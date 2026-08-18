Domovi poskupljuju u još jednom velikom gradu. Studentski predstavnici glasali za

Osim u Zagrebu studentski domovi poskupljuju i u Splitu. Tamo su za povećanje glasali i studentski predstavnici. Zašto, otkrivaju nam u odgovoru.

Drugu godinu zaredom rastu cijene studentskih domova u Splitu. Dok se lani soba u dvokrevetnim sobama plaćala 110 eura mjesečno, od nove akademske godine to će biti 120 eura mjesečno. Dakle, radi se o poskupljenju od 10 eura.

Cijena jednokrevetne sobe bit će 110 eura mjesečno, što je za osam eura više nego lani. Dvokrevetna soba s krevetom na kat stajat će 105 eura mjesečno, što je povećanje za pet eura. Trokrevetna soba koštat će 85 eura mjesečno, što je 15 eura više nego lani.

SC Split: 'Iznos koji plaćaju studenti znatno je niži od stvarnog troška smještaja'

Sve ove nabrojane cijene odnose se na studente koji imaju razinu prehrane dva, odnosno ne žive u okolici Splita. Naime, cjenik SC-a Split radi distinkciju između tih studenata i onih koji imaju razinu prehrane jedan, odnosno koji žive u okolici Splita. Za njih će dvokrevetna i jednokrevetna soba biti 260 eura, a trokrevetna 190 eura. Cijeli cjenik možete vidjeti u dokumentu na kraju članka.

Kontaktirali smo Studentski centar (SC) Split i Studentski zbor Sveučilišta u Splitu. Iz SC-a Split kažu kako su cijene povećane zbog rasta troškova energenata, rada, održavanja i opremanja studentskih domova. Odluku je donijelo Upravno vijeće.

- I nakon povećanja, iznos koji plaćaju studenti znatno je niži od stvarnog troška smještaja, a najveći dio razlike Studentski centar Split pokriva iz vlastitih prihoda. Puna troškovna cijena smještaja u prosjeku je oko 50 posto viša od iznosa koji se po studentu ostvaruje kroz cijenu smještaja i državnu subvenciju. Cijena dvokrevetne sobe povećana je sa 110 na 120 eura mjesečno, odnosno za 10 eura. Nastojali smo da povećanje bude što manje opterećenje za studente, ali dovoljno da možemo redovito održavati domove i nastaviti ulagati u kvalitetu smještaja. Studentski centar Split kontinuirano ulaže u studentsku infrastrukturu, klimatizaciju, obnovu, održavanje i opremanje domova, zahvaljujući čemu studentima pruža jedan od najviših standarda studentskog smještaja u Hrvatskoj. Kako bismo taj standard očuvali i dodatno unaprijedili, cijene je bilo potrebno djelomično uskladiti s rastom troškova poslovanja, odgovaraju.

Nastavljaju, cilj povećanja cijena nije samo povećanje prihoda, nego očuvanje kvalitete po kojoj je SC Split prepoznat, tvrde. Žele osigurati da studentski domovi mogu redovito funkcionirati, održavati se i unapređivati te da studentima i dalje pružaju kvalitetan smještaj po cijenama koje su znatno niže od tržišnih.

Studentski predstavnici: 'Naša je procjena bila da je riječ o relativno malom povećanju u odnosu na razinu infrastrukture i usluge'

Iz Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu poručuju da im je cilj jednostavan, da studenti u Splitu imaju jedan od najboljih studentskih standarda u Hrvatskoj. Opisuju da su sudjelovali u raspravi i postupku donošenja odluke o novom cjeniku te smatraju da je sudjelovanje studenata u ovakvim odlukama iznimno važno jer se radi o pitanju koje izravno utječe na studentski standard. Usporedbe radi, u Zagrebu studenti nisu imali pravo glasa pri donošenju odluka o novim cijenama.

- Studentski predstavnici podržali su predložene nove cijene. Takva odluka nije donesena isključivo promatrajući povećanje cijene, nego uzimajući u obzir cjelokupni kontekst studentskog standarda, značajna ulaganja u studentsku infrastrukturu te troškove koji su potrebni za održavanje kvalitete smještaja. Smatramo da povećanje cijene mora imati smisla samo ako je povezano s održavanjem i unapređenjem kvalitete studentskog standarda. U konkretnom slučaju riječ je o povećanju od 10 eura za dvokrevetnu sobu, odnosno sa 110 na 120 eura mjesečno. Naša je procjena bila da je riječ o relativno malom povećanju u odnosu na razinu infrastrukture i usluge koju studenti danas imaju, ali i u odnosu na ukupna ulaganja koja su posljednjih godina napravljena u studentski standard u Splitu. Istovremeno, smatramo da se kod svake buduće promjene cijena mora voditi računa o tome da studentski smještaj ostane financijski dostupan studentima, posebno onima slabijeg socio-ekonomskog statusa, odgovaraju na naš upit iz Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu.

Napomenimo kako u Upravnom vijeću SC-a Split studenti zapravo čine manjinu. Od pet članova oni imaju jednog predstavnika pa u pravilu njihov glas, ako su ostali suglasni za neku odluku, ne mijenja puno. Uz studentskog predstavnika u Upravnom vijeću sjede dva predstavnika koje imenuje Senat Sveučilišta u Splitu, jedan predstavnik Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te jedan predstavnik radnika SC-a kojeg imenuje radničko vijeće.

