Koliko košta studiranje u Rijeci ako dolazite iz drugog mjesta? Evo računice

Donosimo detaljnu analizu troškova života u Rijeci ako dolazite iz nekog drugog mjesta s cijenama soba u studentskim domovima i iznajmljenih stanovima

Nakon računice za troškove studiranja ako dolazite iz nekog drugog grada za Zagreb i Split, predstavljamo analizu i za Rijeku. U tom gradu cijene studentskih domova nisu rasle još od 2018. godine, zbog čega postoji bojazan da bi na jesen moglo doći do poskupljenja, o čemu smo već pisali.

Riječki studentski centar u nadležnosti ima dva studentska doma, Studentsko naselje Trsat i Studentsko naselje Ivan Goran Kovačić. Ravnatelj SC-a Rijeka Goran Manestar za Novi list rekao da će i nakon eventualnog podizanja cijena 'riječki studentski smještaj biti najjeftiniji u državi'. Pa, pogledajmo trenutačne cijene u ova dva studentska doma.

U studentskom naselju Ivan Goran Kovačić studenti dvokrevetnu sobu u objektu 1 plaćaju 51,10 eura mjesečno, a u ostalim objektima 51,76 eura. Nadoplata za samostalno korištenje dvokrevetne sobe je 26,54 eura, a smještaj u jednokrevetnoj sobi 53,09 eura. Propisana je i niža cijena od 33,18 eura za studente socijalnih kategorija.

Najam stanova jeftiniji nego u Splitu ili Zagrebu

U Studentskom naselju Trsat smještaj u dvokrevetnoj sobi 1., 2. i 4. paviljona stoji 73,99 eura. Nadoplata za samostalno korištenje dvokrevetne sobe je 37,16 eura, a nadoplata za korištenje jednokrevetne sobe u 1. paviljonu iznosi 169,69 eura. Propisana je i posebna cijena za studente koji pripadaju socijalnim kategorijama, bez obzira na to u kojem paviljonu borave, a iznosi 39,82 eura.

Prema web stranici Nekretnine.hr, prosječna cijena najma stana u Rijeci u srpnju je iznosila 14,31 euro po metru kvadratnom. To znači što za stan od 40 kvadrata iznosi 572,40 eura. Za stan od 50 kvadrata to bi iznosilo 715,50 eura mjesečno, a za stan od 60 kvadrata 858,60 eura. Ako uzmemo u obzir da će studenti vjerojatno živjeti s barem jednim cimerom, za stanove u rasponu od 40 do 60 kvadrata to u prosjeku iznosi od 286,20 do 428,30 eura, što je nešto manja cijena nego u Splitu ili Zagrebu.

Za stavku smještaja to znači da će studenti koji ne pripadaju u neku od socijalnih kategorija morati izdvojiti od 51,10 do 286,20 eura mjesečno, odnosno od 459,90 do 2.575,80 eura za devet mjeseci koliko traje akademska godina.

Nema najave da će menze poskupjeti

Sad prelazimo s cijene smještaja na cijenu prehrane. Još nije najavljeno da će cijene u menzama rasti, međutim priprema se izmjena pravilnika, pa je moguće da dođe do poskupljenja. Podsjetimo, subvencionirana cijena meni-obroka, koji se sastoji od juhe, glavnog jela, salate, deserta i kruha, iznosi 0,86 eura. Za sad na vidiku nema izmjena cijena, no o tome se vode rasprave.

Redovni studenti koji žive izvan mjesta prebivališta imaju pravo na dva meni-obroka dnevno, koje obično mogu iskoristiti za ručak i večeru. Pretpostavimo da uz to svaki dan pojedu doručak ili užinu, što može biti pekarski proizvod, voće ili neki snack, čija prosječna cijena iznosi euro i pol. Za prosječnih 30,5 dana u mjesecu zbrojeni troškovi iznose 98,21 euro, odnosno 52,45 eura ako se uračunaju samo dva dnevna obroka u menzi, bez doručka ili užine izvan menze. To je 472 eura, odnosno 884 eura za devet mjeseci.

Javni prijevoz za redovne studente je besplatan

U Rijeci je redovnim studentima omogućen besplatan javni prijevoz na linijama na kojima uslugu prijevoza pruža KD Autotrolej. Broj odobrene zone prijevoza ovisi o adresi fakulteta koji student pohađa. Regularne cijene mjesečnih karata za studente iznose 22 eura za prvu zonu, 31 euro za drugu zonu, 39,50 eura za treću zonu i 47,50 eura za četvrtu zonu.

Preostaju još ostali troškovi, koje nije lako predvidjeti jer svatko ima drukčije navike. Neki studenti planiraju izlaziti u kafiće gotovo svaki dan tijekom studija, a drugi će štedjeti i počastiti se samo u posebnim prilikama. Stoga za ovaj dio izračuna koristimo podatke iz istraživanja Eurostudent VIII. Istraživanje je provedeno u akademskoj godini 2021./2022., a u njemu je sudjelovalo čak 5.170 studenata.

Suma računice

Prema istraživanju, studenti godišnje troše 287 eura na zabavu i rekreaciju. Navedeni su i godišnji troškovi za zdravlje u iznosu od 75 eura te za telekomunikacije u iznosu od 184 eura. Budući da su podaci stari nekoliko godina, a novijih podataka na tako velikom uzorku nema, uskladili smo ih sa stopom inflacije, koja je od početka 2021. do lipnja 2026. iznosila čak 36,8 posto.

Prema tom okvirnom izračunu prosječni godišnji trošak za rekreaciju i zabavu iznosio bi oko 393 eura, za zdravlje oko 103 eura, a za telekomunikacije oko 252 eura. Napominjemo da je riječ o projiciranim iznosima te da nisu specifični za Split jer je istraživanje provedeno na nacionalnoj razini. Kad se zbroje, ti troškovi godišnje iznose u prosjeko 748 eura godišnje.

Prema ovim procjenama godišnji troškovi (za devet mjeseci) studiranja u Splitu kreću se od oko 1.798 eura za studente u najjeftinijem smještaju do 5.533 eura za studente koji su u skupim iznajmljenim stanovima. Ranije detaljno objašnjene stavke možete vidjeti sumirane u tablici: