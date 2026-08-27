SC najavio češće kontrole studenata. Stručnjaci: 'Sankcije su potrebne, ali neće biti dovoljne'

'Sankcije su potrebne, ali same neće biti dovoljne ako sustav ostane netransparentan', govore stručnjaci o vječnoj temi ilegalne kupoprodaje domova.

Ni ova godina nije drukčija. Studentske grupe prepune su objava o ilegalnoj kupoprodaji domova, za što su 'studenti lopuže' traže ili nude do 1.300 eura plus mjesečne rate. Dakle, iznosi premašuju 2.000 eura. Radi se o subvencijskoj prijevari zbog koje po zakonu mogu završiti i u zatvoru, dok ako budu ulovljeni svakako će izgubiti pravo na smještaj.

SC Rijeka: 'Učestalije ćemo provoditi kontrole identiteta stanara na domskom smještaju'

Iz Studentskog centra (SC) Rijeka ponovno su apelirali na studente. Oglasili su se i ove godine nakon što su lani na društvenim mrežama pojedini studenti nudili zamjenu dodijeljenog studentskog doma drugim domom uz novčanu naknadu. Budući da je u razmjenu uključena novčana naknada, i to je ilegalno. Nakon našeg prošlogodišnjeg članka o tome iz riječkog SC-a najavili su strože kontrole.

- Podsjećamo da je sukladno članku 38. Pravilnika o kućnom redu i disciplinskoj odgovornosti korisnika smještaja u Studentskom centru Rijeka izričito zabranjeno prepuštanje korištenja prava na smještaj osobama koje na isto nemaju pravo, kao i prodaja ili kupoprodaja prava na smještaj, te svako drugo neprimjereno ponašanje i/ili radnja koja je protivna odredbama ovog Pravilnika, odlukama, uputama i drugim aktima Centra, kao i zakonima i propisima Republike Hrvatske. Obavještavamo da zaprimljeni Zahtjevi za zamjenu doma za koje postoji osnovana sumnja da su dogovoreni uz novčanu naknadu neće biti odobreni. U takvim slučajevima moguće je izricanje disciplinskih mjera, uključujući i gubitak prava na smještaj. Studentski centar Rijeka će takve pojave aktivno pratiti i poduzimati mjere u skladu s važećim propisima, kao i učestalije provoditi kontrole identiteta stanara na domskom smještaju, izvijestili su ovog tjedna studente iz SC-a Rijeka.

Kako bi studentski centri trebali postupati prema ovakvim studentima i hoće li država donijeti kakve posebne mjere, nedavno smo priupitali Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih. Na naš upit još uvijek nisu odgovorili. Objavit ćemo ga ako i kada pristigne.

'Izostanak sankcija može stvoriti dojam da se prodaja mjesta u studentskom domu isplati'

A što bi država doista mogla napraviti da spriječi ilegalnu kupoprodaju studentskih domova, razgovaramo s predstavnicima Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo gdje se bave promicanjem demokratskih ideja i vrijednosti u Hrvatskoj. Kažu, ovakve se radnje ne mogu spriječiti samo kažnjavanjem pojedinaca, nego istodobnim djelovanjem na prevenciji, otkrivanju i sankcioniranju korupcije.

- Potrebno je bolje kontrolirati tko stvarno boravi u studentskim domovima, borave li oni koji su zaista ostvarili pravo. Jednako je važno da nadležna tijela na prijave reagiraju brzo i dosljedno jer izostanak sankcija može stvoriti dojam da se prodaja mjesta u studentskom domu isplati. To znači da, ako studenti koji prodaju mjesta u domu ne budu sankcionirani, drugi studenti mogu zaključiti da takvo ponašanje nema ozbiljne posljedice i da na njemu mogu zaraditi, govore.

Posebnu pozornost, nastavljaju, treba posvetiti informiranju i obrazovanju mladih. Studentima treba jasno objasniti da mjesto u studentskom domu, dodijeljeno na temelju natječaja, ne smiju prodati niti ustupiti drugoj osobi, napominju.

- Takvim se postupanjem osobno okorištavaju, a istodobno smještaj uskraćuju studentima koji na njega imaju pravo. Upravo s ciljem jačanje integriteta nove generacije Centar za demokraciju i pravo Miko Tripalo izradio je Korupcijsku kartu Hrvatske i edukacijski vodič Korupcijski kompas. Karta na konkretnim primjerima iz različitih dijelova Hrvatske prikazuje oblike i posljedice korupcije, dok vodič dodatno objašnjava što je korupcija, u kojim se oblicima pojavljuje te kako je prepoznati i spriječiti. Na taj način mladima pomažemo razumjeti štetnost koruptivnog ponašanja te ih potičemo na odgovorno postupanje, poštovanje pravila i aktivno suprotstavljanje korupciji uz razvijanje etike, uključujući prijavljivanje uočenih nepravilnosti, izdvajaju.

