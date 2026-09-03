Novi studentski dom koštao 6,5 milijuna eura. Ostao poluprazan, a već najavili gradnju drugog

Od 54 mjesta u novoizgrađenom studentskom domu u Bjelovaru popunjeno je tek njih 26. Nakon našeg upita raspisan je novi natječaj za jesenski rok.

Dok se u većim sredinama godinama u studentskim domovima traži mjesto više te kronično nedostaje prostora, u nekim sredinama domovi se grade da bi ostajali poluprazni. Subvencionirani smještaj, onaj na koji redoviti studenti ostvaruju pravo na natječajima uz jasno propisana pravila Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, i ove je godine u više gradova ostao poluprazan, ili je popunjenost tek 30 posto, pokazuje naša analiza.

Od aktualnosti najviše 'bode' za oko novi studentski dom u Bjelovaru, nedavno izgrađen i otvoren u ožujku, koji je koštao oko šest i pol milijuna eura iz europskih fondova. Iako je u njemu za subvencionirani smještaj mjesta za 54 studenata, prijavilo se tek njih 29, a dom u konačnici dobilo njih 26. U sklopu doma otvorena je i menza. Bjelovarsko veleučilište inače broji 849 studenata, od čega je 351 iz Bjelovarsko-bilogorske županije, 112 iz Koprivničko-Križevačke, 86 iz Virovitičko-podravske i 75 iz Zagrebačke, govore službeni podatci Informacijskog sustava visokih učilišta (ISVU).

Dekanica iz Bjelovara: 'Jedna od opcija je ponuditi smještaj bez subvencije'

Dekanicu Veleučilišta Bjelovar Tatjanu Badrov kontaktirali smo u ponedjeljak. Pitali smo jesu li iznenađeni popunjenošću te što će napraviti s praznim sobama. Samo dan nakon našeg upita dekanica je raspisala drugi natječaj za studentski dom, za jesenski rok. On traje do 21. rujna te je u ponudi 28 sada praznih mjesta.

- S obzirom da je u tijeku drugi natječaj o konačnoj ćemo popunjenosti moći zaključivati kad formiramo konačnu rang listu. Zaključke ćemo donositi nakon drugog upisnog kruga. Jedna od opcija je ponuditi smještaj bez subvencije studentima koji studiraju na našem Veleučilištu, odgovorila nam je Badrov u utorak.

Grad: 'Ovo je tek prva godina rada doma'

Kontaktirali smo i grad Bjelovar koji je osnivač ovog privatnog Veleučilišta Bjelovar. Naime, njihov gradonačelnik Dario Hrebak lani u rujnu najavio je gradnju i drugog studentskog doma. Klikni.hr prenosio je njegove riječi da bi u novi dom smjestili 60 do 70 studenata jer to udovoljava anketi 'koju smo proveli i prema kojoj 120 studenata traži mjesto u domu'. No, zainteresiranih za ovaj prvi izgrađeni dom ovog ljeta bilo je 29. Vele da se zbog drugog natječaja koji je u tijeku ne može govoriti o konačnoj popunjenosti te će nakon završetka cijelog postupka, krajem rujna, moći govoriti o stvarnom interesu i popunjenosti doma.

- Prvi korak je završiti aktualni natječaj i dobiti stvarnu sliku interesa. Nakon toga možemo kvalitetno analizirati razloge zbog kojih se studenti eventualno nisu odlučili za smještaj u domu te prema tome prilagoditi daljnje aktivnosti. Ponavljamo, ovo je tek prva godina rada doma, a riječ je o dugoročnom projektu koji treba promatrati u kontekstu razvoja Veleučilišta i Bjelovara kao studentskog grada, a ne samo kroz jedan natječajni ciklus, kažu.

'Podsjećamo da je riječ o projektu koji je od početka zamišljen kao važan dio razvoja Bjelovara kao studentskog grada'

Grad Bjelovar pitali smo i zašto smatraju da nema dovoljno zainteresiranih za novi studentski dom. Vele da je prerano izvoditi takav zaključak. Ovo je prva godina funkcioniranja prvog studentskog doma u Bjelovaru, ističu, i potrebno je određeno vrijeme da se studenti upoznaju s mogućnostima koje dom nudi.

- Podsjećamo da je riječ o projektu koji je od početka zamišljen kao važan dio razvoja Bjelovara kao studentskog grada. Veleučilište će nakon završetka natječaja analizirati odaziv i, zajedno s Gradom Bjelovarom, sagledati što možemo dodatno učiniti kako bi kapaciteti bili što bolje iskorišteni. Ako nakon završetka natječaja ostane slobodnih kapaciteta, razmotrit ćemo mogućnost da ih, sukladno važećim pravilima i procedurama, ponudimo studentima Veleučilišta koji ne ostvare pravo na subvencionirani smještaj. Cilj nam je da se raspoloživi kapaciteti koriste i da dom od samog početka bude ono zbog čega je i pokrenut, kvalitetno i dostupno mjesto za život i studiranje, odgovaraju iz Grada Bjelovara.

Na otvaranju studentskog doma u Bjelovaru u ožujku bila je i ministrica kulture i medija Nina Obuljen Koržinek. Tada je kazala kako je zgrada ogromna, dobila je sve što treba te da je istovremeno baštinski i povijesno očuvana te protupotresno učvršćena. Gradonačelnik Hrebak naveo je da je projekt uspio i da će biti na korist svima. Napomenimo i kako u novom studentskom domu mjesečna cijena jednokrevetne sobe iznosi 170 eura, dvokrevetne sobe 130 eura, a trokrevetne 110 eura.

