Mare je prva na listi jednog od najpopularnijih studija: 'Oduvijek me zanimalo ljudsko tijelo'

Mare Milić prva je na listi za upis Radiološke tehnologije na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Taj studij je među najpopularnijima u državi.

Studij Radiološke tehnologije na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu na ljetnom upisnom roku ove je godine bio treći najpopularniji studij prema omjeru broja raspoloživih mjesta i broja prijava studenata kojima je to bio prvi izbor na listi.

Od njega su po toj metrici popularniji bili jedino studij Fizioterapije na Fakultetu zdravstvenih znanosti Sveučilišta u Splitu te studij Glume na Akademiji dramske umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu. Čitavu listu najpopularnijih studija na ljetnom roku možete pogledati na poveznici, a studije najpopularnije na jesenskim upisima s datumom 11. kolovoza pogledajte ovdje.

Mare je bila prvi na listi za Radiološku tehnologiju

Razgovarali smo s Mare Milić, studenticom koja je na ljetnom upisnom roku ove godine bila prva na listi za upis studija Radiološke tehnologije na ZVU-u u Zagrebu. Ova uspješna brucošica jako se raduje studiju, no kaže da je svjesna da će joj se život sada jako promijeniti.

- Jako me razveselilo kada su rezultati izašli, a ja sam bila prva na listi studenata. S maturama sam bila vrlo zadovoljna. Hrvatski sam napisala za odličan, Matematiku B razinu također, a Engleski A razinu za vrlo dobar. Osim obaveznih matura pisala sam i Biologiju, iz koje sam dobila dobar, no ona mi nije donosila dodatne bodove jer se ne traži za taj studij. Pisala sam ju za sebe te se nisam dodatno pripremala pa mi je rezultat te mature bio i više nego zadovoljavajući, podijelila je s nama Mare.

'Uvijek se pitam je li to stvarno ono čime se želim baviti'

Kaže da je za studij Radiološke tehnologije čula od prijatelja. Zvučao joj je zanimljivo te je o njemu počela razmišljati ozbiljnije početkom četvrtog razreda srednje škole.

- Oduvijek me zanimalo područje vezano uz ljudsko tijelo, stoga očekujem da će mi na studiju biti zanimljivo i da ću steći puno novih iskustava i prijateljstava. Mislim da će na studiju biti puno učenja, ali da će se uz dobru organizaciju sve moći uskladiti s normalnim ritmom života. Veselim se novim prijateljstvima, studentskom načinu života i predavanjima o onome što me stvarno zanima, no uvijek se pitam je li to stvarno ono čime se želim baviti, priča nam Mare.

Budućim maturantima preporučila bi da se ne brinu previše oko ispita, pogotovo ako su tijekom srednje škole redovito radili. Dodaje da je njoj najviše odgovaralo rješavanje starih matura jer su svi zadaci istog tipa.

Radiološki tehnolozi snimaju kosti i unutrašnjost tijela

Pred Mare su sada tri godine studija, tijekom kojih očekuje da će otkriti što je dugoročno zanima i odlučiti kako će graditi karijeru. Kaže da još ne zna točno u kojem području želi raditi te da misli da će to saznati učenjem na studiju.

Ovaj trogodišnji studij studente priprema za zanimanje radiološkog tehnologa u medicini, stomatologiji i veterini. Radiološki tehnolozi snimaju kosti i unutrašnjost tijela s pomoću specijaliziranih uređaja, a uz to provode terapije zračenjem. Rade u timovima i usko surađuju s liječnicima i drugim medicinskim djelatnicima. Na studiju se moraju dobro upoznati s tehnologijom koju će koristiti, ali i s područjima medicine koja su važna za posao za koji se pripremaju.

Detalje o studiju s nama je u siječnju podijelio alumnus ZVU-a Martin Bučić, koji se nakon studija zaposlio u Vinogradskoj bolnici u Zagrebu. Uz to kako mu je bilo na studiju, ispričao nam je i kako izgleda njegov prosječan radni dan, a odgovorio je i na nekoliko mitova o radijaciji. Cijeli intervju s njime pročitajte na poveznici.