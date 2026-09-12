Kako izgleda kontrola u studentskom domu? Traže ilegalce, a broj je neograničen

S obzirom na to da dio studenata prodaje mjesto u studentskom domu studentima koji na njega nisu ostvarili pravo, studentski centri provode kontrole.

Studentske grupe na društvenim mrežama proteklih su dana pune oglasa studenata koji prodaju ili kupuju mjesto u studentskom domu. Cifre se 'penju' i do 1.300 eura plus zbroj svih mjesečnih stanarina. Kao što smo već pisali, studenti koje domska kontrola 'ulovi' mogu završiti i u zatvoru. Ono što svakako odmah stupa na snagu jest raskid ugovora o korištenju usluge smještaja, odnosno iseljenje, a često i zabrana prijave na buduće natječaje. A kako uopće izgleda kontrola ostvarenog prava na smještaj?

Domska kontrola u Zagrebu

Zavirili smo u Pravilnik o domskom redu i uvjetima boravka studenata u studentskim domovima Studentskog centra u Zagrebu. Ondje je jasno navedeno da ostvareno pravo studenta na smještaj podliježe kontroli.

Osim što se elektronskim putem, preko Informacijskog sustava studentskih prava (ISSP), kontrolira status studenata, provodi se i fizička kontrola po studentskim sobama. Kontrola statusa studenata u bazi ISSP računalno se provodi na kraju svakoga mjeseca, po potrebi i češće. Podsjetimo, kada završite studij dužni ste SC obavijestiti o tome. S druge strane, kontrola po studentskim sobama provodi se izravnim ulaskom u sobe.

U Pravilniku stoji da broj kontrola nije ograničen. Vrijeme i način provedbe kontrole određuje ravnatelj SC-a u suradnji s pomoćnikom ravnatelja za smještaj studenata. Kontrolu provodi i nadzire upravitelj studentskog doma. Kontrolu po studentskim sobama provodi komisija koju imenuje ravnatelj SC-a na prijedlog pomoćnika ravnatelja za smještaj studenata. Pri imenovanju članova komisije mora se voditi računa o uravnoteženoj zastupljenosti oba spola.

Komisija je dužna napraviti službeni zapisnik nakon svake provedene kontrole i dostaviti ga u ured pomoćnika ravnatelja za sektor Studentski smještaj, koji o predmetnom izvještava ravnatelja SC-a. Sanitarno-tehničku kontrolu zajedničkih prostorija i soba u studentskom domu provodi upravitelj studentskog doma.

Studenti koji imaju iskustvo domske kontrole kažu da se ona provodi u ranim jutarnjim satima, dok većina studenata još uvijek spava. U sobu uglavnom dolaze tri osobe. Prvo kucaju na vrata, a ako studenti ne otvaraju, sami ih otključavaju. Potom traže neki dokument s fotografijom na uvid.

Kontrola u studentskim domovima u Rijeci

U Pravilniku o kućnom redu i disciplinskoj odgovornosti korisnika smještaja u objektima smještaja Studentskog centra Rijeka stoji da SC tijekom akademske godine zadržava pravo kontrolirati uvjete i način na koji korisnici smještaja ostvaruju prava na subvencionirano stanovanje. SC zadržava pravo na kontrolu dokumentacije koju je na zahtjev SC-a korisnik smještaja dostavio prilikom useljenja i tijekom svog boravka u objektu smještaja.

Centar također provodi i sljedeće kontrole: kontrola statusa korisnika smještaja dostavom potvrde o redovnosti studija izdane od strane visokog učilišta, kontrola neposrednim uvidom u sobe ili apartmane korisnika smještaja, kontrola putem video-nadzora te ostale vrste kontrole prema potrebi. Kontrolu neposrednim uvidom u sobe ili apartmane korisnika smještaja provode rukovoditelj smještaja, upravitelj smještaja, voditelj recepcije, recepcionar, noćni čuvar ili drugi radnik Centra kojeg za to ovlasti ravnatelj ili rukovoditelj smještaja. U slučaju da se Korisnik smještaja prilikom kontrole neposrednim uvidom u sobe ili apartmane ne zatekne u sobi, pregled će se obaviti u njegovoj odsutnosti.

I Osijek provodi domske kontrole

Pravilnik o domskom redu i uvjetima boravka studenata u studentskom domu Studentskog centra u Osijeku propisuje da se kontrola prava na smještaj provodi putem revizije postupka natječaja za smještaj studenata, kontrolom statusa studenata u bazi iksica Centra za autorizaciju prava i povremenim kontrolama u sobama. Reviziju postupka natječaja za smještaj studenata provodi Povjerenstvo za reviziju postupka natječaja za smještaj studenata, koje imenuje ravnatelj.

Povremena kontrola provodi se na način da se izvrši neposredni uvid u sobe koje koriste stanari. Dan i vrijeme povremene kontrole, kao i način njene provedbe, određuje voditelj studentskog doma. Povremenu kontrolu provodi Povjerenstvo za povremene kontrole u sobama koje imenuje voditelj studentskog doma. Broj kontrola ostvarivanja prava na smještaj nije ograničen.