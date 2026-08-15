Koliko studenata ima Hrvatska? Poznata brojka redovitih i izvanrednih

U još uvijek aktualnoj akademskoj godini, 2025./26., ukupno je upisano 147.073 studenata. Pokazuju to podatci Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih koji su nam dostavljeni kada smo ih priupitali o drugoj temi, koliko je studenata zaposleno na ugovor o radu.

73 posto redoviti studenti, 27 posto izvanredni

Od tog broja studenata njih 73 posto redoviti su studenti, dok je izvanrednih studenata 27 posto. Konkretno u brojkama, ukupno studenata u redovitom statusu jest 107.205, a izvanrednih 40.325. Iz Ministarstva dodaju:

- Napominjemo kako je ukupan broj upisanih studenata nešto manji od zbroja studenata u redovitom i izvanrednom statusu jer dio studenata paralelno studira dva studija pri čemu na jednom studiju studira u redovitom statusu, a na drugom u izvanrednom statusu, stoji u opaski Ministarstva.

Hrvatska nema javno dostupan cjeloviti sustav o podatcima studenata

Zašto su ovi podatci važni? Već smo ranije upozoravali kako u Hrvatskoj ne postoji javni cjeloviti sustav informacija o studentima. Zbog toga može se jedino oslanjati na podatke Državnog zavoda za statistiku ili kada podatke komunicira Ministarstvo obrazovanja. Pritom valja spomenuti kako se realni podatci za osnovne i srednje škole vode u takozvanim Školskim e-Rudnicima, no oni ne pokrivaju visoko obrazovanje.

Ono što postoji na nacionalnoj razini te je najbliže točnosti, jest Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) čiji je dio podataka dostupan i javnosti. No, problem je da ISVU ne koriste sva visoka učilišta. Trenutačno ga upotrebljava 119 visokih učilišta, dok Hrvatska ukupno broji 130 visokih učilišta, pokazuju pak javno dostupni podatci Upisnika visokih učilišta Ministarstva obrazovanja. Po toj računici 11 institucija ne koristi ISVU.

Koliko je sustav zato (ne)reprezentativan, najbolje je oslikati na primjeru broja ukupnih studenata. ISVU kaže da je upisanih studenata 145.976, dok Ministarstvo daje brojku od 147.073. Dakle, ta razlika od 1.097 studenata predstavlja one koji nisu zavedeni u ISVU, zbog čega ISVU podatci nisu posve reprezentativni.

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