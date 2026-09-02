Studenti zbunjeni zbog nove subvencije: Na važno pitanje ne zna se odgovor

Koju će razinu prava u menzama imati studenti sa subvencijom SC-a Zagreb umjesto smještaja u dva paviljona koji idu u obnovu, ostaje enigma.

Na ovogodišnjem natječaju za smještaj u studentskim domovima Studentskog centra (SC) u Zagrebu 906 studenata dobiva subvenciju za privatni najam. Naime, u domovima je manjak kreveta zbog obnove 5. i 6. paviljona studentskog doma Stjepan Radić pa je SC ishodio dodatnu subvenciju od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Ona iznosi 152 eura mjesečno i dobilo ju je prvih 900-tinjak studenata ispod crte.

Studenti sa subvencijom bez odgovora o razini prehrane u menzama

Ovdje je važno razjasniti kako SC Zagreb planira natječaj i za državnu subvenciju od 60 eura mjesečno za privatni najam u studenome. No, to je odvojeni natječaj od ovog. S obzirom na to da je ova subvencija zapravo zamjena za smještaj u domu, studenti u Facebook grupi zapitali su se koja će im razina subvencionirane prehrane biti dodijeljena u menzama - 2 (studenti koji borave u mjestu studiranja, a imaju prebivalište na području druge županije) ili 2,5 (korisnicima potpore koji su na natječaju studentskih centara ostvarili pravo na smještaj u studentski dom).

Tim pitanjem prvotno smo se obratili SC-u Zagreb. Poručili su da nisu nadležni za dodjelu razine subvencijskih prava studentima te da student može konzumirati obroke u njihovim restoranima sukladno dodijeljenim sredstvima. Potom smo se javili Sveučilišnom računskom centru (Srce) odakle na temelju službenih podataka u sustavima provode dodijeljena prava subvencionirane prehrane.

- Razine studentskih prava koje se dodjeljuju studentima u informacijskim sustavima Ministarstva znanosti i obrazovanja (MZOM) ovise o evidenciji podataka koju obavljaju visoka učilišta. U ovom konkretnom slučaju, nemamo informacija je li MZOM dalo neki naputak visokim učilištima kako evidentirati podatke, a kako bi se sukladno važećim pravilnicima Ministarstva dodijelile ispravne razine prava, odgovorili su nam i zamolili da se javimo Ministarstvu.

Stoga smo se javili Ministarstvu obrazovanja, prošlog utorka, i priupitali koja će se razina subvencionirane prehrane (2 ili 2,5) dodijeliti studentima koji su dobili navedenu subvenciju od 152 eura mjesečno. Odgovor još uvijek nismo primili. Kada i ako pristigne, o tome ćemo izvijestiti javnost. Do tada studenti ostaju bez odgovora na svoje pitanje.

Zašto nije moguće mijenjati subvenciju za dom?

Neki studenti požalili su se na Facebooku zato što ne mogu zamijeniti subvenciju za studentski dom ako pronađu zamjenu. Naime, studenti međusobno mogu mijenjati dobivene studentske domove ako pošalju molbu, dok dom i subvencije nije moguće mijenjati. Pitali smo SC za objašnjenje.

- Radi se o dva različita načina korištenja državne subvencije. Studentima koji su ostvarili pravo na studentski dom država subvencionira dio stanarine do punog iznosa, dok studentima podstanarima se isplaćuje iznos izravno na njihove bankovne račune koji mogu koristiti za podmirivanje stanarine u privatnom smještaju. Studenti koji su ostvarili pravo na subvencionirani smještaj u studentskim domovima nemaju pravo na subvencioniranje podstanarskog smještaja, stoji u odgovoru koji smo zaprimili.

Kao što smo poviše spomenuli, studenti u Zagrebu natječaj za subvenciju privatnog najma od 60 eura mjesečno mogu očekivati u studenome. Tada bi se trebalo dodijeliti 800 subvencija.