Radnici traže 15 posto veće plaće: ‘Studentska satnica raste, kao i minimalac’

Sindikat zagrebačkog Studentskog centra od uprave je zatražio povećanje plaće i to u vrijednosti od 15 posto.

Ravnatelju Studentskog centra u Zagrebu Mariju Županu, kao i predsjedniku Upravnog vijeća Dubravku Majetiću ovih je dana stigao dopis Sindikata zagrebačkog SC-a. Situacija na tržištu rada, inflacija i nedostatak osoblja povod je njihova zahtjeva za veće plaće radnicima. Smatraju da je to i u interesu studenata i održivog funkcioniranja SC-a.

- Napominjemo kako Studentski centar u Zagrebu nije na državnom proračunu, a sadašnja vrijednost boda temeljem Aneksa 6 Kolektivnog ugovora Sveučilišta u Zagrebu - Studentskog centra u Zagrebu iznosi 0,92 EUR. Studentska satnica raste, kao i minimalna plaća. Stoga Vas molimo da prilikom donošenja Financijskog plana i programa za 2027. godinu uvažite prijedlog reprezentativnog Sindikata zagrebačkog Studentskog centra o povećanju plaća, minimalno u vrijednosti od 15 posto, stoji u dopisu sindikata.

Nedostaje osoblja

Upravu traže i da, temeljem kolektivnog ugovora, radnicima osigura zaštitnu odjeću i obuću, kao i sistematske preglede. Ističu i da je kolektivni ugovor sklopljen prije četiri i pol godine pa predlažu pokretanje pregovora radi sklapanja novog.

- Reprezentativni Sindikat zagrebačkog Studentskog centra u dobroj je vjeri Poslodavcu prepustio Pravilnik o sistematizaciji radnih mjesta i ostaje pri tome, ali moli da se razmotri Prijedlog novog Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta, kao i novog ustroja Studentskog centra u Zagrebu, kako bi se moglo pronaći rješenje kojim bi se povećala materijalna prava radnika, upravo zbog nedostatka osoblja, što posljedično ugrožava očuvanje studentskog standarda, stoji u dopisu koji potpisuje Mihaela Despot, predsjednica sindikata.

SC kaže da će nastaviti pratiti rast primanja

Hoće li SC udovoljiti zahtjevu predstavnika svojih radnika? Iz Uprave SC-a odgovaraju potvrdno, no nisu potvrdili i da će to biti u traženom iznosu.

- Kao i prethodnih godina, SC Zagreb nastavit će pratiti rast primanja i materijalnih prava svojih djelatnika sukladno i iznad zakonskih obveza, uz potpuno ispunjavanje svih stavki iz Kolektivnog ugovora (uključujući uskrsnice, regrese, nagrade za radne rezultate i božićnice). Pritom je važno istaknuti da se SC Zagreb primarno financira iz vlastitog poslovanja, uz fiksno regulirane cijene studentske prehrane i zakonski definiranu minimalnu studentsku satnicu, što zahtijeva odgovorno i uravnoteženo upravljanje financijama kako bi se zadržala visoka razina studentskog standarda i stabilnost ustanove, navode iz Ureda ravnatelja za srednja.hr.

Radnika posebno nedostaje u menzama

Pitamo ih koliki je trenutačno manjak zaposlenika u Studentskom centru i smatraju li da bi taj problem riješile veće plaće. Konkretne brojke ne iznose, ali priznaju da je u pojedinim sektorima izazov pronaći radnike.

- Izazovi s deficitarnom radnom snagom, posebno u sektoru prehrane te na pojedinim tehničkim i stručnim radnim mjestima, odražavaju kretanja na cjelokupnom domaćem tržištu rada pa tako i kod nas. Uprava poduzima mjere za privlačenje i zadržavanje radnika, primarno kroz redovito osiguravanje materijalnih dodataka, poboljšanje uvjeta rada te ulaganje u zaštitnu opremu i zdravstveni standard zaposlenika, odgovaraju nam iz Ureda ravnatelja Župana.

Ističu i da su u redovitoj komunikaciji s predstavnicima sindikata pa će krajem rujna ili početkom listopada ove godine imenovati pregovaračke odbore o prijedlogu novog kolektivnog ugovora.

- Što se tiče sistematizacije radnih mjesta, Studentski centar u Zagrebu na dnevnoj bazi, unutar sustava, raspoređuje poslove radnika, a sistematizacija i ustroj radnih mjesta zahtijevaju analitičku i pravnu analizu, sukladno pravilnicima i Zakonu o radu, zaključno poručuju iz SC-a.