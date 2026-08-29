Pokreću novi studij, studenti će dio vremena provoditi izvan Hrvatske

Privatno Veleučilište PAR iz Rijeke pokreće novi europski diplomski studij Green Economy and Sustainable Future, odnosno studij za zelenu ekonomiju i održivu budućnost. Riječ je o stručnom interdisciplinarnom MBA studiju. U priopćenju za medije navode da su dobili akreditaciju. Provodit će se u suradnji s partnerskim sveučilištima iz Finske (Savonia University of Applied Sciences), Austrije (FH JOANNEUM University of Applied Sciences) i Španjolske (Mondragon Unibertsitatea).

Tijekom 18 mjeseci studija studenti biraju dvije od četiriju zemalja

Studij traje godinu i pol, odnosno 18 mjeseci. U potpunosti je na engleskom jeziku, a prvi upisi planirani su za akademsku godinu 2027./2028., poručuju s Veleučilišta PAR. Predbilježbe počinju u listopadu 2026. godine. Osnivači su članovi novog Europskog dualnog sveučilišta sa sjedištem u Bruxellesu koje čini deset europskih visokoškolskih ustanova koje zajednički razvijaju standarde i programe dualnog obrazovanja diljem Europe, poručuju.

- Studij Green Economy and Sustainable Future pokrenut je kao odgovor na jedan od ključnih izazova današnjice - kako obrazovati generaciju lidera koja zelenu tranziciju ne samo razumije, već je zna i provesti u praksi, spajajući akademsko znanje s realnim poslovnim i industrijskim izazovima diljem Europe. Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) izdala je službenu dopusnicu za izvođenje novog stručnog diplomskog združenog studija za održivu budućnost. Riječ je o stručnom interdisciplinarnom MBA studiju u području poslovne ekonomije, navode.

Dodaju, program se izvodi u četiri europske zemlje, Hrvatskoj, Španjolskoj, Finskoj i Austriji, na institucijama PAR, Mondragon, Savonia i FH JOANNEUM. Studenti, ističu, tijekom 18-mjesečnog studija biraju najmanje dvije od navedenih zemalja. Na internetskim stranicama alijanse moguće je vidjeti da se za studij mogu prijaviti oni koji su završili prijediplomski studij s najmanje 180 ECTS bodova, a uvjet je i najmanje dvije godine radnog iskustva nakon diplome. Traži se B2 razina engleskog jezika.

- Završetkom studija stječe se akademski naziv Master of Business Administration, odnosno Master of Arts in Business. Upisna kvota iznosi 20 studenata po partnerskoj instituciji, odnosno ukupno 80 studenata iz Europe i svijeta. Dopusnica je izdana na razdoblje od pet godina. Green Economy and Sustainable Future prirodan je nastavak naše orijentacije prema europskom obrazovanju, dualnom studiju, održivosti i kompetencijama budućnosti, stoji u priopćenju.

Kako je izgledao proces odobravanja studija?

Za pokretanje studija u Hrvatskoj postoji zakonski okvir. Veleučilište PAR dobilo je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih u 2023. godine nakon postupka reakreditacije pismo očekivanja s rokom uklanjanja nedostataka od tri godine. Tijekom tog roka, nalaže Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju, visoko učilište ne može podnijeti zahtjev za inicijalnu akreditaciju studija prije otklanjanja nedostataka. Studij za sada nije upisan u Upisnik nadležnog Ministarstva obrazovanja. Dekanica Gordana Nikolić odgovara nam da prije zaključka da studij nije upisan u Upisnik ili da za njegovo izvođenje nisu ispunjeni potrebni uvjeti, treba uzeti u obzir i postupak odobravanja odnosno prihvaćanja zajedničkih združenih studija koje provode više međunarodnih institucija. U ovom slučaju, uz Veleučilište PAR, to su još tri visoka učilišta iz drugih europskih zemalja te akreditacijsko mišljenje agencije za visoko obrazovanje koja je akreditaciju izdala, a koje je AZVO potom prihvatio, ističe.

- Konkretno, alijansa EU4Dual za provedbu postupka akreditacije odabrala je španjolsku agenciju UNIBASQ (Basque University System Quality Agency), koja je upisana u Europski registar agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (EQAR). UNIBASQ je proveo neovisnu stručnu evaluaciju programa te izdao Assessment Report i Odluku stručnog povjerenstva, na temelju kojih je Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) 22. srpnja 2026. godine izdala službenu dopusnicu za izvođenje studija. Cijeli postupak proveden je sukladno Europskom pristupu osiguravanju kvalitete združenih studija (European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes) i Zakonu o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti, objašnjava dekanica.

Dodaje kako se pismo očekivanja izdaje kao preporuka za unaprjeđenje pojedinih područja rada visokog učilišta i ne predstavlja trajan ili nepromjenjiv status. Nakon njega izdavanja, ističe, slijede daljnji postupci, mjere i provjere.

- Veleučilište PAR bilo je 2023. godine prvo hrvatsko veleučilište koje je postalo dio europske sveučilišne alijanse. Do tada su to bila isključivo pojedina državna sveučilišta. Time smo dobili i potvrdu Europske komisije, kao i partnera unutar alijanse, o kvaliteti našeg rada. Zajedno s devet drugih europskih visokih učilišta, od prošle je godine Veleučilište PAR i članica novog Europskog dualnog sveučilišta sa sjedištem u Bruxellesu, koje je u srpnju ove godine, na temelju rezultata dosadašnjeg trogodišnjeg rada, dobilo novu liniju financiranja Europske komisije. Danas smo jedini hrvatski predstavnik koji sa svim relevantnim institucijama u zemlji i na razini EU-a gradi temelje dualnog visokog obrazovanja, čime dokazujemo svoju inovativnost, usmjerenost na potrebe tržišta rada, kvalitetu kurikuluma i međunarodnu prepoznatljivost, objašnjava dekanica na naš upit.