Brucoši prije faksa moraju na praksu tijekom ljeta: 'Većina nije doživjela taj proces'

Brucoši medicine preko ljeta moraju obaviti 'predpraksu', s time da im nastava još počinje ranije. Liječnička komora ne smatra da je to sporno.

Brucoši Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prije početka akademske godine moraju obaviti takozvanu predpraksu, odnosno moraju provesti pet radnih dana na praktičnom radu u zdravstvenoj djelatnosti.

Uz vrijeme koje će provesti u ordinaciji, dužni su ispuniti dnevnik rada, koji preuzimaju prilikom upisa. Praksa mora biti obavljena prije početka nastave, koja ove godine započinje u ponedjeljak, 21. rujna, ranije nego na drugim fakultetima.

- U prvoj godini student je obvezan praksu odraditi prije početka akademske nastave, dakle u razdoblju od upisa na fakultet do početka akademske godine. Svrha te (ljetne) prakse jest da student dobije prvi, realan kontakt sa zdravstvenim sustavom, uz svijest da je postao njegov aktivan sudionik. Ovu praksu moguće je obaviti u bilo kojoj zdravstvenoj ustanovi i na bilo kojem odjelu, kratko je objašnjeno u znanstvenom članku 'Organizacija stručne prakse studenata medicine u Republici Hrvatskoj'.

Ljetna praksa sastoji se od dva dijela

Posljednje javno objavljene upute za provođenje ljetne prakse koje smo pronašli su za akademsku godinu 2024./2025. Prema njima praksa se sastoji od dva dijela. Student prvo posjećuje vlastitog nadležnog liječnika obiteljske medicine i patronažnu sestru, svakog po jedan radni dan, a preostali dio, do ukupno 40 sati, student praktični rad obavlja u ordinaciji liječnika obiteljske medicine (koji nije nužno njegov nadležni liječnik), ordinaciji pedijatra u primarnoj zdravstvenoj zaštiti i/ili ustanovi socijalne skrbi, prema vlastitom izboru.

Kako bi dogovorio obavljanje prakse, student se ravnatelju ustanove ili liječniku javlja pismom koje je priloženo u uputama na kraju ovog članka. Ravnatelj, odnosno osoba određena za organizaciju praktičnog rada, zatim upućuje studenta na rad, ovisno o mogućnostima ustanove i njihovom međusobnom dogovoru.

- Student će se uklopiti u redovni rad jedinice zdravstva. Njegova zadaća nije kratkotrajan posjet tijekom kojeg će površno upoznati rad. Student će tijekom praktičnog rada obavljati dodijeljene mu poslove za koje je u danim uvjetima osposobljen ili za koje se u tako kratkom roku može osposobiti. Uz aktivno uključivanje u proces pružanja zdravstvene zaštite, student ima zadatak promatrati njegovo odvijanje, prikupljati i analizirati podatke kojima će se tijekom nastave koristiti za izradu svojih pisanih zadataka, navedeno je u uputama za praksu.

'Većina studenata s 19 godina nije taj proces doživjela ni iz pozicije pacijenta'

Iskustvima i rezultatima praktičnog rada studenti se bave na predmetu Socijalna medicina tijekom prvog semestra studija. Tijekom prakse student zapisuje svoja zapažanja o jedinici u kojoj radi te će ih kasnije koristiti za izradu eseja koji će predstaviti na seminarima tog kolegija. Kao vodič za izradu zapažanja studentima će poslužiti deset pitanja koja se nalaze u uputama na kraju članka.

Ljetna 'predpraksa' specifična je za Medicinski fakultet u Zagrebu. Drugi medicinski fakulteti u Hrvatskoj ne provode praksu na taj način, iako svi imaju obveznu praksu tijekom ili između akademskih godina. O tome smo razgovarali s Nikolom Prpićem, predsjednikom Povjerenstva Hrvatske liječničke komore (HLK) za mlade liječnike.

- HLK smatra da je praksa prije početka fakulteta korisna jer studente priprema za iskustvo studiranja i bivanja liječnikom. Obavljati liječnički poziv stavlja osobu u posebnu poziciju, na što je može pripremiti samo sudjelovanje u procesu liječenja. Većina studenata s 19 godina nije taj proces doživjela ni iz pozicije pacijenta, a kamoli iz pozicije liječnika, naglašava Nikola Prpić.

'HLK ne smatra potrebnim da se u svakom detalju izjednači medicinska edukacija'

Iz HLK-a navode da je normalno da studij od studenata očekuje osobno sudjelovanje u procesu liječenja jer je studij zamišljen kao ulazak u svijet u kojem vladaju zasebna pravila ponašanja i etičke obveze. Međutim, priznaju da postoje različita mišljenja o tome kada bi ta praksa trebala početi.

- Treba naglasiti da svi fakulteti obvezuju studenta da sudjeluje u procesu liječenja kroz obvezne prakse, a razlika je samo u tempiranju. HLK ne smatra potrebnim da se u svakom detalju izjednači medicinska edukacija različitih fakulteta jer se ovako ostavlja prostor fakultetima da inoviraju i uvode potrebne pozitivne promjene u edukaciju. Četrdeset radnih sati standard je koji imaju i drugi fakulteti na kojima se praksa odvija tijekom kasnijih godina studija, navodi Prpić.

S HLK-om smo provjerili i dobivaju li liječnici novčanu naknadu za mentoriranje studenata, odnosno za dodatan rad koji iziskuje njihovo vođenje kroz radne zadatke, odgovaranje na moguća pitanja i angažman tijekom radnog dana. Prpić odgovara da, koliko im je poznato, nema naknade za rad sa studentima za ovakav tip prakse.

- Uključivanje studenata u rad na toj razini dio je liječničke tradicije u kojoj liječnik svom budućem kolegi pokazuje kako će izgledati njegov posao te nije uobičajeno da se za to dobiva naknada, zaključuje dr. Prpić.

Što kažu studenti?

Prošle godine razgovarali smo sa studentima koji su upisali Medicinu u Zagrebu i morali ići na ljetnu praksu. Studentica Tonka praksu je obavljala u jednom domu zdravlja kod liječnika obiteljske medicine.

- To je zapravo moj liječnik pa sam mu samo poslala mail i pitala ga je li me voljan primiti na tu praksu. Rekla sam da mi je potrebna za faks. U teoriji praksa traje 40 sati, dakle pet punih radnih dana, i dio se provede s liječnikom, a dio s medicinskom sestrom. Ali većina doktora te samo pusti, mene je pustio nakon par sati, odmah prvi dan, prisjetila se Tonka kroz smijeh.

Voljeli bi da nastava ipak počne malo kasnije

S maturanticom Andreom također smo razgovarali prošle godine nakon upisa, no prije nego što je obavila praksu. Ona je bila uzbuđena zbog novog iskustva i nije to vidjela kao napornu obvezu. Međutim, priznaje da bi joj bilo draže da nastava ipak počinje malo kasnije.

- Vjerujem da će to biti novo i edukativno iskustvo, zapravo šansa za bolji uvid u to kako izgleda sam rad u zdravstvenom sustavu. Moram priznati, voljela bih da sama nastava krene mrvicu kasnije jer mi se čini da će mi ljeto trajati mrvicu prekratko, pogotovo kad se uzme u obzir i praksa koja se odrađuje prije početka, ali ne mogu reći da me pretjerano smeta što nastava kreće ranije. Samo se nadam da ću uspjeti obaviti sve potrebno za upis, a nakon toga se malo i odmoriti prije početka, zaključuje Andrea.

Čitave upute za ljetnu praksu možete preuzeti i pročitati u priloženom dokumentu.