Kako funkcioniraju ispiti na fakultetu? Objašnjavamo u minutu

U školama e-Dnevnik i ocjene, na fakultetima Studomat, ECTS bodovi i ocjene. Na fakultetima studenti moraju prijaviti ispit na Studomatu, gdje ih mogu i odjaviti ako se nisu dovoljno spremili. Naime, uglavnom postoji ograničeni broj izlazaka na ispit koji se razlikuje od fakulteta do fakulteta pa se studenti trebaju informirati o Pravilniku o studiranju svog fakulteta koji treba biti dostupan na internetskim stranicama visokog učilišta.

Svaki predmet, odnosno kolegij donosi ECTS bodove. Jedan ECTS bod predstavlja 30 sati rada. I na fakultetu postoje ocjene, no često se koriste fraze prolaz ili pad. Postoje i kolokviji, a što su oni, poslušajte u videozapisu ispod.