FER podijelio priznanja školama koje su najbolje pripremile učenike za faks: Na popisu ih je 25

FER je i ove godine dodijelio priznanje školama čiji su maturanti uspjeli upisati ovaj fakultet, a prilika za to bio je Susret nastavnika STEM-a.

Nova školska godina i službeno je počela ovoga utorka, a nastava u njoj započet će idućeg tjedna. Uoči početka nastave, na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu (FER) održan je sada već tradicionalni Susret nastavnika STEM-a. Ove godine, izvijestili su s FER-a, okupio se rekordan broj nastavnika i ravnatelja, kako iz osnovnih tako i srednjih škola - njih ukupno 300 iz 60 hrvatskih gradova i općinama.

Čak 25 škola dobilo je priznanje FER-a

Najboljim školama, onima koje su i ove godine izvrsno pripremile učenike za maturu i upis FER-a, dodijeljena su i priznanja. S FER-a je priopćeno kako su najvećom zahvalnicom nagrađene XV. gimnazija Zagreb, V. gimnazija Zagreb i III. gimnazija Split. Velika zahvalnica uručena je Tehničkoj školi Ruđera Boškovića Zagreb, Gimnaziji Lucijana Vranjanina Zagreb, X. gimnaziji 'Ivan Supek' Zagreb, Prvoj gimnaziji Varaždin, Gimnaziji Andrije Mohorovičića Rijeka, Gimnaziji Franje Petrića Zadar, Gimnaziji Josipa Slavenskog Čakovec i I. gimnaziji Zagreb.

Među 25 istaknutih škole našle su se i II. gimnazija Zagreb, Gimnazija Antuna Vrančića Šibenik, III. Gimnazija Zagreb, Gimnazija Jurja Barakovića Zadar, III. gimnazija Osijek, Gimnazija Matije Antuna Reljkovića Vinkovci, Gimnazija Antuna Gustava Matoša Zabok, Gimnazija Pula, Gimnazija Karlovac, Gimnazija 'Fran Galović' Koprivnica, Prirodoslovna škola Vladimira Preloga, Gimnazija 'Matija Mesić' Slavonski Brod, Gimnazija Požega i Srednja škola fra Grge Martića Mostar.

Dekan FER-a: 'Promjena dolazi od mladih ljudi, a jezgru promjene predstavljaju škole'

Inače, krovna tema skupa bila je 'Tehnologija i društvo', a sudionici su sudjelovali u bogatom programu iz područja obrazovanja, robotike, elektronike i matematike. Pritom su, navode s FER-a, stekli konkretna znanja i vještine koje mogu izravno primijeniti u unapređenju STEM nastave i motiviranju učenika. Dekan FER-a Vedran Bilas istaknuo je tehnološke i društvene izazove s kojima se susreće današnje obrazovanje, pritom pohvalivši škole koje izvrsno pripremaju maturante za studij.

- Jedna od najvažnijih promjena koja je potrebna hrvatskom društvu, a vjerujem da može doći i iz škola i s fakulteta, je inovativnije društvo, društvo u kojem pojedinci odlučuju razvijati i braniti svoje ideje. Mi smo napredovali posljednjih 30 godina, ali da bi Hrvatska ušla u krug uspješnih zemalja EU, treba stvarati više vrijednosti. Promjena dolazi od mladih ljudi, a jezgru promjene predstavljaju škole, rekao je Bilas.

Podsjetio je da je FER i ove godine bio pri vrhu liste studija prema broju maturanata kojima je taj studij bio prvi izbor.

- Mi smo ove godine imali visoki interes za prve izbore upisa, naravno da smo zadovoljni s time, ali to je velika odgovornost, trebamo mladima pružiti kvalitetno obrazovanje. Naše inicijative, poput ove danas, pokrećemo da bismo im, ne samo ponudili dobro obrazovanje, nego da bismo ponudili projekte za karijerni razvoj u Hrvatskoj, rekao je Bilas.

U radu s nadarenom djecom profesorima je potrebno omogućiti bolje uvjete za individualan pristup

S FER-a navode da je poseban interes i pozornost privukla je panel rasprava 'Što je inovativno društvo i kako mu škola doprinosi?' na kojoj su sudjelovali Boris Jokić (Institut za društvena istraživanja), Anica Tomić (Akademija za umjetnost i kulturu, Sveučilište J. J. S. Osijek), Josip Burušić (Institut Ivo Pilar), Nikola Dmitrović (XV. Gimnazija) te dekan FER-a.

- Sudionici panela usuglasili su se da je STEM prioritet za hrvatski obrazovni sustav i društvo u cjelini, pri čemu je nužna suradnja šire zajednice i škola. Postoji veliki broj škola koje svojim primjerom pokazuju kako se na kvalitetan način radi s djecom koja imaju aspiracije prema STEM-u, no istaknuto je i da je potrebno više napora uložiti u kreiranje školskih programa za učenike koji počinju gubiti interes za to područje, većinom u 5. odnosno 6. razredu osnovne škole. U radu s nadarenom djecom profesorima je potrebno omogućiti bolje uvjete za individualan pristup, navode s FER-a zaključke ovog panela.

Drugi dio susreta obuhvatio je praktične radionice o digitalnoj pristupačnosti, primjeni umjetne inteligencije u izradi nastavnih materijala, praktičnoj elektronici, robotici u STEM projektima, električnim krugovima, fizikalnim procesima te povezivanju školske i visokoškolske matematike. Susret je poslužio i za dodatno povezivanje nastavnika s FER-om, koji već dugi niz godina održava i razvija suradnju sa školama u sklopu programa 'ŠUZA – iz škole u znanost i akademsku zajednicu'.