Satnice do 13 eura: Studentskih poslova još ima, pronašli smo najplaćenije

Koliko studenata ima Hrvatska? Poznata brojka redovitih i izvanrednih
Podatci Ministarstva obrazovanja pokazuju kako Hrvatska u ovoj akademskoj godini broji 147.073 studenata.
11:04 4 d 15.08.2026
19. kolovoz 2026.
Mnogi studenti akademske obveze nemaju ni u rujnu, tako da su još u potrazi za poslom. Pronašli smo oglase s najvećim satnicama.
Studenti koji rade u kolovozu, izračunali smo, mogu zaraditi više od 1.000 eura. Pritom su u kolovozu bila i dva blagdana tijekom kojih je satnica 50 posto viša. Podsjetimo, minimalna studentska satnica u 2026. godini iznosi 6,56 eura neto. Iako mnogi studenti rade sezonu, studentski poslovi nude se i sada tijekom kolovoza i u rujnu. Za studente koji ne trebaju na jesenski rok, 'dušu dalo'. Za njih smo, kao i za one koji tijekom akademske godine radi uz studij, izdvojili najplaćenije aktivne oglase.
Provjerimo poslove koje se nude u SC-u Zagreb. Za satnicu od 10 eura traže se asistenti računovodstva u Grenke Hrvatska na lokaciji Avenija Većeslava Holjevca 40. Opis posla je knjiženje ulaznih i izlaznih računa, knjiženje izvoda banke te usklađivanje stanja kupaca i dobavljača. Prijave traju do 26. kolovoza na mail [email protected]. Za čišćenje gradilišta i pomoćne poslove studente za satnicu od 10 eura traži BHB DOMUS GRAĐENJE d.o.o.. Lokacija je Gradišćanska ulica 22. Prijave su na 099/5439-858 ili mail [email protected] do 22. kolovoza. Za satnicu od 10 eura nudi se posao i u JYSK-u u King Crossu. Prijave su putem linka.
Postoje i poslovi za veću satnicu. Na primjer, traži se instruktor za vođenje grupnih programa vježbanja u Samoboru za 12 eura po satu. Potrebno je iskustvo u radu grupnih treninga. Prijave su do 31. kolovoza na [email protected]. Zatim, za većinom online rad i satnicu od 12 eura traži se Social Media Creative Strategist za tvrtku PHARMACEUTICA. Radi snimanja ponekad se mora doći u Samobor. Prijave su ovdje do 1. rujna.
Studenti KIF-a ili fizioterapije traže se za satnicu od 12 eura u udruzi Solomon za vođenje grupnih programa vježbanja za osobe starije životne dobi. Lokacije su zagrebačke Svetice. Prijave su do 15. rujna na [email protected]. Također, traži se i trener rekreativnih treninga za djecu vrtićke dobi u obrtu ZAGIĆI za satnicu od 13 eura. Poželjne vještine jesu iskustvo u radu s djecom ili na sličnim poslovima, ali nije uvjet. Isto, poželjniji su studenti studija ranog i predškolskog odgoja ili KIF-a. Prijave su do 25. kolovoza na [email protected].
Koliko studenata ima Hrvatska? Poznata brojka redovitih i izvanrednih
Podatci Ministarstva obrazovanja pokazuju kako Hrvatska u ovoj akademskoj godini broji 147.073 studenata.
11:04 4 d 15.08.2026
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09:59 6 d 13.08.2026
Provjerili smo situaciju i 'na jugu', SC Split. Za 10 eura po satu traži se fizioterapeut u MD FIZIO SALON ZA MASAŽU u Solinu. Poželjno je imati završenu prvu godinu studija ili srednju fizioterapeutsku školu. Prijave su do 21. rujna na [email protected]. Nadalje, konobarski poslovi u City Center One Split nose satnicu od 10 eura. Traži se osoba isključivo s iskustvom. Prijave su do 31. kolovoza na 0914622306.
Satnica od 10 eura je i za čišćenje apartmana u Splitu tvrtke URSUS. Iskustvo rada na sličnim poslovima je poželjno. Prijave su do 1. rujna na [email protected] uz napomenu 'Posao sobarice'. Isto, u Splitu SUBOLES nudi posao čišćenja apartmana za 10 eura. Prijave su do 31. kolovoza na [email protected].
Za devet eura nudi se oglas za ispomoć u kuhinji u FOOD 4 HEALTH. Prednost imaju kandidati s iskustvom. Prijave su do 31. kolovoza na 098448476. Također, za 12 eura po satu može se raditi kao šanker na stadionu Poljud na utakmicama. Potrebno je iskustvo. Prijave su do 26. kolovoza na WhatsApp 0958066576.
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