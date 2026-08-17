Kako napisati žalbu na rezultate smještaja u studentskim domovima? Imamo skicu za vas

Studenti koji smatraju da su zakinuti u bodovanju na natječajima za studentske domove mogu poslati žalbu. Šalje se preporučenom poštom.

Nakon što studentski centri objave privremene rezultate smještaja u studentske domove, studenti imaju pravo poslati prigovor. Od većih gradova žalbe sada traju u Zagrebu, Splitu i Rijeci. Moguće je da je zabunom došlo do krivog bodovanja ili je studentski centar zaboravio bodovati neki dio prijave. Studenti zato u svojim sustavima detaljno trebaju provjeriti kako su bodovani i uoče li pogrešku, poslati žalbu.

Žalbe nisu prostor za dopunjavanje dokumentacije

Pritom žalbe u pravilu nisu prostor za naknadno dopunjavanje natječajne dokumentacije. Naime, ako odmah pri prijavi niste naznačili da živite sa samohranim roditeljem, naknadno vam žalba vjerojatno neće biti prihvaćena ako pošaljete dokumentaciju za to. No, ako ste naznačili da živite sa samohranim roditeljem te ste predali dokumentaciju, a ona vam nije bodovana, to je prostor za žalbu.

Žalbu je najbolje napisati u Wordu te je isprintati. U gornjem lijevom kutu napišite svoje ime i prezime, adresu, e-mail, broj mobitela te iz sustava možete izdvojiti svoj matični broj studenata ili broj prijave na natječaj. Nakon toga s desne strane pišete kome je žalba upućena, to je uglavnom Povjerenstvo za rješavanje prigovora. Na istom mjestu napišite da se obraćate Studentskom centru te dodajte i njihovu adresu.

Žalbe se šalju preporučenom poštom

Potom napišite Predmet: Prigovor na natječaj za smještaj studenata u studentske domove za akademsku godinu 2026./2027. te krenite s tekstom žalbe. Konzultirajte se s pravilnikom Ministarstva te se pozovite i na njega ako mislite da ste zakinuti. U tekstu žalbe razjasnite zašto smatrate da ste zakinuti i u kojoj točki konkretno. Za ono što tvrdite ponovno pošaljite dokumentaciju. Na kraju zahvalite, potpišite se, napišite koje priloge dajete (ako šaljete dokumentaciju) i naposljetku napišite mjesto i datum pisanja žalbe. Mjesto i datum možete napisati i poviše, ispod predmeta.

Važno je napomenuti da se žalbe šalju preporučenom poštom. Dakle, morat ćete otići u poštanski ured te tamo zatražiti slanje preporučeno i to platiti. Nije dovoljno kupiti kuvertu i markicu te žalbu ubaciti u poštanski sandučić.

U dokumentu ispod možete vidjeti skicu žalbe na zagrebačkom primjeru. Napomena: ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.