjever - bez stranih studenata koji su upisali cjeloviti studij?

Na Sveučilištu Sjever, sudeći po odgovoru, nema stranih studenata koji su upisali cjeloviti studij. Doduše, broje strane studente koji su došli na razmjenu. Naime, Sveučilište Sjever nije nam dostavilo podatke o studentima koji su tamo upisali cjeloviti studij, u natječajima za upis nismo pronašli da postoje kvote za strane državljane, niti na internetskim stranicama da se mogu upisati cjeloviti studiji. Podsjetimo i da strane studente koji bi upisali cijeli studij na ovom sveučilištu nisu imali kada smo ih to pitali u 2023. godini. Isto, na službenoj stranici Ministarstva obrazovanja za strane studente Study in Croatia stoji kako na engleskom jedino izvode međunarodni združeni prekogranični interdisciplinarni doktorski studij Obrazovne i komunikacijske znanosti.

Također, u postupku reakreditacije Agencije za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) u 2023. rečeno im je da još uvijek nisu spremni za prihvat inozemnih studenata. Nakon opaske u reakreditacija da na internetskim stranicama nemaju dostupne sve sadržaje za strane studente na engleskom, Sveučilište je izradilo, prevelo i javno objavilo sve relevantne informacije za potencijalne inozemne studente na engleskom jeziku. Rektor Damir Vusić u veljači ove godine za evarazdin.hr kazao je kako pripremaju niz inicijativa koje bi trebale omogućiti studij stranim studentima te iskazao želju za stvaranje preduvjeta za privlačenje i osiguravanje studiranja za strane studente.

- U sklopu Erasmus+ programa, Sveučilište Sjever je u protekloj godini ugostilo 25 dolaznih studenata, a u ovoj akademskoj godini ukupno 10 stranih studenata. Obje godine je većina njih došla na studijski boravak, a troje njih na stručnu praksu. Pola njih je iz EU zemalja, a polovica iz trećih zemalja, stoji u odgovoru Sveučilišta Sjever o studentima na razmjeni.

Sveučilište u Slavonskom Brodu - tri strana studenta, nitko na razmjeni

Sa Sveučilišta u Slavonskom Brodu odgovorili su nam kako kod njih cjeloviti studij studira dva studenta iz Mađarske te jedan državljanin Bosne i Hercegovine. Dakle, ukupno troje stranih studenata. Stranih studenata na razmjeni na prijediplomskim i diplomskim studijima trenutačno nemaju, kažu.

Sveučilište u Dubrovniku - 63 strana studenta na cijelom studiju

Sa Sveučilišta u Dubrovniku odgovorili su kako je ukupan broj stranih studenata upisanih na cjelovite studije u ovoj akademskoj godini 63. Od toga je devet studenata iz EU-a, a 54 iz trećih zemalja. Pritom njih 46 studira programe na engleskom, a 17 na hrvatskom (što bi mogli biti studenti iz susjednih zemalja, poput BiH, op.a.).

Isto, na razmjenu u Dubrovnik stiglo je 161 stranih studenata. Od toga je 98 studenata iz zemalja članica EU, dok je 63 studenta iz trećih zemalja. Strani studenti koji su upisali cijeli studij na UNIDU | foto: UNIDU

Sveučilište u Zadru?

Sa Sveučilišta u Zadru nisu odgovorili na naš upit. Kada su u 2023. odgovarali na naš upit, kazali su kako se upisani studenti iz država članica EU ne vode kao strani studenti. Tada su rekli da imaju upisano sedam stranih studenata iz država koje nisu članice EU. Na engleskim internetskim stranicama zadarskog sveučilišta pojašnjeno je da se državljani EU-a u studije upisuju u kvotama za Hrvate. Na stranici Study in Croatia stoji da zadarsko sveučilište ima dva studija na engleskome: Language and Communication in a Multilingual Society (double major) i Marine Biotechnology.

U ISVU-u je vidljivo da imaju strane studente, no nije moguće razlučiti jesu li svi oni u međunarodnim razmjenama ili su neki od njih upisali cjeloviti studij. I u reakreditacijskom procesu preporučeno im je osmisliti i provesti strateški plan za privlačenje većeg broja inozemnih studenata. Ono što je javno dostupno je da su u ljetnom semestru imali 140 stranih studenata na razmjenama. No, tu se ne radi o stranim studentima koji su upisali cjeloviti studij.

Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

I Sveučilište Jurja Dobrile u Puli tražili smo da nam dostave podatke o stranim studentima koji su upisali cjeloviti studij te onima koji su na razmjeni. Rektor Marinko Škare u odgovoru naglašava međunarodne razmjene te spominje brojku od 112 stranih studenata bez Erasmus mobilnosti.

- Erasmus+ i Ceepus program međunarodne mobilnosti su najviše zastupljeni na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli. U ljetnom semestru akademske godine 2025./2026. na Sveučilištu Jurja Dobrile u Puli boravi 30 stranih dolaznih studenata, od kojih 25 putem Erasmus programa (državljani EU) i 5 studenata iz trećih država (bilateralna suradnja). Kroz održavanje proljetnih škola u tekućem semestru je na Sveučilištu dodatno boravilo 49 stranih studenata koji su kroz kratkotrajne proljetne škole obrađivali razne teme i radili u grupama s hrvatskim studentima. Iste prosječne brojke su bile i u zimskom semestru, dakle preko sto dolaznih studenata kroz Erasmus mobilnost programe godišnje. Prema podacima iz ISVU na svim studijskim programima i svim godinama otprilike je upisano ukupno 112 stranih studenata, bez Erasmus mobilnosti, odgovara Škare.

Na Study in Croatia stoji da pulsko sveučilište ima jedan studij na engleskome, International Economic Relations and Management, te tri studija na talijanskom jeziku, predškolski odgoj. U reakreditacijskom procesu nadležna agencija kazala je kako nedostaje mogućnost pohađanja nastave koja se izvodi na stranom jeziku te da je potrebno povećati broj studijskih programa na stranom jeziku.

- Posljedice nemogućnosti pohađanja nastave na stranom jeziku su te da strani studenti imaju negativan dojam o Sveučilištu, što uzrokuje probleme s privlačenjem stranih studenata i štetu reputaciji, što bi se s vremenom moglo razviti u prepreku međunarodnom razvoju na više razina, stajalo je u reakreditacijskoj preporuci.