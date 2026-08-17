Pitali smo SC mogu li studenti zamijeniti subvenciju za dom. Ovo je odgovor

Kako napisati žalbu na rezultate smještaja u studentskim domovima? Imamo skicu za vas
Studenti koji smatraju da su zakinuti u bodovanju na natječajima za studentske domove mogu poslati žalbu. Šalje se preporučenom poštom.
10:44 20 h 17.08.2026
17. kolovoz 2026.
Studenti u grupama danas traže zamjene. Među njima, jest i primjer gdje student koji je dobio subvenciju traži nekoga tko je dobio dom za zamjenu.
'Mijenjam subvenciju za stan za III. kategoriju žensko mjesto'. 'Mijenjam subvenciju za Stjepan Radić III. kategorija'. 'Mijenjam subvenciju za III. kategoriju Stjepan Radić ili Cvjetno ženska kategorija'. Ovako danas izgleda grupa studenata na Facebooku nakon što je SC u Zagrebu objavio privremene rezultate za koje trenutačno traje žalbeni proces.
Mnogi studenti zamijenili bi subvenciju s nekim tko je dobio dom, a ipak bi možda živio u stanu i dobro bi mu došla subvencija. Naime, prvih 900 studenata ispod rang-liste dobiva mjesečnu subvenciju za privatni najam od 152 eura zbog obnove 5. i 6. paviljona na Savi, što je donijelo manje mjesta na natječaju. No, takvo što nije moguće.
- Subvencija je osobno pravo studenta i nije prenosivo na drugu osobu. Sukladno tome nije moguće je mijenjati sa drugom osobom, odgovaraju na naš upit iz SC-a Zagreb.
Kako napisati žalbu na rezultate smještaja u studentskim domovima? Imamo skicu za vas
Studenti koji smatraju da su zakinuti u bodovanju na natječajima za studentske domove mogu poslati žalbu. Šalje se preporučenom poštom.
10:44 20 h 17.08.2026
SC Zagreb objavio rezultate za dom i subvenciju od 150 eura, pogledajte jeste li na popisu
SC Zagreb objavio je privremene rezultate natječaja za studentske domove i subvenciju od 152 eura mjesečno. Bodna granica je 1.387.
08:09 22 h 17.08.2026
Ono što u praksi jest moguće pokušati je zamjena studentskog doma međusobno, između osoba koje su ostvarile pravo na dom. Naime, SC je objavio kako studenti zahtjeve za premještaj donose osobno, šalju poštom ili putem e-maila [email protected]. Pritom navode kako je potrebno navesti opravdan razlog. Studenti mogu pokušati pronaći zamjenu te pod razlozima napisati ime i prezime osobe s kojom žele zamijeniti smještaj. Pritom nitko ne garantira da će u bilo kojem slučaju zahtjev biti odobren. Ranijih godina, pokazuju iskustva studenata, ako je netko pronašao zamjenu, premještaj mu je bio odobren.
- Napominjemo da zahtjeve za premještaj ispunjavaju studenti koji su ostvarili pravo na smještaj te imaju opravdani razlog zašto se žele preseliti iz jednog studentskog doma u drugi. Ne postoji vremenski rok u kojem se premještaj mora omogućiti. Matični broj Poslovnice za smještaj je Vaš osobni identifikacijski broj pod kojim se vodite u Studentskom centru Zagreb. Isti možete pronaći na svom web sustavu za studente, ulaskom na svoj osobni profil - gore lijevo, ispod slike, stoji u obavijesti SC-a.
Treba napomenuti i kako je zamjena uz nadoplatu ilegalno djelo jer je bilo kakva kupoprodaja domova zabranjena. Obrazac zahtjeva za premještaj možete pronaći u dokumentu ispod. Napomena: ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.
Čitajte srednja.hr cijelo ljeto uz posebnu cijenu: Pretplatite se za samo 3,99 € mjesečno
Kupite pretplatu i čitajte sve članke bez oglasa uz posebnu ljetnu cijenu od 3,99€ mjesečno za prva tri mjeseca. Akcija traje do 31. kolovoza.
09:10 54 d 24.06.2026
Na studijima ekonomije bilo je mjesta za 5.000 studenata: Kvotu nije popunio ni jedan
Upisnu kvotu najbolje je popunio Ekonomski fakultet u Splitu, popunivši 88,5 posto mjesta. Od javnih fakulteta najgore je prošao Slavonski Brod.
14:53 15 h 17.08.2026
Kako napisati žalbu na rezultate smještaja u studentskim domovima? Imamo skicu za vas
Studenti koji smatraju da su zakinuti u bodovanju na natječajima za studentske domove mogu poslati žalbu. Šalje se preporučenom poštom.
10:44 20 h 17.08.2026
SC Zagreb objavio rezultate za dom i subvenciju od 150 eura, pogledajte jeste li na popisu
SC Zagreb objavio je privremene rezultate natječaja za studentske domove i subvenciju od 152 eura mjesečno. Bodna granica je 1.387.
08:09 22 h 17.08.2026
Mogu li studenti primati obiteljsku mirovinu i nakon diplomiranja? Evo pod kojim uvjetima
Postoji slučaj u kojemu studenti koji su diplomirali prije 26. godine mogu nastaviti primati obiteljsku mirovinu i nakon diplome, a do 26. rođendana.
10:49 1 d 16.08.2026
Godinama su im bili dom, sada odlaze u prošlost: 'Znali smo spavati na podu, proizvodilo se pivo'
Pucale su cijevi, poplavili WC-i, spavalo se na podu zbog vrućina. Ali imali su dušu, govore nekadašnji stanari petog i šestog paviljona na Savi.
10:48 1 d 16.08.2026
SC na Veliku Gospu objavio rezultate natječaja za dom, evo rang-lista
Splitski SC na Veliku Gospu objavio je privremene rezultate natječaja za smještaj u studentske domove.
17:43 2 d 15.08.2026
Koliko studenata ima Hrvatska? Poznata brojka redovitih i izvanrednih
Podatci Ministarstva obrazovanja pokazuju kako Hrvatska u ovoj akademskoj godini broji 147.073 studenata.
11:04 2 d 15.08.2026
Najveći hrvatski turistički projekt poprima obrise: Među vlasnicima Modrić i ‘kralj parketa’
Na 300 hektara planiraju devet hotela, 221 vilu, 500 apartmana, golf i marinu za megajahte.
15:22 15 h 17.08.2026
Kod Imotskog spremaju jedan od najvećih vjetroprojekata: 46 turbina rasporedit će na području pet općina
Pojedine lopatice vjetroagregata bit će duge čak 85 metara.
15:18 15 h 17.08.2026
Koliko je starijih od 60 među zaposlenima, ali i nezaposlenima? Imamo brojke
Radnika je sve više, a među njima i onih koji su prešli 60 pa i 65 godina. Provjerili smo koliki je njihov udio među zaposlenima i nezaposlenima.
15:26 15 h 17.08.2026
Mjesto zahvalilo umirovljenicima: 'Njihov doprinos nije uvijek vidljiv'
Iz Novog Sela Rok istaknuli su važnu ulogu umirovljenika prilikom proslave Dana mjesta. Lokalnoj Matici umirovljenika uručili su zahvalnicu.
15:25 15 h 17.08.2026