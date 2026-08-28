Mijenja se najvažniji zakon za studente. Kažu da je Fuchsovo Ministarstvo napravilo veliki propust

Studenti nam kažu da je Ministarstvo propustilo priliku da vrati odredbu o 15 posto studentskih predstavnika u senatima i vijećima umjesto 10 posto.

Mijenja se najvažniji zakon za studente, Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti. Prošao je javno savjetovanje, dok bi u saborsku proceduru trebao u rujnu. Donosi se po hitnom postupku zbog odredbe da će profesori na račun države moći raditi do 67. umjesto 65. godine, kako bi se to pravo moglo konzumirati već u tekućoj akademskoj godini, razjasnilo je Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih.

Glavna promjena jest za izvanredne studente. Izvanredni studenti moći će studirati trostruko duže od trajanja studija, a ne dvostruko kako je propisano novim zakonom u 2022. godini, bez obzira na to jesu li ranije bili redoviti studenti ili ne. Naime, prvotno su takvo duže studiranje planirali omogućiti samo izvanrednim studentima koji su oduvijek izvanredni studenti, no nakon njihove pobune ipak su promijenili mišljenje. Isto tako, Ministarstvo navodi kako će u izmjene uvrstiti da izvanredni studenti imaju pravo završiti studij prema propisima koji su bili na snazi u vrijeme upisa studija.

Glavni studentski predstavnici nisu odgovorili

I prije nego što je javno savjetovanje bilo zatvoreno, 6. srpnja, obratili smo se Hrvatskom studentskom zboru kao glavnom predstavničkom tijelu studenata i njihovom predsjedniku Peru Josipu Maslaću. Kako nismo dobili odgovor, upit smo ponovili i 10. kolovoza. I dalje nismo primili odgovor. Njega ćemo objaviti kada i ako pristigne. Pitali smo koji je stav glavnih predstavnika o izmjenama zakona, jesu li o tome raspravljali, jesu li zadovoljni predloženim izmjenama, imaju li druge prijedloge, što kažu na odluku o izvanrednim studentima. Podsjetimo, Hrvatski studentski zbor bio je u središtu javnosti krajem prošle godine kada su ga zagrebački predstavnici odlučili protestno napustiti. Rekli su kako im je nedopustivo izdvajati 30.000 eura godišnje za tijelo gdje se na sjednicama samo čitaju izvješća. Maslać je tada uzvratio da su posrijedi osobne frustracije koje ne smiju postati teret za nacionalno studentsko predstavništvo. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih potez zagrebačkih studenata ocijenilo je kao neodgovornim te su tražili očitovanje rektora.

Predstavnici iz Splita: To je veliki propust ministarstva, na što smo i ranije upozoravali

Odgovore smo prikupili od nekoliko studentskih zborova sveučilišta. Iz Studentskog zbora Sveučilišta u Splitu kažu da su o izmjenama zakona raspravljali na sjednici zbora te na sastancima sa studentskim predstavnicima u Senatu i fakultetskim vijećima. Vele da načelno podržavaju izmjene zakona. Smatraju ih nužnima jer je primjena zakona iz 2022. godine u praksi, naglašavaju, pokazala niz manjkavosti, nedorečenosti i problema u provedbi koji su izravno utjecali na studentski standard i prava studenata.

- Izmjene idu u smjeru ispravljanja tih nedostataka. Predloženim izmjenama zakona djelomično jesmo zadovoljni. Zadovoljni smo smjerom u kojem izmjene idu i podržavamo veliku većinu predloženih rješenja, jer rješavaju probleme na koje smo kao studentski predstavnici upozoravali od stupanja Zakona na snagu. Ipak, smatramo da su neke prilike za suštinsko poboljšanje studentskog položaja propuštene, oslikavaju splitski studentski predstavnici.

Naime, kažu da je trebalo vratiti postotak od 15 posto zastupljenosti studentskih predstavnika u tijelima fakulteta i sveučilišta. Taj postotak od izmjena zakona u 2022. je 10 posto. Takav komentar stigao je u javno savjetovanje, no Ministarstvo je odgovorilo kako je trenutačno utvrđen prag studentskih predstavnika od 10 posto - optimalan.

- To je veliki propust ministarstva od donošenja zakona na što smo i tada upozoravali kad je donesena odluka o 10 posto predstavnika koja će ostati i u budućnosti, naglašavaju splitski studenti.

Odluku da će izvanredni studenti moći studirati trostruko duže od trajanja studija podržavaju u potpunosti. Smatraju je pravednom i socijalno osjetljivom.

- Izvanredni studenti su najčešće studenti koji uz studij rade, roditelji su ili imaju druge objektivne okolnosti koje im onemogućuju redovno studiranje. Omogućavanje studiranja u trostrukom trajanju studija je pravo koje im je nužno i koje ispravlja dosadašnju nejednakost, ističu.

