Što je iksica? Objašnjavamo u jednu minutu

Iksica, odnosno studentska iskaznica je kartica kojom dokazujete da ste student te tako ostvarujete svoja prava. Ona sadrži vaše ime, prezime, sliku, jedinstveni matični broj akademskog građanina (JMBAG) i podatke o fakultetu.

Imaju je i redovni i izvanredni studenti, no važna je razlika ta da samo redovni studenti imaju pravo na 'peglanje iksice' u menzi. Uz subvencioniranu prehranu u menzi, trebate pokazati svoju iksicu kako biste ostvarili pravo na studentske popuste (na primjer u muzejima ili pri kupovini pokaza za javni prijevoz).

Iksica bi vam mogla zatrebati i pri ulasku na neke evente, kao što su na primjer Radićevi dani na Savi, jer tako dokazujete da ste student. U nekim gradovima studente i inače ne puštaju u studentski dom bez iksice, a na nekim faksevima kako biste izašli na ispit je morate pokazati, pa nek vam uđe u naviku da je imate sa sobom. Sve što trebate znati o njoj saznajte u videu koji smo pripremili.