Kreće 'borba' za željene sobe u zagrebačkim studentskim domovima. Donosimo upute

Niste dobili mjesto u studentskom domu? Možete u učenički, evo popisa za Zagreb
Mjesta za studente ima i u učeničkim domovima. Izdvojili smo one u Zagrebu.
12:45 2 d 18.08.2026
20. kolovoz 2026.
Rezervacija soba započinje u petak u podne. Studenti moraju požuriti kako bi dobili željenu sobu.
Dok još traje žalbeni rok na privremene rang-liste rezultata za studentske domove u Zagrebu, kreće rezervacija soba. Svoje mjesto u domovima posljednja tri dana mogli su rezervirati stari stanari. Imali su pravo zauzeti svoju staru sobu. A od ovog petka u podne, pa sve do sljedećeg utorka u 8:00 sati, trajat će rezervacije za ostale studente.
Dakle, tko god želi rezervirati sobu, trebao bi to učiniti sutra u podne. Navala je obično odmah na početku pa studenti koji žele određenu sobu, trebaju požuriti. Sve se odvija u online sustavu SC-a gdje su se slale prijave za sustav. Valja napomenuti kako će dio soba već biti rezerviran, što su učinili stari stanari ako su rezervirali svoje stare sobe.
Nadalje, ako je neki student pronašao cimera ili cimericu, oni moraju zasebno rezervirati istu sobu. Zato je najbolje da se unaprijed dogovore u koji paviljon i na koji kat žele, kako bi što prije mogli rezervirati istu sobu. Nadalje, studenti koji čekaju ishod svoje žalbe na privremene rezultate trenutačno ne mogu rezervirati sobu.
- Rezervacija sobe omogućuje studentu odabir paviljona unutar studentskog naselja, odabir položaja sobe, a isto tako skraćuje rok postupka useljenja u dom, objasnio je SC Zagreb na svojim internetskim stranicama.
Niste dobili mjesto u studentskom domu? Možete u učenički, evo popisa za Zagreb
Mjesta za studente ima i u učeničkim domovima. Izdvojili smo one u Zagrebu.
12:45 2 d 18.08.2026
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Što se tiče plaćanja i datuma useljenja, nekoliko je scenarija. Prvi je scenarij u kojem ćete rezervirati sobu. U tom slučaju do 10. rujna morate platiti rezervaciju. Samo plaćanje rezervacije nije moguće odmah, nego će biti otvoreno od 1. rujna od 8:00 sati do 10. rujna do 12:00 sati. Plaćanje je moguće online preko sustava SC-a. Kada podmirite dug, u studentski dom možete useliti do 9. listopada. Ne učinite li to do tog datuma, gubite pravo na smještaj.
Ako kojim slučajem rezervirate sobu, a ne platite rezervaciju, tada se rezervacija briše. To ne znači da gubite pravo na dom - tada možete u njega useliti do 21. rujna u neku od slobodnih soba, koju ćete dobiti na licu mjesta. Ne učinite li to do tog datuma, gubite pravo na smještaj.
Drugi je scenarij u kojem ne rezervirate sobu. Tada možete useliti u slobodne sobe do 21. rujna. Ako to ne učinite, gubite pravo na smještaj.
SC napominje i da prijevremeno useljenje u studentske domove počinje 27. kolovoza. Ako se za to odlučite, isto možete rezervirati sobu, a isto ćete platiti na licu mjesta. Rezervacija sobe nije obvezna. Također, do 1. rujna studentski dom u tom slučaju plaćate po danu, pri useljenju.
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