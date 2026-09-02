Kako useliti u studentski dom? Ovako izgleda cijeli proces, jedan grad traži i fotografiju

Tisuće studenata ovog će mjeseca obaviti useljenje u studentski dom. Provjerili smo kako proces useljenja izgleda u četiri najveća studentska grada u državi. Svugdje će vam trebati liječnička potvrda, no druga se dokumentacija malo razlikuje.

Kako useliti u studentski dom u Zagrebu?

Kad je riječ o Zagrebu, Pravilnik o domskom redu i uvjetima boravka studenata u studentskim domovima Studentskog centra u Zagrebu jasno propisuje da student-stanar u studentski dom useljava osobno. Pri useljenju, na blagajni studentskog doma, čije radno vrijeme možete provjeriti na službenoj stranici svakog doma, mora priložiti iksicu, osobnu iskaznicu ili putovnicu, liječničku potvrdu da nema kontraindikacija za smještaj u dom, uplatiti depozit ili zaduženi iznos stanarine, potpisati zaduženje za inventar u sobi, izjavu o prihvaćanju Domskog reda i Ugovor o korištenju usluge smještaja u Studentskom centru u Zagrebu.

Podsjetimo, kad je riječ o liječničkom pregledu, SCZG je ranije napomenuo da iznimno studenti koji ne obave liječnički pregled kod liječnika školske ili sveučilišne medicine, mogu ga obaviti kod svog liječnika opće prakse u mjestu stanovanja. S tom potvrdom mogu privremeno useliti u studentski dom dok ne obave pregled kod propisanog liječnika školske ili sveučilišne medicine. Rok za dostavu potvrde tog liječnika je u prvih 15 dana od dana useljenja. U protivnom vas mogu iseliti.

U dom se ne mogu useliti studenti kojima su u proteklom razdoblju izrečene disciplinske mjere ili imaju prema domu nepodmirene financijske obveze. Student je dužan useliti se u dom prema terminima za useljenje objavljenima uz rezultate natječaja ili sukladno rješenju Poslovnice za smještaj studenata, turizam i sport. Ne useli li se student u zadanome roku, smatrat će se da je odustao od smještaja u dom te gubi pravo na smještaj u tekućoj akademskoj godini. Poslovnica za smještaj studenata, turizam i sport može donijeti odluku o izuzeću ako student na vrijeme javi da se neće iz opravdanih razloga useliti u zadanome roku (smrtni slučaj u užoj obitelji, bolest i slično) te naknadno to dokumentira. U takvim situacijama smještaj će se naplatiti od dana useljenja. Na službenoj stranici SCZG-a stoji da redovito useljenje traje od 1. do 21. rujna 2026.

U Rijeci trebate ponijeti i svoju fotografiju

Prilikom useljenja u riječke domove morate priložiti liječničku potvrdu kojom dokazujete da nemate zdravstvenih kontraindikacija za smještaj u studentskom domu, ne stariju od 10 dana, jednu osobnu fotografiju dimenzija 3 × 3,5 cm i važeću osobnu iskaznicu na uvid.

Studentski centar Rijeka obavijestio je da 'stariji' studenti mogu useliti od 1. do 15. rujna 2026. godine (utorak), u vremenu od 8 do 18 sati. Studenti koji u akademskoj godini 2026./2027. prvi put upisuju prvu godinu sveučilišnog prijediplomskog studija, stručnog kratkog studija, stručnog prijediplomskog studija, sveučilišnog integriranog prijediplomskog i diplomskog studija (brucoši prijediplomci) te studenti koji prvi put upisuju prvu godinu sveučilišnog diplomskog studija ili stručnog diplomskog studija (studenti koji su završili prijediplomski studij te u rujnu 2026. nisu u redovitom statusu- brucoši diplomci) mogu useliti u razdoblju od 1. do 12. listopada 2026. godine u vremenu od 8 do 18 sati.

Useljenja se neće obavljati subotom i nedjeljom. Iznimno, studenti u redovitom statusu koji zbog opravdanog razloga nisu u mogućnosti useliti se do zadanog roka mogu zatražiti produljenje roka za useljenje. Zahtjev mora sadržavati obrazloženje opravdanog razloga te odgovarajući dokaz.

Svi studenti koji su ostvarili pravo na smještaj rezervaciju kreveta potvrđuju uplatom prve stanarine. Uplata se mora izvršiti najkasnije do 15. rujna 2026. godine. Za studente koji uplatu ne izvrše do 15. rujna 2026. godine smatrat će se da su odustali od korištenja subvencioniranog stanovanja, a njihovo će mjesto biti ponuđeno studentu s rang-liste čekanja. Studenti su obvezni dokaz o izvršenoj uplati prve naknade za smještaj dostaviti upravi studentskog naselja u koje su ostvarili pravo na smještaj, najkasnije do 15. rujna 2026. godine.

Studenti u Splitu mogu useliti tek u listopadu

Studenti koji su ostvarili pravo na smještaj u studentskim domovima Studentskog centra u Splitu u dom useljavaju u listopadu. Podsjetimo, studenti kojima je smještaj trebao i u rujnu mogli su se za to prijaviti do 31. kolovoza. SC je obavijestio da je boravak dostupan u skladu sa slobodnim kapacitetima doma i uz dostavu potvrde o terminima ispita, a cijena dnevnog smještaja iznosi 11 eura.

S obzirom na to da redovito useljenje počinje tek u listopadu, još uvijek nema službene obavijesti s detaljima o ovogodišnjem useljenju. Prošle su godine studenti mogli useliti od 1. listopada do 10. listopada 2025., svakim danom od 6 do 20 sati. Mogućnost ranijeg useljenja imali su samo oni studenti kojima nastava počinje ranije, uz dnevnu naknadu od 11 eura, uz obaveznu prethodnu provjeru s recepcijom doma.

Prilikom useljenje studenti su trebali priložiti dokaz o uplati stanarine i akontacije za listopad, liječničku potvrdu (ne stariju od mjesec dana) od izabranog liječnika, posteljinu (jastučnicu, plahte/lancune, prekrivač/deku) i sanitarni pribor. Također, nije bilo moguće da vas useli netko drugi. Na useljenju studenti su potpisivali ugovor o smještaju, izjavu o zaduženju sobe i inventara i upoznali se s Pravilnikom o domskom redu.

Termin useljenja u Osijeku ovisi o mjestu na rang-listi

U studentske domove Studentskog centra u Osijeku (STUCOS) možete useliti već tijekom rujna, a detaljan raspored termina za useljenje u svaki dom možete pronaći na službenoj stranici STUCOS-a. On ovisi o vašem mjestu na rang-listi.

Dokumentaciju potrebnu za useljenje čini ugovor o uvjetima smještaja studenata (ispis u dva primjerka, u cijelosti popuniti i potpisati) te potvrda liječnika opće prakse da student nema kontraindikacija za smještaj u studentskom domu. Bez potvrde nije moguće useliti.