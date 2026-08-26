Koliko studenata ide na Erasmus razmjene na svakom sveučilištu? Brojke su zabrinjavajuće

Koliko je stranih studenata na našim sveučilištima? Podatci na nekima alarmantni
Na jednom sveučilištu upisano je tek troje stranih studenata, dok na razmjenu nije stigao ni jedan. Opaske su nekima stigle u reakreditaciji.
12:33 12 d 14.08.2026
26. kolovoz 2026.
Na većini naših sveučilišta u ovoj akademskoj godini tek je dva do tri posto studenata otišlo na Erasmus. Donosimo pregled za sva javna sveučilišta.
Na službenim stranicama Europske unije stoji kako je cilj sudionica Bolonje, pa tako i Hrvatske, da barem 20 posto studenata tijekom studija barem nakratko ode na školovanje u inozemstvu. No, situacija u Hrvatskoj, čini se, baš i nije takva. I na najvećem sveučilištu u državi postoje fakulteti gdje baš nitko ne odlazi na Erasmus razmjene. Sada smo provjerili koliko naših studenata odlazi na međunarodne razmjene na svim sveučilištima. Već ranije smo izvještavali da naši studenti najčešće odlaze u Španjolsku i Portugal.
Sa Sveučilišta u Zagrebu poručili su kako je na razmjenu u ovoj akademskoj godini ukupno otišlo 1.258 studenata. Radi se o takozvanim odlazim studentima na međunarodnoj razmjeni na datum 14. srpnja. S obzirom na to da prema Informacijskom sustavu visokog učilišta (ISVU) zagrebačko sveučilište broji 62.586 studenata, to znači da je na razmjeni ove akademske godine bilo 2,01 posto studenata.
Sa Sveučilišta u Splitu kažu da su u ovoj akademskoj godini imali više od 500 odlaznih studenata u različitim programima razmjene. Ukupno broje 17.873 studenata, što čini postotak od oko 2,78 studenata koji su otišli na razmjenu.
S osječka sveučilišta krajem travnja poručili su da su tada bili na 70 odlaznih dugoročnih mobilnosti, od čega 33 na praksi i 37 na studiju. Glede kratkoročnih mobilnosti studenata izdvojili su njih 284, od toga 252 na studiju i 32 prakse. Napomenuli su kako akademska godina nije gotova te da očekuju još stotinjak odlaznih mobilnosti do kraja akademske godine. Osječko sveučilište inače broji 14.447 studenata. Onih 70 odlaznih na dugoročnu mobilnost čini postotak od 0,48. Ako ih je do konca godine svih stotinjak planiranih otišlo na dugoročnu mobilnost, to bi bio postotak od 1,17 posto. Kada pribrojimo i kratkoročne razmjene, radi se o postotku od 3,14.
Koliko je stranih studenata na našim sveučilištima? Podatci na nekima alarmantni
Na jednom sveučilištu upisano je tek troje stranih studenata, dok na razmjenu nije stigao ni jedan. Opaske su nekima stigle u reakreditaciji.
12:33 12 d 14.08.2026
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09:15 216 d 22.01.2026
S ovog sveučilišta dali su nam, kako kažu, podatke za 2025. - 2027. (projektna godina).
- 2025. - 2027. (projektna godina) na studijski boravak je išlo/ide (moguća su i odustajanja) 465 Erasmus studenata (129 na dugoročan studijski boravak, 150 na dugoročnu praksu te 186 na Kratkoročne intenzivne programe (Blended intensive programs), odgovorili su.
Inače, ukupno broje 14.408 studenata. To znači da ovih 279 studenata u tri godine koji idu na dugoročne mobilnosti čini postotak od 1,94. S kratkoročnima to je postotak od 3,23 posto.
Sveučilište u Zadru
Sa zadarskog sveučilišta nisu odgovorili na naš upit. Koliko smo uspjeli pronaći na internetskim stranicama zadarskog sveučilišta, na Erasmus razmjenu sljedeće će akademske godine ići 93 studenata. Zadarsko sveučilište prema ISVU-u broji 4.660 studenata.
Pulsko sveučilište poručuje kako u tekućoj akademskoj godini bilježe 40 odlaznih studenata u sklopu Erasmus programa, i to u svrhu studijskog boravka (dugoročne mobilnosti), kratkoročne mobilnosti i stručne prakse. Inače, ovo sveučilište broji 3.219 studenata, pa 40 odlaznih studenata čini postotak od 1,24 posto.
- Zadnjih godina sve više studenata koristi takozvane blended mobilnosti, kratkotrajne intenzivne Erasmus programe, koji se sastoje od virtualne i fizičke komponente, a za čiji rad studenti ostvare 3 ECTS boda. U akademskoj godini 2025/2026 u ponudi su više od 300 kolegija na stranom jeziku, a usvojen je i novi Pravilnik o međunarodnoj mobilnosti kojim je maksimalno olakšan proces mobilnosti i postupak priznavanja kolegija po povratku studenata s mobilnosti, ističe rektor Marinko Škare.
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Odavde kažu kako im studenti pokazuju izniman interes za različite oblike međunarodnog usavršavanja. U
akademskoj godini 2024./2025. je 61 student sudjelovao u programima razmjene, a 2025./2026. bilježe ukupno 37 studenata koji sudjeluju u navedenim programima. Inače, ovdje ukupno broje 4.222 studenata, pa 37 odlaznih studenata u ovoj akademskoj godini čini 0,88 posto.
- Međunarodna razmjena (studij): 16 studenata u ak.godini 2024./2025. i 10 studenata u ak.godini 2025./2026. provelo je jedan ili oba semestra na inozemnim sveučilištima. BIP programi (Blended Intensive Programs): 28 studenata u ak. god. 2024./2025., a 20 studenata u ak.god. 2025./2026. sudjelovalo je u ovim inovativnim, kombiniranim kratkoročnim mobilnostima. Stručna praksa: 17 studenata u ak. god. 2024./2025. i 7 studenata u ak.god. 2025./2026. stjecalo je profesionalno iskustvo u inozemnim institucijama i poduzećima.Iznimno smo ponosni na jako dobru aktivnost naših studenata u ovom području, a vjerujemo kako će promicanje važnosti međunarodne suradnje i stjecanja dragocjenog iskustva izvan granica dodatno motivirati studente da iskoriste prilike koje im Sveučilište Sjever kroz Eramsus + programe pruža. Programi mobilnosti su ključan faktor u stjecanju novih kompetencija i jačanju njihove konkurentnosti na tržištu rada i toga su studenti Sveučilišta Sjever itekako svjesni, poručuju.
U ovoj akademskoj godini, poručuju sa Sveučilišta u Slavonskom Brodu, troje studenata sudjeluje u međunarodnoj mobilnosti u svrhu obavljanja stručne prakse u trajanju od dva mjeseca. Mobilnosti u svrhu studija nije bilo, odgovorili su nam. Inače broje 1.736 studenata.
U akademskoj godini 2025./2026., navode sa Sveučilišta u Dubrovniku, ukupno su 62 studenta sudjelovala u međunarodnoj mobilnosti. Inače u Dubrovniku broje 1.370 studenata pa je to 4,53 posto.
- Od toga je devet studenata sudjelovalo u dugoročnim (semestralnim) mobilnostima, 24 studenta u kratkoročnim mobilnostima, dok je 29 studenata ostvarilo mobilnost kroz stručnu praksu u inozemstvu, odgovaraju.
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