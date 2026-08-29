Pokreću novi studij, studenti će dio vremena provoditi izvan Hrvatske

Faks objavio datum izvanrednog ispitnog roka, dodali i termine polaganja završnih ispita
Pomorski fakultet u Splitu održat će izvanredni ispitni rok u rujnu. Moguće je prijaviti jedan kolegij.
10:34 4 d 25.08.2026
29. kolovoz 2026.
Privatno Veleučilište PAR iz Rijeke pokreće novi diplomski studij. Dio studija studenti će provoditi, uz Hrvatsku, u Španjolskoj, Finskoj ili Austriji
Privatno Veleučilište PAR iz Rijeke pokreće novi europski diplomski studij Green Economy and Sustainable Future, odnosno studij za zelenu ekonomiju i održivu budućnost. Riječ je o stručnom interdisciplinarnom MBA studiju. U priopćenju za medije navode da su dobili akreditaciju. Provodit će se u suradnji s partnerskim sveučilištima iz Finske (Savonia University of Applied Sciences), Austrije (FH JOANNEUM University of Applied Sciences) i Španjolske (Mondragon Unibertsitatea).
Studij traje godinu i pol, odnosno 18 mjeseci. U potpunosti je na engleskom jeziku, a prvi upisi planirani su za akademsku godinu 2027./2028., poručuju s Veleučilišta PAR. Predbilježbe počinju u listopadu 2026. godine. Osnivači su članovi novog Europskog dualnog sveučilišta sa sjedištem u Bruxellesu koje čini deset europskih visokoškolskih ustanova koje zajednički razvijaju standarde i programe dualnog obrazovanja diljem Europe, poručuju.
- Studij Green Economy and Sustainable Future pokrenut je kao odgovor na jedan od ključnih izazova današnjice - kako obrazovati generaciju lidera koja zelenu tranziciju ne samo razumije, već je zna i provesti u praksi, spajajući akademsko znanje s realnim poslovnim i industrijskim izazovima diljem Europe. Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) izdala je službenu dopusnicu za izvođenje novog stručnog diplomskog združenog studija za održivu budućnost. Riječ je o stručnom interdisciplinarnom MBA studiju u području poslovne ekonomije, navode.
Dodaju, program se izvodi u četiri europske zemlje, Hrvatskoj, Španjolskoj, Finskoj i Austriji, na institucijama PAR, Mondragon, Savonia i FH JOANNEUM. Studenti, ističu, tijekom 18-mjesečnog studija biraju najmanje dvije od navedenih zemalja. Na internetskim stranicama alijanse moguće je vidjeti da se za studij mogu prijaviti oni koji su završili prijediplomski studij s najmanje 180 ECTS bodova, a uvjet je i najmanje dvije godine radnog iskustva nakon diplome. Traži se B2 razina engleskog jezika.
- Završetkom studija stječe se akademski naziv Master of Business Administration, odnosno Master of Arts in Business. Upisna kvota iznosi 20 studenata po partnerskoj instituciji, odnosno ukupno 80 studenata iz Europe i svijeta. Dopusnica je izdana na razdoblje od pet godina. Green Economy and Sustainable Future prirodan je nastavak naše orijentacije prema europskom obrazovanju, dualnom studiju, održivosti i kompetencijama budućnosti, stoji u priopćenju.
Faks objavio datum izvanrednog ispitnog roka, dodali i termine polaganja završnih ispita
Pomorski fakultet u Splitu održat će izvanredni ispitni rok u rujnu. Moguće je prijaviti jedan kolegij.
10:34 4 d 25.08.2026
Studenti lopuže: U ilegali traže i nude po 1.300 eura, mogu završiti u zatvoru
Iza anonimnih profila s objavama poput 'tražim ili kupujem po cijeni od 1.300 eura plus mjesečni najam'. Za mjesto u domu odvijaju se ilegalne radnje.
14:24 8 d 21.08.2026
Za pokretanje studija u Hrvatskoj postoji zakonski okvir. Veleučilište PAR dobilo je od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih u 2023. godine nakon postupka reakreditacije pismo očekivanja s rokom uklanjanja nedostataka od tri godine. Tijekom tog roka, nalaže Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju, visoko učilište ne može podnijeti zahtjev za inicijalnu akreditaciju studija prije otklanjanja nedostataka. Studij za sada nije upisan u Upisnik nadležnog Ministarstva obrazovanja. Dekanica Gordana Nikolić odgovara nam da prije zaključka da studij nije upisan u Upisnik ili da za njegovo izvođenje nisu ispunjeni potrebni uvjeti, treba uzeti u obzir i postupak odobravanja odnosno prihvaćanja zajedničkih združenih studija koje provode više međunarodnih institucija. U ovom slučaju, uz Veleučilište PAR, to su još tri visoka učilišta iz drugih europskih zemalja te akreditacijsko mišljenje agencije za visoko obrazovanje koja je akreditaciju izdala, a koje je AZVO potom prihvatio, ističe.
- Konkretno, alijansa EU4Dual za provedbu postupka akreditacije odabrala je španjolsku agenciju UNIBASQ (Basque University System Quality Agency), koja je upisana u Europski registar agencija za osiguravanje kvalitete u visokom obrazovanju (EQAR). UNIBASQ je proveo neovisnu stručnu evaluaciju programa te izdao Assessment Report i Odluku stručnog povjerenstva, na temelju kojih je Agencija za znanost i visoko obrazovanje (AZVO) 22. srpnja 2026. godine izdala službenu dopusnicu za izvođenje studija. Cijeli postupak proveden je sukladno Europskom pristupu osiguravanju kvalitete združenih studija (European Approach for Quality Assurance of Joint Programmes) i Zakonu o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti, objašnjava dekanica.