Što treba napraviti država? Iz Centra savjetuju: uspostaviti povjerljiv ili anoniman kanal za prijavu takvih slučajeva

Dok Ministarstvo o ovoj temi ne odgovara, Centar pitamo i koje bi mjere trebala poduzeti država da se studente odvuće od pokušaja prodaje domova. Ističu, država i ustanove koje upravljaju studentskim smještajem trebale bi uvesti kombinaciju preventivnih i nadzornih mjera. One su:

- Precizno evidentirati korisnika svakog mjesta i redovito provjeravati koristi li ga osoba kojoj je dodijeljeno; onemogućiti neformalno ustupanje mjesta povezivanjem evidencije studentskih prava, ugovora i stvarnog korištenja smještaja; jasno upoznati studente s time da prodaja ili kupnja mjesta predstavlja ozbiljnu povredu pravila i može dovesti do gubitka prava na smještaj, povrata ostvarene koristi i drugih sankcija; uspostaviti povjerljiv ili anoniman kanal za prijavu takvih slučajeva; osigurati brze, razmjerne i dosljedne postupke nakon prijave; povećati transparentnost bodovanja, rang-lista, žalbenih postupaka i naknadne dodjele oslobođenih mjesta; provoditi ciljane informativne kampanje prije i tijekom natječaja za studentski smještaj, savjetuju iz Centra za demokraciju i pravo Miko Tripalo.

'Sankcije su potrebne, ali same neće biti dovoljne ako sustav ostane netransparentan'

Dodaju, važno je rješavati i uzroke takvog ponašanja. Nedovoljan broj povoljnih mjesta, visoke cijene najma i nepovjerenje u pravednost dodjele stvaraju prostor za crno tržište, ističu. Kako smo pisali, u Hrvatskoj tek svaki deseti student živi u studentskom domu. Zbog toga smo na samom dnu ljestvice zemalja Europske unije prema udjelu studenata smještenih u studentskim domovima jer je prosjek Europske unije 20 posto. Zato se, upravo iz fondova EU-a, trenutačno studentski domovi grade ili dograđuju diljem Hrvatske. S druge strane, u nekim manjim gradovima studentski domovi zjape poluprazni.

- Zato je potrebno povećavati dostupnost studentskog smještaja i osigurati da se svako oslobođeno mjesto dodijeli sljedećoj osobi prema službenoj rang-listi. Sankcije su potrebne, ali same neće biti dovoljne ako sustav ostane netransparentan ili ne odgovara stvarnim potrebama studenata, napominju.

Škole i fakulteti trebali bi uvesti obvezne antikorupcijske sadržaje u nastavu, napominju

Zanima nas i koja je uloga škole i fakulteta u cijelom ovom procesu. Mogu li oni pokušati spriječiti mlade da se okrenu koruptivnim djelima? Vele, uloga škole nije samo objasniti učenicima i studentima što je zakonski kažnjivo, nego razvijati kulturu integriteta.

- Mladi trebaju razumjeti kako korupcija nastaje u svakodnevnim situacijama, kome nanosi štetu i zašto pogodovanje jednoj osobi znači oduzimanje prilike drugoj. To se može postići analizom stvarnih i mladima bliskih primjera, poput prodaje mjesta u domu, kupovanja ispita, dobivanja ocjene preko poznanstva ili pogodovanja pri zapošljavanju. Škole i fakulteti trebali bi uvesti obvezne antikorupcijske sadržaje u nastavu, organizirati radionice i rasprave, upoznati mlade s institucijama kojima mogu prijaviti nepravilnosti te ih uključiti u osmišljavanje vlastitih antikorupcijskih kampanja i projekata. Važno je i da same obrazovne ustanove budu primjer. Pravila ocjenjivanja, upisa, dodjele stipendija i drugih pogodnosti moraju biti jasna, jednaka za sve i transparentno primjenjivana, ističu.

Istraživanje 'Mladi i korupcija' Centra Miko Tripalo koje je provela profesorica Sunčana Roksandić, poentiraju, pokazalo je da 68 posto mladih podržava uključivanje antikorupcijske edukacije u školske kurikulume. Istraživanje je provedeno na uzorku od 525 mladih osoba.

- Alarmantan je i podatak da bi 29 posto ispitanika bilo spremno koristiti koruptivne radnje da bi se zaposlili. Centar zato preporučuje uvođenje obveznih antikorupcijskih sadržaja u srednje škole te zajedničkog antikorupcijskog modula na sveučilištima i visokim učilištima. Cilj nije samo prenijeti znanje nego mlade osposobiti da prepoznaju korupciju, odbiju sudjelovati u njoj i znaju kako sigurno reagirati kada je uoče i da u životu napreduju na temelju zasluga i da na taj način razvijamo društvo koje ide prema naprijed, zaključuju iz Centra Miko Tripalo.