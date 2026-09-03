Maria na medicini prolazi s 5.0, a u slobodno vrijeme ima posebnu ulogu: 'To im je svijetla točka u danu'

Maria je prvu godinu medicine prošla s 5.0, a u slobodno je vrijeme 'Teta pričalica'. Nakon što su pomogli njezinoj sestri, odlučila se priključiti.

Maria Burić osnovnu je i srednju školu, ali i prvu godinu Medicinskog fakulteta u Zagrebu, završila s prosjekom 5.0. Njezina općina, Marčana u Istri, odala joj je priznanje, ali ne samo za akademski uspjeh. Kako je istaknuo načelnik Predrag Pliško, Maria svoje slobodno vrijeme nesebično poklanja najmlađima, volontirajući i čitajući priče djeci u bolnicama kako bi im olakšala dane i vratila osmijeh na lice.

Projekt je pomogao njezinoj sestri, pa se odlučila i sama uključiti

Od početka akademske godine volontira u udruzi 'Smiješak za sve' u sklopu projekta 'Laku noć, pričoljupci!', gdje je 'Teta pričalica'. Cilj projekta je, priča nam ova studentica, djeci olakšati boravak u bolnici. Projekt se izvodi svaku večer, uključujući i blagdane, u KBC-u Rebro, Dječjoj bolnici Srebrnjak, Vinogradskoj i Klaićevoj.

- Za udrugu sam nažalost saznala iz prve ruke jer mi je 2025. mlađa sestra provela mjesec i pol na odjelu kirurgije u Klaićevoj. Svaku večer su joj dolazile tete i stričeki pričalice koji su joj bili kao svijetla točka u danu, jedna osoba koju ne zna i s kojom se može osjećati normalno i ne mora pričati o svojoj situaciji. Kako je taj projekt njoj puno pomogao htjela sam na neki način uzvratiti i pomoći drugoj djeci koja su možda u sličnoj situaciji. Također volim raditi s djecom i čitati tako da se sve savršeno poklopilo, objašnjava Maria.

Raspored je fleksibilan pa ga lako može prilagoditi obvezama na fakultetu. Kako kaže, za 5,00 na medicini potrebno je puno kontinuiranog i predanog rada.

- Jako je puno gradiva te je meni iz prve to bio velik šok. Meni gimnazija (Gimnazija Pula, prirodoslovno-matematički smjer, op. a.) nije bila teška, bavila sam se kazalištem, glumila u 2-3 predstave godišnje, išla na skoro svako natjecanje, a svejedno sam imala gotovo savršen prosjek. Neke to obeshrabri, ali ja sam znala da mi nema druge nego sjesti za knjigu i raditi. Rijetko kada išta sjedne iz prve i to zna biti dosta pokorno, ali nakon što prođe malo vremena i nekoliko ponavljanja sve sjedne, navodi Maria.

Tri savjeta za buduće studente medicine

Ima tri savjeta za sve koji su tek upisali ili planiraju upisati medicinu.

- Prvi je svakako kontinuirano učenje, ako zaostaneš u gradivu jako se teško izbaviti jer je tempo dosta zahtjevan. Drugi je da sve natuknice i bilješke pišeš na isto mjesto, bila to bilježnica ili tablet. Ja sam to dosta kasno implementirala, ali jednom kad jesam bilo mi je puno lakše spremiti se za rok. Treći je uspostaviti balans i ne zaboraviti na sebe. Ja uz faks volontiram i glumim te mi to često pomogne da se odmaknem od faksa, udahnem i napunim baterije. Također, meni je jako pomoglo učenje u knjižnici. Imaš plan što trebaš odraditi taj dan, sjedneš i odradiš te kad si gotov odeš kući i tamo onda ne radiš više, osim u iznimnim situacijama. Jako je bitno stvoriti taj balans između fakulteta i privatnog života, savjetuje Maria.

Unatoč tome što studira na zahtjevnom fakultetu, prioritet joj je i dalje se baviti stvarima koje ju vesele i ispunjavaju, tako da je tijekom ove akademske godine sudjelovala i na dječjoj predstavi zbog koje je putovala na Hvar.

- Sve se da izbalansirati, Medicina je teška, ali također zahtijeva od studenta da se zna dobro organizirati i rasporediti vrijeme, a za ono što voliš se uvijek nađe vremena. Za mene je to kazalište, volontiranje i druženje s prijateljima, to troje jedino pati tijekom rokova kada je (barem meni u glavi) opsadno stanje, ali u normalnim trenutcima se sve može organizirati. Svaki dan ujutro napravim plan - koje su mi izvanfakultetske obaveze danas i što bi voljela odraditi danas sto se tiče fakulteta. I dokle god se držiš plana, ništa ne pati, tvrdi Maria.

Načini učenja

Uči na svakakve načine, a najčešće piše natuknice i crta umne mape. Voli i kvizove i testove za samoprocjenu. Njih rješava kad prođe određeni dio gradiva te se već osjeća pomalo umorno ili manje fokusirano. Oni joj pomažu ukazati što je zaista, a što manje bitno i koliko je znanja zapravo usvojila učenjem, a što treba dodatno ponoviti.

Zanimljivo je i da nije jedna od onih koji su oduvijek znali da žele upisati medicinu.

- Dapače bilo me strah faksa jer sam oduvijek bila logičar, nisam voljela učenje napamet i 'bubanje', pa sam mislila da neću moći savladati gradivo na fakultetu. Zanimalo me biomedicinsko inženjerstvo, ali je trenutačno bolje završiti ili neku formu inženjerstva ili medicinu ako se tim poljem želiš baviti, a mene je, iako sam se cijelu srednju bavila primarno informatikom, fizikom i matematikom, više zanimala biomedicinska strana te struke. Tako sam se na kraju odlučila za medicinu, a drugi odabir mi je bilo strojarstvo na FSB-u. Doduše, nakon godinu dana faksa pristranija sam kliničkom radu nego primijenjenom inženjerskom radu, ističe Maria.

Budućim studentima poručuje - sretno, glavu gore i hrabro naprijed.

- I par mojih motivacijskih mantri: 'Nije problem pasti, problem je ne ustati', 'Bog da.' i moja omiljena motivacijska 'Položili su i drugi, položit ću i ja', zaključuje Maria.