Faks objavio datum izvanrednog ispitnog roka, dodali i termine polaganja završnih ispita

Pomorski fakultet u Splitu održat će izvanredni ispitni rok u rujnu. Moguće je prijaviti jedan kolegij.

Studenti Pomorskog fakulteta u Splitu kojima je ostao za 'riješiti' još samo jedan ispit, imat će priliku to obaviti ove jeseni u izvanrednom ispitnom roku. Naime, dekan Ivan Peronja donio je odluku o odobravanju izvanrednog dekanskog roka za polaganje ispita na prijedlog prodekana za nastavu Nikole Mandića.

Izvanredni rok 22. rujna

- Dekanski rok će se održati 22. rujna 2026. godine (utorak). Studenti u dekanskom roku mogu prijaviti samo jedan ispit (kolegij). Raspored termina ispita će biti objavljen naknadno, stoji u odluci Pomorskog fakulteta u Splitu.

Isto tako, donesena je i odluka o izvanrednim rokovima održavanja završnog ispita. Naime, prijediplomski studiji na ovom fakultetu (Pomorska nautika, Brodostrojarstvo, Pomorske elektrotehničke i informatičke tehnologije, Pomorski menadžment i Pomorske tehnologije jahta i marina) završavaju se polaganjem završnog ispita. Kako bi student njemu pristupio, treba imati sve položene kolegije. U pravilu u jednoj akademskoj godini ukupno je sedam redovitih termina za polaganje završnog ispita, a sada su dodani i izvanredni.

- Donesena je Odluka o odobravanju izvanrednog termina polaganja završnog ispita. Izvanredni termini će se održati: 21. rujna 2026. godine (prijave moguće do 16. rujna 2026.) i 28. rujna 2026. godine (prijave moguće do 23. rujna 2026.), stoji u odluci dekana.

Fakulteti pojedinačno odlučuju o izvanrednom ispitnom roku

Kako nalaže Pravilnik o studiranju Pomorskog fakulteta u Splitu, redoviti ispitni rokovi jesu zimski, ljetni i jesenski. Svaki traje četiri tjedna. Fakultet može posebnom odlukom dekana ili fakultetskog vijeća utvrditi izvanredni ispitni rok. On traje jedan dan, ima jedan termin i student na njemu može polagati samo jedan kolegij. Samom ispitu može pristupiti student koji je zadovoljio sve propisane obveze utvrđene studijskim programom za taj kolegij. Sama prijava ispita znači da se iskoristio jedan od termina ispita ako se ispit ne odjavi na vrijeme.

Inače, sami fakulteti pojedinačno uvjetuju i odlučuju hoće li uvesti izvanredni ispitni rok. Studenti i dalje trebaju biti oprezni s pravilima koliko puta tijekom akademske godine smiju izaći na ispit iz jednog kolegija. Kada studenti izađu na izvanredni rok, to im se ubraja u broj izlazaka na ispit. Svakako bi studenti trebali provjeriti pravilnik o studiranju svog fakulteta koji se nalazi na internetskim stranicama svakog fakulteta.

Dodajmo i da je Sveučilište u Splitu nedavno objavilo kako će studenti koji ostvare manje od 50 ECTS-a morati plaćati dio studiranja. Objasnili su sve modele plaćanja. U Zagrebu je pak došlo do blagog porasta cijena ECTS bodova.