Bjelovar nije jedini. U Dubrovniku na natječaju popunjeno 45 posto kapaciteta

Iako je mjesta za 503 studenata, u Dubrovniku će u domu po subvencioniranom smještaju živjeti tek 228 studenata, što čini postotak od 45,33. Takvo stanje već je godinama. Iz Dubrovnika obično komuniciraju da ih spašavaju strani studenti i turisti koji u studentskom domu borave tijekom sezone. Dom je otvoren najesen 2020. godine, a vrijedan je 216 milijuna kuna (28.668.126 eura) i sufinanciran sredstvima Europske unije.

Knin - 15 posto kapaciteta popunjeno za subvencionirani smještaj

I ove godine studentski dom u Kninu nije popunjen na natječaju za subvencionirani smještaj. Kvota je bila 78, dok je pravo na dom ostvarilo 12 studenata, što je 15,38 posto. Da takve brojke ne iznenađuju, rekla nam je lani tadašnja dekanica kninskog veleučilišta. Navela je da u domu stanuju i studenti bez subvencije uz plaćanje pa je tako pretprošle godine u domu živjelo - 23 studenata. U sklopu objekta studentskog doma imaju registriran hostel i apartmane. Sam studentski dom u Kninu otvoren je 2016. godine rekonstrukcijom nekadašnjih vojnih skladišta. Financiran je sredstvima Europske unije u ukupnom iznosu od 25,4 milijuna tadašnjih kuna (3,37 milijuna eura).

Šibenik - 31 posto popunjeno na natječaju

Kvotu ni ove godine nije popunio studentski dom Palacin u Šibeniku. Kvota je 332, dok je pravo za smještaj na natječaju ostvarilo 105 studenata. Popunjenost je dakle 31,63 posto. Zato su otvorili i drugi natječaj gdje se studenti natječaju za 227 mjesta. Rok za prijavu je do 18. rujna.

Studentski dom na samom kraju akademske godine 2022./23. Pompozno ga je otvarao predsjednik Vlade Andrej Plenković, a otpočetka je poluprazan. Sam studentski dom djeluje pod SC-om Šibenik, odnosno Veleučilištem u Šibeniku. Riječ je o projektu ukupne vrijednosti 11.328.702,31 eura, od čega je iz Europskog fonda za regionalni razvoj osigurano 1.057.535,34 eura.

Karlovac - nisu popunili sva mjesta

Dom nije popunjen ni u Karlovcu. Kvota je bila 150, prijavilo se 117 studenata, a sve uvjete zadovoljilo njih 103. Studentski dom u Karlovcu djeluje pod SC-om Karlovac, odnosno tamošnjim veleučilištem. Ranije je prostor doma bila vojarna Bana Josipa Jelačića. Dom je otvoren 2016. godine, a projekt je bio vrijedan 21 milijuna kuna (2.787.178 eura).

Vrijedi napomenuti kako unatoč ovim upisnim rezultatima Karlovac dobiva novi studentski dom. Naime, ondje će se zgrada Vojne bolnice prenamijeniti u studentski dom. Za to im je odlukom iz EU fondova dodijeljeno 2.574.999 eura, što je 38 posto od ukupnog prihvatljivog troška u iznosu od 6.756.205 eura.

Virovitica - isto je ostalo praznih mjesta

U Virovitici kvota je bila 108, bile su 103 prijave, dok je dom u konačnici dobilo 99 studenata. Za nepopunjene kapacitete raspisali su novi natječaj koji traje do 18. rujna. Tamošnji dom djeluje pod Veleučilištem u Virovitici. Počeo se graditi 2016. godine, otvoren je godinu dana kasnije. Za projekt izgradnje doma iz fondova Europske unije povučeno je 18 i pol milijuna kuna (2.455.371 eura), a grad Virovitica darovalo je zemljište i cijelu vojarnu.

Požega - popunjenost 46 posto

U Požegi je mjesta za 110 studenata, dok je pravo na dom ostvarilo njih 51. Dakle, popunjenost je subvencioniranog smještaja 46,36 posto. Njihov studentski dom dr. Franjo Tuđman otvoren je 2020. godine, a koštao je 32 milijuna kuna (4.247.129 eura). Financiran je iz fondova EU. Namijenjen je primarno za studente Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegi.

U drugim gradovima bolje stoje

Dakako, u mnogim gradovima u domovima se traži mjesto više. Sva mjesta popunjena su u Zagrebu (kvota 6.097, prijava 9.752), u Splitu (kvota 1.193, prijava 3.065), u Osijeku (kvota 1.366, prijava 2.461), Rijeci (kvota 1.250, prijava 2.065), Zadru (kvota 450, prijava 737), u Puli (kvota 366, prijava 526), u Varaždinu (kvota 811, prijava 1.299), u Slavonskom Brodu (kvota 100, prijava 123), u Čakovcu (kvota 39, prijava 65). i u Makarskoj (kvota 14, ostvarilo pravo 14). Za Vukovar rezultati još nisu objavljeni jer je natječaj trajao do 21. kolovoza. Kvota im je 90.

Dodajmo kako se trenutačno iz fondova EU domovi grade ili dograđuju diljem Hrvatske. Ukupno se ulaže 103.392.042 eura. Novi domovi gradit će se u Splitu, Zadru, Slavonskom Brodu, Gospiću, Karlovcu, a novi paviljon dobit će u Rijeci. U Zagrebu se obnavljaju dva studentska paviljona.

Podsjetimo, u Hrvatskoj tek svaki deseti student živi u studentskom domu. Zbog toga smo na samom dnu ljestvice zemalja Europske unije prema udjelu studenata smještenih u studentskim domovima jer je prosjek Europske unije 20 posto.