Koliko Sveučilište u Zagrebu troši na odvjetnike? Evo i radi čega su na sudovima

Pod kapom bivšeg rektora Damira Borasa Sveučilište u Zagrebu godišnje je na odvjetnike davalo 90.000 eura. Kako je to kod rektora Stjepana Lakušića?

Koga sve tuži Sveučilište u Zagrebu i u kojim je sudskim procesima moguće je tek parcijalno vidjeti u nekim javno dostupnim dokumentima. Na primjer, u izvršenju financijskog plana za 2025. godinu stoji kako tuže Božu Gleđa i druge za iznos glavnice od 534.613 eura radi razvrgnuća suvlasništva na adresi Garište 2 u Dubrovniku, gradu gdje zagrebačko sveučilište drži poslijediplomsko središte. Taj spor pokrenut je još 2020. godine. Mišljenje je dao i sudski vještak, no Sveučilište je sudu predložilo obnovu građevinskog vještačenja po drugom vještaku građevinske struke. U e-Predmetu nije vidljivo da je sud donio odluku.

Nadalje, iz istog dokumenta vidljivo je i da Sveučilište u Zagrebu tuži državu za iznos glavnice od 105.127 eura zbog komunalne naknade na Borongaju. S druge strane, Sandra Ravlić pak tuži Sveučilište zbog isplata razlike plaće po osnovi dodatka za posebne uvjete rada, iznos glavnice jest 4.685 eura. Iz izvješća o radu Sveučilišta u Zagrebu moguće je vidjeti još imovinsko-pravnih sporova.

Sa Sveučilišta zbore da sudski procesi potvrđuju njihovu javnu ulogu

U javnosti je dobro znano i da Sveučilište u Zagrebu tuži profesoricu i bivšu ministricu obrazovanja Blaženku Divjak. U ožujku ove godine objavila je kako zagrebačko sveučilište nakon tri oslobađajuće presude nastavlja tužbu protiv nje za klevetu. Isto, prije godinu dana brojali smo da je sveučilište tada u sporovima bilo s 15 profesora. Sveučilište pak kao da se time diči.

- Pravni okvir i sudski procesi tijekom 2024. dodatno su potvrdili javnu ulogu i odgovornost Sveučilišta, kao i njegovu izloženost javnoj kritici, što je važno za transparentnost i razvoj akademske zajednice, napisali su u svom izvješću o radu za 2024. godinu.

2024. godine 94.000 eura, 2025. godine gotovo 82.000 eura

Za sve te tužbe Sveučilište u Zagrebu angažira vanjske odvjetnike te ih plaća. Kako pokazuje naša analiza, u 2025. godini ukupno su odvjetnicima isplatili 81.899 eura. Najviše je otišlo odvjetničkom društvu Babić, Brborović i partneri iz Zagreba - isplaćeno im je 55.750 eura. Radi se o bruto iznosu, što znači da je Sveučilište toliko isplatilo, dok je odvjetničko društvo u konačnici primilo manje.

Zatim, u 2025. odvjetnici Tamari Ilić isplaćeno je 13.573 eura, u jednoj rati u siječnju 2025. Odvjetničkom društvu Vinko Knezovi isto u siječnju 2025. isplaćeno je 10.076 eura, dok je odvjetnici Bojani Ivanišević za pristojbe i naknade isplaćeno 2.500 eura u veljači 2025. godine.

Pogledali smo i koliko je zasad isplaćeno odvjetnicima u 2026. godini, od siječnja do lipnja. Radi se o iznosu od 40.932 eura, pri čemu je odvjetničkom društvu Babić otišlo 26.250 eura, a Tamari Ilić 14.682 eura.

S obzirom na to da smo već prije izračunali da je Sveučilište u Zagrebu u 2024. godini na odvjetnike potrošilo 94.341 eura, vidljivo je da su u 2025. onda potrošili nešto manje na odvjetnike nego u 2024. godini. Usporedbe radi, u 2020. godini za vrijeme mandata rektora Damira Borasa bilježili smo godišnji iznos za odvjetnike od gotovo 90.000 eura.

Napomenimo kako se svi ovi podatci temelje na našim izračunima iz javno dostupnih izvješća o transparentnosti i isplatama koje je sveučilište kao tijelo javne vlasti dužno objavljivati. U većini slučajeva isplate odvjetnicima okarakterizirane su kao intelektualne i osobne usluge.

Trošak na odvjetnike Sveučilišta u Zagrebu | foto: srednja.hr

Provjerili smo i isplate zbog troškova sudskih postupaka

Iz istih dokumenata moguće je vidjeti i troškove sudskih postupaka. Tako je Sveučilište u Zagrebu u siječnju 2025. u državni proračun za troškove sudskih postupaka uplatilo 345 eura, a u istom mjesecu Privrednoj banci Zagreb 19,91 eura za troškove sudskih postupaka. U ožujku su za sudske presude isplatili 582 eura i 559 eura, ali kome nije poznato jer se radi o zaštićenom podatku. U rujnu 2025. pak su Privrednoj banci Zagreb isplatili 3.714 eura za troškove sudskih postupaka.

Pogledajmo i situaciju u 2026. godini do kraja lipnja. Tako su u travnju 2026. za troškove sudskih postupaka isplatili su 2.940 eura Nezavisnom sindikatu znanosti i visokog obrazovanja.