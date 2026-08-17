SC Zagreb objavio rezultate za dom i subvenciju od 150 eura, pogledajte jeste li na popisu

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17. kolovoz 2026.
SC Zagreb objavio je privremene rezultate natječaja za studentske domove i subvenciju od 152 eura mjesečno. Bodna granica je 1.387.
Studentski centar (SC) u Zagrebu objavio je privremene rezultate natječaja za studentske domove u ponedjeljak ujutro. Bodna granica nakon privremenih rezultata je 1.387. Rang-listu moguće je pronaći na dnu ovog članka.
Odmah kreću i prigovori. Oni se upućuju Povjerenstvu za rješavanje prigovora Studentskog centra u Zagrebu, najkasnije osam dana po objavi rezultata. Šalju se isključivo preporučenom poštom na adresu: Studentski centar u Zagrebu, Poslovnica za smještaj studenata, Povjerenstvo za rješavanje prigovora, Savska cesta 25, 10 000 Zagreb. Kako napisati žalbu, provjerite ovdje.
Broj studenata koji će dobiti dom narast će nakon prigovora i konačnih rezultata. Kako u obnovu idu 5. i 6. paviljon na Savi, dodjeljuje se i 906 subvencija od 152 eura mjesečno. Na rang-listama studenti mogu vidjeti jesu li dobili subvenciju.
- Prema konačnoj rang listi 6.097 studenata ostvaruje pravo na studentski dom. Ispod crte prvih 906 studenata ostvaruje pravo na subvencioniranje smještaja kod privatnog stanodavca u iznosu od 152,00 € student koji je ostvario pravo na studentski dom ne može primati navedenu subvenciju. Student koji ostvari pravo na subvenciju (nakon spuštanja bodne granice na njegov broj bodova) može useliti u studentski dom, ali gubi pravo na subvenciju od mjeseca useljenja u studentski dom. Idući student u redu čekanja može nastaviti primati subvenciju za smještaj kod privatnog stanodavca od narednog mjeseca. Pravo na subvenciju podstanarstva nemaju studenti koji su smještani u učeničke domove, jer je isti također subvencioniran od strane MZOM, stoji u uputi SC-a.
Promjena cijena ECTS bodova za studente u Zagrebu: Ovo je nova odluka
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Detaljno bodovanje studenti mogu vidjeti u svojim profilima gdje su se prijavljivali za dom.
- Studenti koji su ostvarili pravo na smještaj u studentskome domu, mogu useliti isključivo uz predočenje potvrde o obavljenom liječničkom pregledu! Iznimno studenti koji ne obave liječnički pregled kod liječnika školske ili sveučilišne medicine, mogu isti obaviti kod svog liječnika opće prakse u mjestu stanovanja. S tom potvrdom mogu privremeno useliti u studentski dom dok ne obave pregled kod propisanog liječnika školske ili sveučilišne medicine, stoji u uputi SC-a.
Postoje i rezervacije soba. Prvo napomenimo da studenti koji ne rezerviraju sobu, u dom mogu useliti do 21. rujna. S druge strane, oni koji se odluče odabrati neku od soba u online rezervacijama, istu moraju platiti između 1. rujna i 10. rujna. Nakon što plate mogu useliti do 9. listopada. Sobu prvo mogu rezervirati stari stanari, ako žele biti u istoj sobi kao lani, od 18. kolovoza u 8 sati do 20. kolovoza u 20 sati. Za ostale studente rezervacije traju od 21. kolovoza u 12 sati do 25. kolovoza u 8 sati. SC napominje i da prijevremeno useljenje u studentske domove, ako nekome treba, počinje 27. kolovoza. Tada studenti do 1. rujna dom plaćaju po danu.
Studente čekaju i nove cijene studentskih domova u Zagrebu, oni poskupljuju, provjerite ih ovdje. Rang-liste i prosjeke visokih učilišta pronađite ispod. Napomena: ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.
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