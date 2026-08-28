Studentski posao, sve što trebate znati objašnjavamo u minutu i pol

Mogu li raditi kao student? Što mi je sve potrebno za rad? Gdje pronaći posao? Odgovore donosimo u videozapisu.

Zbog inflacije, porasta cijena studentskih domova i ostalih troškova mnogi studenti pronaći će studentski posao uz studij. Ako im akademske obveze ne omogućavaju rad tijekom godine, otići će na sezonu ili posao potražiti u predahu od ispitnih rokova.

Studenti u Hrvatskoj mogu raditi posredstvom student servisa. Treba im studentski ugovor, dok posao traže samostalno. Zagarantirana im je minimalna studentska satnica, dok na umu trebaju imati dva porezna limita. Zaštićeni su posebnim Zakonom o obavljanju studentskih poslova. Sve što treba znati o studentskom poslu poslušajte u videozapisu ispod te pročitajte na ovoj poveznici.