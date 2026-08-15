SC na Veliku Gospu objavio rezultate natječaja za dom, evo rang-lista

SC Split objavio je privremene rezultate natječaja za studentski dom ove subote. Rang-liste su na dnu članka. Odmah kreće rok za prigovore koji traje osam dana. Žalbe se šalju preporučenom poštom na adresu: Studentski centar Split, Cvite Fiskovića 3, 21 000 Split s naznakom: Povjerenstvu za rješavanje prigovora privremenih rezultata natječajnog postupka za subvencionirani smještaj.

- Rok za podnošenje prigovora nije produljenje natječajnog roka, niti mogućnost za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije. Prigovor se upućuje ukoliko je došlo do pogreške kod bodovanja dokumentacije poslane na natječaj, a koje bodovanje će svaki student za sebe moći vidjeti preko linka na web stranici SC-a Split. Odluka Povjerenstva za rješavanje prigovora bit će objavljena najkasnije u roku od idućih petnaest (15) dana po isteku roka za prigovore na web stranici Studentskog centra, zajedno s Konačnom rang-listom, te će se nakon objave konačnih rezultata studenti moći opredijeliti za pojedini studentski dom, naravno oni student koji su ostvarili pravo na studentski dom i to sve preko programske aplikacije koju definira Studentski centar Split, stoju u obavijesti SC-a Split.

Napomenuli su i kako je bodovni prag u rang-listi za studente (muškarce) je manji, jer studenti imaju određeni broj mjesta u Učeničkom-Đačkom domu u Splitu. Pojasnilli su da će se određeni studentski dom moći rezervirati nekoliko dana iza objave konačnih rezultata.

- Studenti će se moći opredjeljivati u određene studentske domove i sobe i to sve temeljem modela prijave-aplikacije koju izradi Studentski centar Split. Studenti koji su ostvarili pravo na smještaj u gradu Makarska (studenti Hotelijerstva i gastronomije) isključivo ostvaruju to pravo smještaja. Studenti koji po natječaju ostvare pravo na subvenciju smještaja kod privatnih stanodavaca, po konačnoj rang listi (studenti podstanari), potvrde boravišta donose prilikom sklapanja Ugovora u mjesecu listopadu 2026., a spuštanje Rang liste za studente koji ostvare pravo na subvenciju kod privatnih stanodavaca će biti nakon što svi studenti koji su ostvarili pravo na subvenciju kod privatnih stanodavaca potpišu Ugovore u mjesecu listopadu 2026., jer ćemo tada imati saznanje o slobodnim-dodatnim subvencijama. Studenti koji su bili smješteni u studentskim domovima Studentskog centra Split u akad. 2025./26., a nisu podmirili sve svoje obveze (bilo financijske, ili neke druge obaveze) prema Studentskom centru Split neće moći koristiti novo ostvareno pravo iz ovog natječaja za akad. 2026./27., objavili su iz SC-a Split.

Napomenimo da se službeni rezultati natječaja za studentske domove u Zagrebu očekuju u ponedjeljak. Ispod možete vidjeti rang-liste za Split i prosjeke visokih učilišta. Napomena: ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.