'U posljednjih nekoliko godina napravljena su velika ulaganja u obnovu i modernizaciju studentske infrastrukture'

Studentski predstavnici dalje navode kako je povećanje cijena potrebno promatrati u kontekstu ukupnog razvoja studentskog standarda u u Splitu. Studentski domovi danas nisu isti kao prije desetak godina, izdvajaju.

- Kada su 2012. godine otvoreni novi studentski domovi, cijena smještaja bila je oko 105 eura, dok infrastruktura nije imala današnju razinu opremljenosti. Danas su studentski domovi u Splitu značajno obnovljeni, klimatizirani i opremljeni na razini koja, prema našem mišljenju, Split svrstava među gradove s najboljim studentskim standardom u Hrvatskoj. U posljednjih nekoliko godina napravljena su velika ulaganja u obnovu i modernizaciju studentske infrastrukture. To uključuje ne samo same smještajne kapacitete, nego i sustave klimatizacije, opremu, održavanje, studentsku prehranu i druge elemente studentskog standarda. Zbog toga smatramo da povećanje cijene dvokrevetne sobe sa 110 na 120 eura mjesečno, odnosno za 10 eura, samo po sebi nije nerazmjerno razini standarda koji studenti danas dobivaju, kažu.

Ipak, naglašavaju kako podrška povećanju cijene nije bezuvjetna podrška bilo kakvom budućem povećanju. Studentski zbor i dalje mora biti korektiv i zastupnik interesa studenata, ističu. Dodaju da svako eventualno buduće povećanje mora biti opravdano stvarnim troškovima, ulaganjima i kvalitetom usluge koju studenti dobivaju zauzvrat.

- Također je važno razumjeti način funkcioniranja Studentskog centra Split. Studentski centar nije proračunski korisnik koji svoje poslovanje financira iz državnog proračuna. Studentski centar mora na tržištu osigurati sam sredstva za redovno poslovanje, održavanje objekata, energente, plaće zaposlenika i druge troškove. Kod donošenja odluka o cijenama zato treba pronaći ravnotežu između studentskog standarda i održivosti sustava. Smatramo da je jednako važno voditi računa o standardu studenata i standardu radnika koji svakodnevno rade u studentskim domovima i restoranima. Bez kvalitetnih, stručnih i motiviranih zaposlenika nije moguće dugoročno održavati kvalitetu usluge koju studenti očekuju. Pri tome treba uzeti u obzir i rast studentskih primanja kroz posljednjih četrnaest godina. Minimalna studentska satnica porasla je s približno dva eura po satu 2012. godine na 6,56 eura danas. Dakle, minimalna satnica studentskog rada porasla je više od tri puta. Naravno, rast studentske satnice ne znači da studentima povećanje troškova nije važno. Upravo suprotno. Svjesni smo da studenti danas imaju brojne troškove i da svaki dodatni izdatak može biti značajan, vele studentski predstavnici u Splitu.

Država već godinama ne diže svoj dio subvencije

Treba reći i kako država, odnosno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, za svaki studentski krevet daje 31,85 eura mjesečno. Zadnji put iznos su mijenjali u 2023. godini. Do tada on je bio 26,54 eura mjesečno, odnosno nekadašnjih 200 kuna. Studenti, dakle, izdvajaju više od države budući da su se lani cijene domova kretale između 35 i 125 eura. SC Split pitamo je li subvencija države dovoljna. Odgovaraju kako je ta subvencija važan dio sustava, no...

- S obzirom na rast troškova energenata, rada, održavanja, ulaganja i amortizacije, smatramo važnim da se visina subvencije kontinuirano prati i usklađuje s realnim troškovima osiguravanja studentskog smještaja. Na taj bi se način dodatno pridonijelo dugoročnoj održivosti sustava, uz istodobno očuvanje studentskog smještaja kao cjenovno najpristupačnijeg oblika stanovanja za studente. Konkretan optimalan iznos moguće je odrediti tek nakon cjelovite analize stvarnih troškova na razini sustava. Važno je pritom istaknuti da razliku između prihoda od subvencije i cijene koju student plaća, s jedne strane, te stvarnog troška smještaja, s druge strane, osigurava Studentski centar Split iz vlastitih prihoda, ističu iz SC-a Split.

Različita pravila u zemlji oko donošenja cijena smještaja u domovima

Kada već govorimo o državi, razjasnimo i da se cijene domova donose različito u različitim studentskim centrima. U Statutu SC-a Split stoji da Upravno vijeće daje suglasnost na promjene cijene studentskog smještaja. Dok u Zagrebu, na primjer, cijene domova donosi Uprava samostalno te se ona samo daje na znanje Upravnom vijeću. Tako je studentski predstavnik ostao 'kratkih rukava' pri kreiranju novih, skupljih cijena. S druge strane, u Varaždinu odluku o cijenama donosi Upravno vijeće.

U nastavku možete vidjeti novi cjenik smještaja u studentskim domovima u Splitu. Napomena: ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.