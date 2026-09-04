Lovac Vukorepa poziva na hit natjecanje: Traje 24 sata i možete imati 'šalabahter'

Maraton znanja održat će se na Hrvatskom katoličkom sveučilištu (HKS). Prijaviti se mogu studenti s bilo kojeg fakulteta.

Poznati lovac iz kviza Potjera Mladen Vukorepa pozvao je studente na Maraton znanja, 24-satno natjecanje u rješavanju problemskih zadataka. Održat će se 2. listopada, a pokriva devet kategorija: komunikologiju, medicinu, povijest, pravo, psihologiju, sestrinstvo, sociologiju, tehnologiju te interdisciplinarno. Projekt je pokrenut na inicijativu Hrvatskog katoličkog sveučilišta (HKS) gdje će se i održati, a sve s ciljem okupljanja i povezivanja proaktivnih studenata iz cijele Hrvatske.

- Znanje dobiva punu moć tek kada se primijeni i postaje vidljivo. Dođite i pokažite svoj puni potencijal, stvorite nove kontakte i otvorite si nove mogućnosti za vašu budućnost. Svim sudionicima želim puno sreće i uspjeha, poručio je Vukorepa.

Možete zaviriti u knjige

Prijaviti se mogu studenti s bilo kojeg fakulteta, neovisno o kategoriji u kojoj se natječu. Članovi natjecateljskih timova mogu biti studenti s različitih fakulteta i različitih hrvatskih sveučilišta.

Sudionicima je dopušteno donijeti vlastite pisane materijale, knjige, skripte i bilješke. Dozvoljeno je međusobno posuđivanje pisanih materijala i knjiga između timova tijekom natjecanja. Također, tijekom cijelog natjecanja sudionicima je omogućeno korištenje knjiga i drugih izvora iz sveučilišne knjižnice.

Komunikacija s vanjskim svijetom bit će zabranjena

Navodi se da će HKS svim natjecateljima osigurati vrhunske prostorne i logističke uvjete te pristup svim potrebnim resursima za neometan 24-satni rad. Korištenje mobitela, računala i drugih elektroničkih uređaja, kao i komunikacija s vanjskim svijetom, strogo su zabranjeni tijekom cijelog natjecanja, uz izuzetak od sat vremena kada će biti dozvoljeno korištenje mobitela, računala i interneta za komunikaciju, istraživanje i uređivanje. Kao domaćin ovog natjecanja, HKS želi pružiti podršku studentima u razvoju njihove akademske izvrsnosti i društvene odgovornosti.

Prijave će se vršiti putem Formsa. Mole da prilikom prijave ispunite sva polja, nakon čega će vam se povratno javiti s dodatnim informacijama o natjecanju.