Predstavnici iz Pule: 'Moglo bi doći do neželjenog gubitka statusa zbog čisto administrativnih razloga'

I studentski predstavnici iz Pule odluku o izvanrednim studentima ocjenjuju kao hvalevrijedan korak unaprijed. Ova odluka prepoznaje realnost izvanrednih studenata koji se tijekom svog obrazovanja suočavaju s dinamičnim i često nepredvidivim životnim okolnostima, navode.

- Njihove obveze na radnom mjestu, obiteljske odgovornosti ili financijske poteškoće mogu znatno varirati iz godine u godinu. Stoga je cilj ove mjere opravdan. objašnjavaju iz Studentskog zbora Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli gdje prikupljaju mišljenja studentskih predstavnika sa svih sastavnica kako bi se pripremili za predstojeću sjednicu na kojoj će raspraviti o prijedlogu zakona.

Važnim korakom, nastavljaju, smatraju očuvanje zdravstvenog osiguranja tijekom mirovanja studentskih obveza. Ova izmjena, ističu, jamči da studenti koji zbog opravdanih razloga poput teže bolesti ili trudnoće moraju privremeno zaustaviti studij, neće ostati bez temeljne zdravstvene zaštite u trenucima kada im je ona najpotrebnija. Pozdravljaju i uvođenje fiksnog datuma za početak nastave, najkasnije do 31. listopada, što će pridonijeti boljoj standardizaciji akademskog kalendara i pravovremenom dovršetku upisnih procesa, opisuju.

- Prva odredba koja nas brine jest automatski prestanak statusa studenta ako se upis ne izvrši u propisanom roku. Ako sveučilišta i visoka učilišta ne provedu pravovremeno informiranje studenata, moglo bi doći do neželjenog gubitka statusa zbog čisto administrativnih razloga. Nadalje, smatramo upitnom odluku o izdvajanju stegovne odgovornosti studenata iz općih zakonskih odredbi te prepuštanje donošenja tih pravilnika isključivo pojedinačnim visokim učilištima. Takva decentralizacija daje veliku autonomiju fakultetima, zbog čega je bitno da studentski predstavnici budu izravno uključeni u kreiranje tih pravilnika, kažu.

Vele i da predloženi tekst zakona poprilično strogo tretira studente koji tijekom studija moraju promijeniti status, primjerice prelazak s redovnog na izvanredni studij zbog zaposlenja.

- Smatramo da bi se i za njih moralo osigurati proporcionalno produljenje roka za završetak studija, umjesto da im se automatski nameće standardni dvostruki rok, jer su se njihove životne okolnosti realno promijenile. Budući da se planira donošenje novog Pravilnika o studentskoj ispravi, važno je da se zakonom postave jasni temelji za njezinu potpunu digitalizaciju i brzu integraciju u digitalne sustave javnih usluga, što bi studentima olakšalo svakodnevni život, zaključuju.

Iz Osijeka traže da se studentski rad prizna u mirovinski staž

Prijedlozi stižu i iz Studentskog zbora Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Smatraju da je vrijeme otvoriti i širu međuresornu raspravu o položaju studenata koji tijekom studiranja rade, posebno o mogućnosti da se stvarno odrađeni rad preko studentskog ugovora na odgovarajući način vrednuje i u okviru mirovinskog osiguranja. Kao što smo nedavno pisali, studenti i učenici svojim radom uplaćuju milijune za umirovljenike, a njima ne ide ništa. Osječki predstavnici svjesni su da se takva promjena ne može urediti isključivo ovim zakonom, nego i propisima iz područja mirovinskog osiguranja.

- Pritom ne zagovaramo da se samo vrijeme provedeno na studiju automatski priznaje kao mirovinski staž, nego da se razmotri može li se stvarno odrađeni, evidentirani i plaćeni studentski rad, prema jasno utvrđenim kriterijima i razmjerno njegovu opsegu, uzeti u obzir pri ostvarivanju budućih prava iz mirovinskog sustava. Studentski rad danas za mnoge više nije samo povremeni izvor dodatnog prihoda. Brojni studenti rade kontinuirano tijekom većeg dijela godine kako bi financirali stanovanje, prehranu i troškove studiranja, a neki tijekom više godina ostvaruju opseg rada usporediv s redovnim zaposlenjem. Smatramo zato opravdanim postaviti pitanje treba li takav rad u potpunosti zanemariti samo zato što je obavljan tijekom studiranja. Student koji tijekom četiri ili pet godina istodobno studira i redovito radi ne ulazi na tržište rada tek nakon diplome. Iza njega mogu stajati godine stvarno odrađenog rada i stečenog iskustva, a status studenta ne bi sam po sebi trebao taj rad učiniti nevidljivim. Ako želimo govoriti o suvremenoj studentskoj politici, potrebno je razgovarati i o tome kako vrednujemo rad studenata koji već tijekom obrazovanja aktivno sudjeluju na tržištu rada. Upravo zato smatramo da je potrebno otvoriti ozbiljnu međuresornu raspravu o pravednom i održivom modelu kojim bi se stvarno odrađeni studentski rad mogao razmjerno vrednovati, a da se pritom ne ugrozi fleksibilnost studentskog zapošljavanja, ističu osječki predstavnici.

