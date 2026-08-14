Ministarstvo traži studente za rad na tri lokacije, satnica 7,50 eura: Prijave traju kratko

Koliko učenici i studenti mogu zaraditi u kolovozu? Zbog dva datuma trebaju pripaziti
Učenici i studenti koji rade u kolovozu mogu zaraditi više od 1.000 eura. Zbog dva datuma taj iznos može biti još veći.
15:17 1 d 13.08.2026
14. kolovoz 2026.
Lokacije su Jastrebarsko, Zagreb i Đurmanec. Riječ je o kratkom fizičkom radu sa satnicom od 7,50 eura.
Ministarstvo hrvatskih branitelja u potrazi je za studentima koji će raditi preko studentskih ugovora. Konkretno, objavili su dva oglasa za fizički rad.
Prvi će se obavljati u Jastrebarskom, na lokaciji Zrinsko - Frankopanska 2, u utorak 18. kolovoza. Dakle, radi se o angažmanu za jedan radni dan. Traži se petero studenata. Riječ je o fizičkim poslovima za koje su potrebne, stoji u oglasu, standardne socijalne vještine. Konkretno, posao će biti utovar i istovar umjetne trave. Očekivano trajanje posla je toga dana od osam do 16 sati, odnosno očekuje se da bi posao trebao biti gotov za četiri do osam sati. Satnica je 7,50 eura. Prijave traju do početka rada, 18. kolovoza.
- Molimo zainteresirane osobe da odmah na objavljenu mail adresu: [email protected] - dostave životopis i presliku osobne iskaznice. Nakon analize dostavljenih životopisa, obavit će se razgovor s dijelom kandidata, stoji u oglasu objavljenom na internetskim stranicama SC-a Zagreb i SC-a Sisak.
Koliko učenici i studenti mogu zaraditi u kolovozu? Zbog dva datuma trebaju pripaziti
Učenici i studenti koji rade u kolovozu mogu zaraditi više od 1.000 eura. Zbog dva datuma taj iznos može biti još veći.
15:17 1 d 13.08.2026
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13:27 1 d 13.08.2026
Drugi posao također je fizički rad, konkretno, nošenje opreme i namještaja, utovar i istovar opreme i namještaja. Posao će se pak obavljati u Zagrebu na Trgu Nevenke Topalušić 1 (kod Učiteljskog fakulteta) i u Đurmancu, Donji Macelj 126 B. Trajat će dva dana, 21. i 22. kolovoza, što je petak i subota. Očekivano radno vrijeme je od osam do 16 sati, svaki dan punih osam sati. U potrazi su za troje studenata. Satnica je 7,50 eura. Postupak prijave isti je kao kod prvog posla, a traju do početka rada, 21. kolovoza.
- Molimo zainteresirane osobe da odmah na objavljenu mail adresu: [email protected] - dostave životopis i presliku osobne iskaznice. Nakon analize dostavljenih životopisa, obavit će se razgovor s dijelom kandidata, stoji u obavijesti.
Podsjetimo, minimalna učenička i studentska satnica u 2026. godini jest 6,56 eura neto. Studenti pri radu trebaju pripaziti na dva limita. Na što trebaju obratiti pozornost tijekom rada u kolovozu, možete pak pročitati ovdje.
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