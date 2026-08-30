Što je iksica? Objašnjavamo u jednu minutu

Iksica, odnosno studentska iskaznica je poput vaše osobne za studij. S njom plaćate manje u menzi i imate druge studentske popuste.
Iksica, odnosno studentska iskaznica je kartica kojom dokazujete da ste student te tako ostvarujete svoja prava. Ona sadrži vaše ime, prezime, sliku, jedinstveni matični broj akademskog građanina (JMBAG) i podatke o fakultetu.
Imaju je i redovni i izvanredni studenti, no važna je razlika ta da samo redovni studenti imaju pravo na 'peglanje iksice' u menzi. Uz subvencioniranu prehranu u menzi, trebate pokazati svoju iksicu kako biste ostvarili pravo na studentske popuste (na primjer u muzejima ili pri kupovini pokaza za javni prijevoz).
Iksica bi vam mogla zatrebati i pri ulasku na neke evente, kao što su na primjer Radićevi dani na Savi, jer tako dokazujete da ste student. U nekim gradovima studente i inače ne puštaju u studentski dom bez iksice, a na nekim faksevima kako biste izašli na ispit je morate pokazati, pa nek vam uđe u naviku da je imate sa sobom. Sve što trebate znati o njoj saznajte u videu koji smo pripremili.