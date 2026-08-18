Niste dobili mjesto u studentskom domu? Možete u učenički, evo popisa za Zagreb

Nakon što su objavljeni privremeni rezultati za smještaj studenata u zagrebačkim studentskim domovima, krenuo je rok za žalbe. I prije nego što on istekne, studenti koji nisu dobili mjesto mogu se javiti za smještaj u učeničkim domovima.

Konkretno, u Učeničkom domu Franje Bučara na Trnjanskoj cesti, u blizini zagrebačkih fontana i Koncertne dvorane Vatroslav Lisinski, studenti su odvojeni od učenika. Nema pravila ulaska i izlaska. Tko se želi prijaviti, na njihovom webu mora popuniti online obrazac do 23. kolovoza. S druge strane, u Učeničkom domu Maksimir studenti se u dom moraju vraćati do 22 sata navečer. Smješten je na Kennedyjevom trgu, kod najvećeg fakulteta u državi, Ekonomskoga. Na njihovom webu moguće je pronaći molbu za prijem studenata (pri dnu, među dokumentima) koja im se može odmah poslati.

Povratak u sobe za studente u Učeničkom domu Novi Zagreb je do ponoći. Smješteni su u učeničkim paviljonima i isto tako iz njega ne mogu izaći prije šest ujutro. On se nalazi na Aveniji Većeslava Holjevca, kod Avenue Malla. Online obrazac na webu moguće je popuniti samo do 18. kolovoza. Učenički dom Hrvatski učiteljski konvikt je za studentice koje se moraju pridržavati pravila ulaska i izlaska do ponoći i u vrijeme školskih praznika ne mogu biti tamo. Prijave se šalju ravnatelju na mail [email protected] s odbijenicom za dom (potvrdom za smještaj učeničkim domovima) koju je moguće preuzeti u web sustavu SC-a, pod molbama. Ženski učenički dom Dora Pejačević, na Kennedyjevom trgu, isto nudi smještaj studentica. Točan broj mjesta bit će poznat 8. rujna, a zainteresirane studentice mogu se javiti mailom na [email protected]. Iskustva studenata u učeničkim domovima pročitajte ovdje.