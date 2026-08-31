Postoji rok do kada profesori moraju objaviti ocjene nakon ispita: Nema 'razvlačenja'

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31. kolovoz 2026.
Vaše je studentsko pravo doznati kako ste napisali ispit u razumnom roku. Najveća sveučilišta za ocjenjivanje usmenih propisuju rok od pet radnih dana
Je li vam se ikad dogodilo da pišete ispit u ponedjeljak, a profesor rezultate objavi tek iduće srijede? E pa, ako je, onda je moguće da je profesor prekršio pravilnik visokog učilišta na kojem studirate.
Naime, pravilo o tome za koliko dana moraju biti objavljeni rezultati ispita određuje svako visoko učilište za sebe, iako su najveća sveučilišta u Hrvatskoj, ono u Zagrebu, Splitu, Osijeku i Rijeci, propisali rok od pet radnih dana za objavu ocjena nakon pismenog ispita.
Uz to navedeno sveučilišta pravilnicima propisuju i da vam rezultat usmenog ispita profesor mora reći odmah. Svaka sastavnica određuje i rok za žalbe, nakon čega ocjena mora biti upisana u Studomat.
Znate li koja je razlika izvanrednog i redovitog studija? Objašnjavamo sva vaša prava
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Pravilnikom Sveučilišta u Splitu istaknuto je i da usmeni ispit ne smije biti duži od 45 minuta. Ta pravila vrijede i na Sveučilištu u Osijeku, s time da student koji nije zadovoljan ocjenom može priložiti prigovor unutar 48 sati od dobivanja ocjene.
Pet dana za pismene i na licu mjesta za usmene propisano je pravilo i na Sveučilištu u Rijeci, no studenti imaju samo jedan dan za žalbu na ocjene.
Ako pohađate neko drugo visoko učilište, provjerite njihov pravilnik i upoznajte se s vašim pravima, a ako nekog želite podsjetiti da se zbog ovog mogu žaliti, samo im pošaljite naš video.
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