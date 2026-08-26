Veliki SC objavio konačne rezultate za dom. Brzo istječe važan rok

SC Rijeka objavio je konačne rezultate natječaja za smještaj u domovima nakon prigovora. Rok za odabir cimera i zamjene istječe već u četvrtak.

Nakon osječkog i Studentski centar (SC) u Rijeci objavio je konačne rang-liste natječaja za smještaj u studentskim domovima Trsat i Ivan Goran Kovačić u nadolazećoj akademskoj godini. Ukupno 77 prigovora studenata na rezultate odbijeno je i proglašeno neosnovanim. S druge strane, 17 prigovora je u cijelosti ili djelomično osnovano, odnosno prihvaćeni su. Konačne rang-liste studenti mogu vidjeti na dnu ovog članka.

Zamjene i odabir cimera šalju se na e-mail do četvrtka do kraja dana

Važan rok za studente istječe već ovog četvrtka 27. kolovoza do kraja dana. Naime, do tada traje procedura odabira cimera i potencijalne zamjene studentskog doma. Procedura odabira cimera jest sljedeća:

- Studenti koji žele sami odabrati cimera za dvokrevetnu sobu mogu do kraja dana 27. kolovoza 2026. godine putem elektroničke pošte dostaviti ime i prezime studenta s kojim žele dijeliti sobu. Studenti koji su ostvarili pravo na smještaj u Studentskom naselju Ivan Goran Kovačić navedenu informaciju dostavljaju na e-mail adresu: [email protected]. Studenti koji su ostvarili pravo na smještaj u Studentskom naselju Trsat navedenu informaciju dostavljaju na e-mail adresu: [email protected] . Molimo studente da e-mail pošalje samo jedan student za sebe i svog odabranog cimera. E-mail treba sadržavati: u predmetu - ime i prezime studenta koji šalje e-mail; u tekstu poruke - ime i prezime studenta koji šalje e-mail te ime i prezime odabranog cimera, stoji u uputama SC-a Rijeka. Dodajmo i da je u sobama moguć smještaj osoba suprotnog spola (parova) uz potpis Izjave prilikom useljenja.

SC Rijeka navodi i proceduru zamjene dobivenog studentskog doma. Ona je moguća ako jedan od studenata koji se želi zamijeniti dostavi Obrazac 'Zahtjev za zamjenu doma' ispunjen i potpisan od strane oba studenta.

- Uvjet za zamjenu studentskog naselja je da se mijenjaju osobe istog spola. Rok za dostavu zahtjeva je do kraja dana 27. kolovoza 2026. godine, na e-mail adresu: [email protected]. Studenti koji ne uspiju pronaći odgovarajuću zamjenu moći će iskazati želju za preseljenjem u drugo studentsko naselje. Preseljenje će im biti omogućeno tijekom akademske godine, kada se za to steknu uvjeti, odnosno kada se u željenom studentskom naselju oslobodi smještajna jedinica. Studenti će se na preseljenje pozivati prema ostvarenom broju bodova. Studenti su prije useljenja dužni podmiriti prvu stanarinu. Brucoši i brucoši diplomskih studija potvrđuju rezervaciju sobe uplatom stanarine za mjesec listopad 2026. godine. Studenti viših godina studija potvrđuju rezervaciju sobe uplatom stanarine za mjesec rujan 2026. godine, navodi SC Rijeka.

Objavljeni termini useljenja te što je od dokumenata potrebno donijeti

Objavljeni su i termini useljenja. Studenti viših godina, odnosno 'stariji studenti' mogu se useliti od 1. do 15. rujna između 8 i 18 sati, s time da useljenja nema subotama i nedjeljama. Iz opravdanih razloga može se zatražiti produljenje useljenja. Brucoši prijediplomci i brucoši diplomci u domove se useljavaju od 1. listopada do 12. listopada od 8 do 18 sati, s time da se isto vikendima nije moguće useliti. Uz opravdani razlog može se produžiti rok za useljenje. Isto tako, ako brucoši trebaju smještaj prije 1. listopada zbog akademskih obveza, mogu se obratiti upravi studentskog naselja.

- Ranije useljenje plaća se prema nesubvencioniranim cijenama smještaja, napominju iz SC-a Rijeka.

Isto tako, studenti se u dom mogu useliti isključivo osobno. Pritom trebaju predati liječničku potvrdu kojom se dokazuje da student nema zdravstvenih kontraindikacija za smještaj u studentskom domu koja ne smije biti starija od 10 dana, jednu osobnu fotografiju dimenzija 3 × 3,5 cm te moraju pokazati važeću osobnu iskaznicu.

- Raspored studenata po prioritetima, odnosno studentskim naseljima, izvršen je sukladno ostvarenome broju bodova. Prednost pri izboru studentskog naselja imali su studenti koji su ostvarili izravno pravo na subvencionirano stanovanje, a unutar pojedinih prioriteta studenti su raspoređeni prema broju ostvarenih bodova. Studenti koji nisu ostvarili pravo na smještaj i nalaze se ispod 'crte' mogu naknadno ostvariti pravo na smještaj u slučaju odustanka studenta koji je ostvario pravo na smještaj. O eventualnom ostvarivanju prava na smještaj studenti će biti pojedinačno obaviješteni, izdvaja SC Rijeka.

Konačne rezultate te druge dokumente važne za useljenje i zamjenu cimerstva pronađite ispod. Napomena: ako vam dokument nije vidljiv, osvježite stranicu.