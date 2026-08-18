Rektori izabrali novog vođu: Priliku dali najmlađem

Na što će sveučilišta u 2026. trošiti novac? Zamjena porte, medalje, namještaj, časopisi...
08:50 226 d 04.01.2026
18. kolovoz 2026.
Za novog predsjednika Rektorskog zbora izabran je dubrovački rektor Nebojša Stojčić. Mandat mu započinje u listopadu.
Rektori su izabrali, novi vođa bit će im rektor Sveučilišta u Dubrovnika Nebojša Stojčić. Na elektroničkoj sjednici u lipnju članovi Rektorskog zbora jednoglasno su imenovali Stojčića za novog predsjednika u nadolazećoj akademskoj godini, 2026./2027.
Stojčić je bio jedini kandidat. Javno je istaknuo svoju kandidaturu i dostavio potvrdu potpore s potpisima članova Rektorskoga zbora s pravom glasovanja pa je nakon toga krenulo glasanje. Ono što još predstoji je da Stojčić predloži svog zamjenika kojeg mora potvrditi Rektorski zbor.
Podsjetimo, u ovoj akademskoj godini predsjednik Rektorskog zbora bio je zadarski rektor Josip Faričić. U toj dužnosti ostaje do 30. rujna, do konca aktualne akademske godine. Upravo Stojčić bio je zamjenik Faričiću, a uskoro će preuzeti glavnu palicu.
Stojčić je naš najmlađi rektor, rođen je 1982. godine. Smjestio se i na listu najutjecajnijih znanstvenika svijeta. Doktorirao je na Staffordshire University Business School u Ujedinjenom Kraljevstvu i to unutar deset posto najboljih. Na Odjelu za ekonomiju i poslovnu ekonomiju Sveučilišta u Dubrovniku, danas je to fakultet, zaposlio se 2006. godine. Za naš portal govorio je u 2024. godini:
- U svijetu koji se mijenja brzinom svjetlosti, posebno u području tehnologije, znanosti i obrazovanja, nužno je da i naša akademska zajednica bude agilnija i spremnija na prilagodbu. Naš sustav često je opterećen tradicionalnim pristupima i strukturama koje ponekad usporavaju napredak. Inovacije u nastavi, kurikulumima, istraživačkim metodama, pa čak i u samom vođenju sveučilišta, često nailaze na otpor. Postoji tendencija držanja ‘provjerenih’ načina rada, čak i kada je jasno da ti pristupi više ne odgovaraju modernim potrebama ni studenata ni društva. Zahtjevi tržišta rada se mijenjaju, studenti traže nove načine učenja, interdisciplinarnost postaje sve važnija, a globalna suradnja nikad nije bila jednostavnija. Sveučilišta moraju biti predvodnici tih promjena, a ne kaskati za njima. Nažalost, prečesto svjedočimo situacijama u kojima promjene, pa čak i one očito potrebne, prolaze kroz duge birokratske procese ili nailaze na otpor unutar same zajednice. Akademska zajednica treba hrabrost da se suoči s ovim izazovom i shvati da promjena ne znači odricanje od tradicije, već prilagođavanje kako bismo ostali relevantni i konkurentni. Razvoj znanosti i obrazovanja ne može čekati, a naš zadatak je stvoriti fleksibilniji, otvoreniji i brži sustav koji može odgovarati potrebama sutrašnjice, zaključuje jedan od najutjecajnijih znanstvenika u svijetu, kazao je Stojčić ranije.
Na što će sveučilišta u 2026. trošiti novac? Zamjena porte, medalje, namještaj, časopisi...
08:50 226 d 04.01.2026
Inače, Rektorski zbor, stoji u Zakonu o visokom obrazovanju, razmatra pitanja od zajedničkog interesa za djelovanje i razvoj sveučilišta, fakulteta i umjetničkih akademija. Predlažu članove Nacionalnog vijeća za znanost, članove matičnih odbora, daju preporuke za razvoj sustava visokog obrazovanja, prate i unaprjeđuju Bolonjski proces. Nadalje, predlažu aktivnosti i mjere za povećanje internacionalizacije visokog obrazovanja te obavljaju poslove koje mu povjere sveučilišta. Imenuju i jednog rektora u postupku pregovora za sklapanje kolektivnog ugovora.
Rektorski zbor trenutačno broji 14 članova. Oni su: zagrebački rektor Stjepan Lakušić, splitski rektor Dragan Ljutić, osječki rektor Drago Šubarić, riječki rektor Goran Hauser, pulski rektor Marinko Škare, zadarski rektor Josip Faričić, dubrovački rektor Nebojša Stojčić. Zatim rektor Sveučilišta Sjever Damir Vusić, rektor Sveučilišta u Slavonskom Brodu Ivan Samardžić, rektor Sveučilišta obrane i sigurnosti 'Dr. Franjo Tuđman' Ivica Lučić, rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta Željko Tanjić, rektor Libertasa Ivo Andrijanić, rektor VERN-a Vedran Mornar i rektor Sveučilišta Algebra Bernays Mislav Balković.
Ujedno, Rektorski zbor ima četiri člana bez prava odlučivanja. To su predsjednik Zbora veleučilišta, ujedno dekan Veleučilišta 'Lavoslav Ružička' u Vukovaru Željko Sudarić, zatim predstavnik Velikog vijeća Nezavisnog sindikata znanosti i visokog obrazovanja, rektor Sveučilišta u Mostaru Ivo Čolak i trenutačni predsjednik Hrvatskog studentskog zbora Pero Josip Maslać.
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