I oni smatraju da je propuštena prilika za promjenom zastupljenosti studenata u senatima

Napominju kako o prijedlogu zakona za sada nisu zauzeli formalni stav na sjednici Studentskog zbora, pa govore iz studentske perspektive. Pozitivno gledaju na javno savjetovanje koje je dovelo do konkretnih korekcija, što im pokazuje koliko je važno da studenti i drugi dionici sustava budu uključeni u zakonodavni proces. I oni, baš kao i iz Splita, smatraju propuštenom prilikom što se nije promijenila zastupljenost studenata u senatima sveučilišta te fakultetskim i akademijskim vijećima. Smatraju da bi trebala ponovno biti vraćena na 15 posto. Ne smatraju da studenti trebaju imati dominantnu ulogu u upravljanju sveučilištima i fakultetima niti to traže jer su sveučilišta su akademske institucije i jasno je da većinu u njihovim tijelima čine članovi akademske zajednice. Međutim, između dominantne uloge studenata i njihove zastupljenosti od svega 10 posto postoji velik prostor za uravnoteženije rješenje, naglašavaju.

- Sudjelovanje studenata u odlučivanju ne bi trebalo biti dekorativno. Ako od studentskih predstavnika očekujemo odgovornost, poznavanje propisa i zastupanje interesa svojih kolega, moramo im omogućiti i dovoljno prostora da tu ulogu stvarno mogu ostvarivati. Trenutačnih 10 posto studentskih predstavnika ne smatramo dostatnom razinom zastupljenosti ako želimo govoriti o stvarnom i kvalitetnom sudjelovanju studenata u donošenju odluka. Upravo se u tim tijelima odlučuje o velikom broju pitanja koja izravno određuju iskustvo studiranja, zbog čega držimo da studentski glas mora imati stvarnu težinu, a ne biti sveden na ispunjavanje zakonskog minimuma. Osim navedenog, blagu zabrinutost nam izaziva odredba kojom se sveučilištima, odnosno senatima i rektorima, omogućuje imenovanje vršitelja dužnosti dekana na sastavnicama koje ne uspiju izabrati upravu. Razumijemo potrebu za sprječavanjem administrativnih blokada, ali smatramo da ovaj mehanizam ne smije postati sredstvo kojim bi se zadiralo u autonomiju i pravo fakulteta na samoupravljanje. Zabrinjava nas vrijeme donošenja prijedloga zakona i vrlo kratak rok za javnu raspravu, koja se održava tijekom ljetnih mjeseci. Takav pristup ostavlja dojam da je prijedlog prije svega rezultat političke volje aktualne vlasti, a ne šireg dogovora i stvarnih potreba akademske zajednice, objašnjavaju.

I oni podržavaju trostruko vrijeme studiranja za izvanredne studente. Oni često studij usklađuju s radnim, obiteljskim i drugim životnim obvezama zbog kojih objektivno ne mogu studirati jednakom dinamikom kao redoviti studenti, navode. Pritom, napominju, dulji rok za završetak studija ne znači snižavanje akademskih kriterija. Student i dalje mora položiti sve propisane ispite, ostvariti potrebne ECTS bodove i ispuniti sve obveze studijskog programa, ističu. Ipak, vele da bi ovim izmjenama trebalo ozbiljnije razmotriti i položaj redovitih studenata. Razumiju zašto se izvanrednima daje dodatna fleksibilnost, ali zdravstveni problemi, teške obiteljske okolnosti, financijske poteškoće, potreba skrbi o članu obitelji i druge nepredviđene životne situacije ne ovise o statusu studiranja, kažu.

- Zakon već omogućuje mirovanje studentskih prava i obveza u određenim opravdanim okolnostima, što je važan zaštitni mehanizam. Međutim, nisu sve životne teškoće takve da nužno dovode do formalnog mirovanja, iako tijekom nekoliko godina mogu znatno usporiti studiranje. Zato smatramo da bi bilo opravdano razmotriti dulji maksimalni rok i za redovite studente. Pritom treba jasno razlikovati rok u kojem student može završiti studij od razdoblja u kojem ostvaruje prava koja proizlaze iz redovitog statusa. Ne zagovaramo neograničeno zadržavanje svih studentskih prava, nego mogućnost da studentu koji želi i može ispuniti sve akademske obveze sustav ne zatvori vrata završetku studija isključivo zbog proteka vremena. Drugim riječima, podržavamo dodatnu fleksibilnost za izvanredne studente, ali smatramo da ozbiljne životne okolnosti nisu rezervirane samo za njih te da je u tom smislu trebalo pokazati više fleksibilnosti i prema redovitim studentima, zaključuju osječki studenti.