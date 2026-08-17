Pitali smo SC mogu li studenti zamijeniti subvenciju za dom. Ovo je odgovor

Studenti u grupama danas traže zamjene. Među njima, jest i primjer gdje student koji je dobio subvenciju traži nekoga tko je dobio dom za zamjenu.

'Mijenjam subvenciju za stan za III. kategoriju žensko mjesto'. 'Mijenjam subvenciju za Stjepan Radić III. kategorija'. 'Mijenjam subvenciju za III. kategoriju Stjepan Radić ili Cvjetno ženska kategorija'. Ovako danas izgleda grupa studenata na Facebooku nakon što je SC u Zagrebu objavio privremene rezultate za koje trenutačno traje žalbeni proces.

'Subvencija je osobno pravo studenta i nije prenosivo na drugu osobu'

Mnogi studenti zamijenili bi subvenciju s nekim tko je dobio dom, a ipak bi možda živio u stanu i dobro bi mu došla subvencija. Naime, prvih 900 studenata ispod rang-liste dobiva mjesečnu subvenciju za privatni najam od 152 eura zbog obnove 5. i 6. paviljona na Savi, što je donijelo manje mjesta na natječaju. No, takvo što nije moguće.

- Subvencija je osobno pravo studenta i nije prenosivo na drugu osobu. Sukladno tome nije moguće je mijenjati sa drugom osobom, odgovaraju na naš upit iz SC-a Zagreb.

Moguće poslati molbu za premještaj iz jednog doma u drugi

Ono što u praksi jest moguće pokušati je zamjena studentskog doma međusobno, između osoba koje su ostvarile pravo na dom. Naime, SC je objavio kako studenti zahtjeve za premještaj donose osobno, šalju poštom ili putem e-maila [email protected]. Pritom navode kako je potrebno navesti opravdan razlog. Studenti mogu pokušati pronaći zamjenu te pod razlozima napisati ime i prezime osobe s kojom žele zamijeniti smještaj. Pritom nitko ne garantira da će u bilo kojem slučaju zahtjev biti odobren. Ranijih godina, pokazuju iskustva studenata, ako je netko pronašao zamjenu, premještaj mu je bio odobren.

- Napominjemo da zahtjeve za premještaj ispunjavaju studenti koji su ostvarili pravo na smještaj te imaju opravdani razlog zašto se žele preseliti iz jednog studentskog doma u drugi. Ne postoji vremenski rok u kojem se premještaj mora omogućiti. Matični broj Poslovnice za smještaj je Vaš osobni identifikacijski broj pod kojim se vodite u Studentskom centru Zagreb. Isti možete pronaći na svom web sustavu za studente, ulaskom na svoj osobni profil - gore lijevo, ispod slike, stoji u obavijesti SC-a.

Treba napomenuti i kako je zamjena uz nadoplatu ilegalno djelo jer je bilo kakva kupoprodaja domova zabranjena. Obrazac zahtjeva za premještaj možete pronaći u dokumentu ispod. Napomena: ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.