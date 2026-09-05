Na faksu zaposlena dva viša asistenta i docent, ovako su ih predstavili

I dok se često rezultati natječaja za zaposlenje na fakultetima objavljuju tek uz ime i prezime osobe koja je dobila posao, na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu napravili su nešto više. Za novozaposlene asistente i docente objavili su kratke životopise i popratne fotografije.

Za više asistente izabrani Valentina Borko i Zvonimir Mlinarić

Tako je za višu asistenticu na Zavodu za opću i anorgansku kemiju izabrana Valentina Borko. Kako stoji u životopisu, rođena je 1994. godine, magistrirala je na Prirodoslovno-matematičkom fakultetu u Zagrebu te doktorirala na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu.

- Od 2018. do 2019. godine radila je kao analitičar u Laboratoriju za kromatografske tehnike u Hospiri Zagreb d.o.o. 2019. godine se zapošljava na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu, Zavodu za opću i anorgansku kemiju, kao doktorand na projektu koji je financirala Hrvatska zaklada za znanost. Od 2024. godine radila je kao viši asistent na Farmaceutsko biokemijskom fakultetu, Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju, a od 2025. godine kao docent (na zamjeni). Njezin dosadašnji znanstveni rad uključuje određivanje jakosti interakcija glikoproteina sa specifičnim ligandima, kao i glikoanalitiku, odnosno utvrđivanje čimbenika koji utječu na promjene glikanskog sastava plazmatskih glikoproteina. Koautorica je šest izvornih znanstvenih radova indeksiranih u bazi WosCC od čega četiri Q1 kvartila. Bila je suradnica na dva znanstvena projekta. Izlagala je na nekoliko međunarodnih znanstvenih skupova te bila članica organizacijskog odbora jednog znanstvenog skupa. Aktivna je u popularizaciji znanosti te je članica Hrvatskog kemijskog društva i Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju, stoji joj u životopisu.

Zvonimir Mlinarić pak je zaposlen kao viši asistent na Zavodu za analitiku i kontrolu lijekova. Rođen je 1997. godine te je u srednjoj osvojio brončanu medalju na Međunarodnoj kemijskoj olimpijadi u Gruziji. Studirao je na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu gdje je u jednom mandatu bio i predsjednik Studentskog zbora. Kao asistent na fakultetu na projektu 'Nova bioanalitička rješenja za personalizaciju terapije raka dojke' voditeljice Mirande Sertić zaposlen je u 2021. godini.

- Sudjeluje u izvođenju nastave iz Analitike lijekova, Instrumentalnih tehnika, Farmaceutske informatike i Farmaceutske etike i deontologije. Do sada je u koautorstvu objavio 11 izvornih znanstvenih radova indeksiranih u bazi Web of Science Core Collection, jedno pismo uredniku te tri stručna rada. Rezultate svojih istraživanja prezentirao je na domaćim i međunarodnim skupovima s 37 posterskih priopćenja i jednim usmenim izlaganjem. Održao je i pet pozvanih i dva plenarna predavanja. Uz to, održao je i više od 60 popularizacijskih predavanja za učenike, studente i širu javnost. Do sada je sudjelovao u organizaciji 15 domaćih i međunarodnih kongresa. Pri Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu član je nekoliko povjerenstava i vijeća te je član jedne Radne skupine Ministarstva zdravstva. Aktivni je član Hrvatske ljekarničke komore, Hrvatskog farmaceutskog društva, Hrvatskog društva za biokemiju i molekularnu biologiju, Hrvatskog kemijskog društva, Hrvatskog društva kemijskih inženjera i tehnologa i Hrvatskog društva za istraživanje raka, piše mu u životopisu.

Zvonimir Mlinarić izabran za docenta

Također, za docenta na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju izabran je Branimir Plavša. Rođen je 1995. godine te je magistrirao i doktorirao na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu.

- Od 2019. do 2023. godine bio je zaposlen kao asistent na Zavodu za biokemiju i molekularnu biologiju Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta. Do ožujka 2024. godine radio je u Agenciji za lijekove i medicinske proizvode (HALMED) kao stručni suradnik za ocjenu kliničke i nekliničke dokumentacije lijekova. Od ožujka 2024. godine zaposlen je na Farmaceutsko-biokemijskom fakultetu u Zagrebu, gdje radi kao viši asistent, stoji u životopisu.

Prema Zakonu o visokom obrazovanju suradnička radna mjesta jesu asistent i viši asistent. Na radno mjesto višeg asistenta može se zaposliti osoba koja je stekla akademski stupanj doktora znanosti. Viši asistent zapošljava se na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme u trajanju najdulje četiri godine na teret sredstava osnivača, projekta ili vlastitih prihoda, stoji u Zakonu. S druge strane, docent je prva stepenica u znansveno-nastavnim radnim mjestima. Nakon slijede izvanredni profesor, redoviti profesor i redoviti profesor u trajnom izboru.