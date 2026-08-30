U menze dolazi nova oprema, SC je platio 269.000 eura

Dva SC-a pod istim sveučilištem, ali različita pravila oko važne odluke za studente
SC Zagreb i SC Varaždin sastavnice su Sveučilišta u Zagrebu. Iako pod okriljem istog sveučilišta, cijene studentskih domova donose različito.
07:39 43 d 18.07.2026
30. kolovoz 2026.
Četiri menze u Zagrebu bit će opremljene novim uređajima za pripremanje jela.
Električna friteza s filtriranjem ulja, višenamjenski uređaj za kuhanje pod visokim tlakom i plinska nagibna pečenjara, električna parno konvekcijska pećnica i plinski kotlovi. Nova je to oprema za pripremanje jela koja bi uskoro trebala ući u četiri zagrebačke menze - studentski dom Stjepan Radić, studentski dom Cvjetno naselje, restoran Savska i menza na Filozofskom fakultetu. Ukupno s PDV-om koštali su 269.647 eura.
Naime, kako je vidljivo u oglasniku javne nabave, Studentski centar (SC) Zagreb potpisao je četiri ugovora za termičku opremu, nakon provedenog postupka javne nabave. Konkretno, plinski kotlovi 100 i 140 litara vrijednosti 25.612 eura s PDV-om kupili su od tvrtke GASTROPROJEKT. Od iste tvrtke kupljeni su i višenamjenski uređaj za kuhanje pod visokim tlakom te plinska nagibna pečenjara ukupne vrijednosti 164.125 eura s PDV-om.
Nadalje, električna parno konvekcijska pećnica kapaciteta 20.20 kupljena je za 31.123 eura s PDV-om od tvrtke TEHNO-Zagreb d.o.o. I na koncu električna friteza s filtriranjem ulja stajala je 48.787 eura s PDV-om i kupljena je od tvrtke ELMONT BLED D.D. Jedan planiran uređaj na kraju nije kupljen jer nije bilo valjanih ponuda u javnoj nabavi. Radi se o električnom kotlu 150 litara s miješalicom promjenjive brzine za izradu pirea.
U postupku je stajalo kako nabava, isporuka i puštanje u rad uređaja mora biti izvršena prije početka sljedeće akademske godine, kako ne bi došlo do zastoja u proizvodnji studentskih obroka. U prijedlogu ugovora stoji i da je na prodavatelju isporuka, montaža i edukacija zaposlenika prije puštanja u rad termičke opreme.
- Prodavatelj će na svoj trošak, po završetku ugradnje i puštanja u rad, očistiti prostor ugradnje opreme, odvesti ambalažni otpad i objekt ostaviti u funkciji, stoji u prijedlogu ugovora.
Dva SC-a pod istim sveučilištem, ali različita pravila oko važne odluke za studente
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07:39 43 d 18.07.2026
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Inače, ravnatelj SC-a Zagreb Mario Župan ranije nam je govorio o centralizaciji kuhinja menzi. Po toj ideji kuhinje bi postojale na Savi, Cvjetnom, Borongaju i Savskoj odakle bi se hrana drugdje disperzirala. Trenutačno hrana SC-u na nivou godine radi sa šest do sedam milijuna eura minusa, što se pokriva radom studenata i student servisom, otkrio je ranije Župan. U planu je i obnova menze na Cvjetnom gdje se razmišlja i o otvaranju brze menze.
Tijekom ljeta, od 16. srpnja do 31. kolovoza, studentske menze u Zagrebu ne rade. Tada studenti nemaju pravo na subvencioniranu prehranu, no neki drugi gradovi svoje menze ljeti ipak otvaraju te tako komercijalno uspiju nešto zaraditi. Napomenimo i kako će se dio menzi u Zagrebu otvoriti odmah 1. rujna, otkada studenti ponovno mogu 'peglati iksice'.
Dodajmo i kako je SC Zagreb nakon postupka javne nabave nedavno potpisao i ugovor s tvrtkom E-ELMES d.o.o. od 206.075 eura s PDV-om. Radi se o nabavi industrijskih strojeva za pranje, sušenje, prešanje i slaganje rublja. Naime, na kampusu Borongaj SC Zagreb ima praonicu rublja koja skrbi o čistoći kompletne radne opreme svih radnika SC-a te opreme za pružanje usluga smještaja i prehrane studenata.
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