Dodaje kako se pismo očekivanja izdaje kao preporuka za unaprjeđenje pojedinih područja rada visokog učilišta i ne predstavlja trajan ili nepromjenjiv status. Nakon njega izdavanja, ističe, slijede daljnji postupci, mjere i provjere.
- Veleučilište PAR bilo je 2023. godine prvo hrvatsko veleučilište koje je postalo dio europske sveučilišne alijanse. Do tada su to bila isključivo pojedina državna sveučilišta. Time smo dobili i potvrdu Europske komisije, kao i partnera unutar alijanse, o kvaliteti našeg rada. Zajedno s devet drugih europskih visokih učilišta, od prošle je godine Veleučilište PAR i članica novog Europskog dualnog sveučilišta sa sjedištem u Bruxellesu, koje je u srpnju ove godine, na temelju rezultata dosadašnjeg trogodišnjeg rada, dobilo novu liniju financiranja Europske komisije. Danas smo jedini hrvatski predstavnik koji sa svim relevantnim institucijama u zemlji i na razini EU-a gradi temelje dualnog visokog obrazovanja, čime dokazujemo svoju inovativnost, usmjerenost na potrebe tržišta rada, kvalitetu kurikuluma i međunarodnu prepoznatljivost, objašnjava dekanica na naš upit.
Ideja za školski izlet: Centar koji će učenicima približiti znanost na potpuno novi način
Što povezuje Nikolu Teslu i Karlovac? Pokraj njegove stare škole nalazi se Nikola Tesla Experience centar gdje učenici mogu učiti kroz iskustvo.
09:28 1 d 28.08.2026
Ove članke možete čitati u cijelosti uz pretplatu: Još kratko traje ljetna akcija
Ljetna akcija na pretplatu uskoro ističe. Iskoristite priliku dok još traje i pretplatite se po posebnoj cijeni od 3,99 € mjesečno, prva tri mjeseca.
13:59 3 d 26.08.2026
Studentski posao, sve što trebate znati objašnjavamo u minutu i pol
Mogu li raditi kao student? Što mi je sve potrebno za rad? Gdje pronaći posao? Odgovore donosimo u videozapisu.
15:17 1 d 28.08.2026
Mijenja se najvažniji zakon za studente. Kažu da je Fuchsovo Ministarstvo napravilo veliki propust
Studenti nam kažu da je Ministarstvo propustilo priliku da vrati odredbu o 15 posto studentskih predstavnika u senatima i vijećima umjesto 10 posto.
14:59 1 d 28.08.2026
SC najavio češće kontrole studenata. Stručnjaci: 'Sankcije su potrebne, ali neće biti dovoljne'
'Sankcije su potrebne, ali same neće biti dovoljne ako sustav ostane netransparentan', govore stručnjaci o vječnoj temi ilegalne kupoprodaje domova.
15:19 2 d 27.08.2026
Studenti mogu raditi i na ugovor o radu, to ih čini pozamašan broj unatoč gubitku prava
Tisuće redovitih studenata bira raditi na ugovor o radu, čime gube gotovo sva studentska prava. Dakako, to čini i velik broj izvanrednih studenata.
12:26 2 d 27.08.2026
Znate li koja je razlika izvanrednog i redovitog studija? Objašnjavamo sva vaša prava
Redoviti studenti uživaju pravo na subvencioniranu prehranu i smještaj, a izvanredni imaju prilagođen raspored, ali sami plaćaju studij.
12:24 2 d 27.08.2026
Mare je prva na listi jednog od najpopularnijih studija: 'Oduvijek me zanimalo ljudsko tijelo'
Mare Milić prva je na listi za upis Radiološke tehnologije na Zdravstvenom veleučilištu u Zagrebu. Taj studij je među najpopularnijima u državi.
15:35 3 d 26.08.2026
Zavrzlama oko sječe granja: Ne zna se tko će rukovati pilom, žalba još jednom odgodila posao čišćenja
Veliku zavrzlamu oko sječe granja na trasama distribucijskih vodova kojima upravlja HEP izazvale su žalbe ponuditelja. Problem je i ključni stručnjak.
10:08 13 h 29.08.2026
Slovenci spremaju željeznički megaprojekt: 30 kilometara drugog kolosijeka, tuneli i veza do zračne luke
Nova dvokolosiječna trasa napušta postojeću prugu i kroz tunel Labore spušta se prema željezničkom kolodvoru Kranj.
10:08 13 h 29.08.2026
Dulji rad za veću mirovinu: Primanja u starosti povećana za više od 27 posto
Bonifikacija za dulji rad umirovljenicima može donijeti više od 27 posto veću mirovinu. Ipak, ostaje pitanje koliko starijih može toliko dugo raditi.
09:40 14 h 29.08.2026
Omiljeni profesori odlaze u mirovinu: 'Kolege iz zbornice su im bili učenici'
Gimnazija Sisak oprostila se od Marijane Milas i Darka Petkovića koji idu u mirovinu. Podučavali su generacije koje danas s njima sjede u zbornici.
09:39 14 h 29.08.2026