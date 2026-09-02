Izabran novi šef veleučilišta: Član je stranke

Za novog predsjednika Zbora veleučilišta izabran je dekan Veleučilišta u Virovitici Dejan Tubić. Provjerili smo kako su prošli na upisima.

Dekan Veleučilišta u Virovitici Dejan Tubić (41) izabran je za novog predsjednika Zbora Veleučilišta. Izabran je jednoglasno, dok mu mandat započinje 1. listopada, objavilo je Veleučilište u Virovitici.

- Zbor veleučilišta Republike Hrvatske u ovom trenutku čine dekani 29 veleučilišta koja izvode stručne kratke studije, stručne prijediplomske i stručne diplomske studije iz različitih područja i polja znanosti. Izbor predsjednika Zbora veleučilišta RH velika je odgovornost i čast za našeg dekana, ali i priznanje za Veleučilište u Virovitici, grad Viroviticu i Virovitičko-podravsku županiju. Želimo puno sreće našem dekanu u vođenju i predsjedavanju Zborom veleučilišta RH, poručili su, dok je u komentarima stiglo niz čestitki i pohvala poput 'Koliko ja pozitivno pamtim ovog gospodina! Kada vidim njegove uspjehe, točno znam da su zasluženi i da je iza njih naporan rad i trud!'.

Dekan u drugom mandatu, doktorirao na Ekonomskom u Osijeku

Zbor veleučilišta razmatra i odlučuje o pitanjima od zajedničkog interesa za djelovanje i razvoj veleučilišta, promatra problematiku njihovoga rada i razvoja te donosi odgovarajuće preporuke i mišljenja, stoji u Zakonu o visokom obrazovanju. Konkretno, donose Nacionalne kriterije za izbor na nastavno radno mjesto na veleučilištu, predlažu članove Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje, biraju članove matičnih povjerenstava, daju preporuke za razvoj veleučilišta, prate i unaprjeđuju Bolonjski proces, predlažu aktivnosti i mjere za povećanje internacionalizacije visokog obrazovanja te sudjeluju u postupku pregovora za sklapanje kolektivnog ugovora za područje visokog obrazovanja.

Tubić je rođen 1985. godine u Osijeku. Magistrirao je i doktorirao na Ekonomskom fakultetu u Osijeku. Na virovitičkom veleučilištu, koje se ranije zvalo Visoka škola za menadžment u turizmu i informatici, radi od ranih 2010-ih. Prodekan je bio od 2020. do 2021., dok je 2021. imenovan dekanom. Sada je u drugom uzastopnom mandatu koji bi trebao trajati do 2028. godine. U naslovno znanstveno-nastavno zvanje izvanrednog profesora u području društvenih znanosti, polje ekonomija, izabran je u 2025. godini. U Zboru Veleučilišta zadnje dvije godine bio je predsjednik Odbora za javna veleučilišta, stoji mu u životopisu. Također, piše i da je autor 64 rada. Na Google Scholaru stoji kako je citiran 336 puta. Znanstveni interes su mu, vidljivo je u životopisu, ruralni turizam i njegovi pojavni oblici, interesno udruživanje u turizmu, marketing u turizmu i suvremeni turistički trendovi.

Za srednja.hr u 2024. godini potvrdio da je član HDZ-a

Kada smo u rujnu 2024. godine pisali o dekanima javnih veleučilišta koji se bave politikom, Tubić nam je kazao kako je član HDZ-a od 2010. godine. Isto, u 2024. godini donirao je 150 eura za izbornu promidžbu HDZ-a na parlamentarnim izborima.

- Ne obavljam nijednu funkciju unutar stranke, niti sam ju ikada obavljao. Akademska autonomija i sloboda zagarantirana je zakonskim i internim aktima te temeljnim vrijednostima visokoobrazovne institucije, a političko opredjeljenje osobne je naravi te nije u suprotnosti s profesionalnim djelovanjem pojedinca na veleučilištu. Stranačku pripadnost uvijek odvajam od posla profesora, kao i dužnosti koju obnašam, dekana Veleučilišta u Virovitici, rekao nam je u 2024. godini Tubić.

Kako su prošli na upisima? Ovog ljeta popunili 67 posto kvote

Na Veleučilištu u Virovitici mogu se studirati stručni prijediplomski studiji menadžmenta, poduzetništva, računarstva i elektrotehnike. Od diplomskih studija tu je menadžment.

Provjerili smo i kako je virovitičko veleučilište prošlo na ovogodišnjim upisima maturanata. Od ukupno 150 mjesta na ljetnom roku popunjeno je njih 100. Dakle, popunjenost je bila 66,67 posto. U tijeku je jesenski upisni rok gdje se slobodna mjesta još mogu popuniti.

Popunjenost kvote na Veleučilištu u Virovitici | foto: srednja.hr, izvor: AZVO

Imaju i studentski dom, ostalo praznih mjesta

Spomenimo i kako Virovitica ima svoj studentski dom. Kvota je ovog ljeta bila 108, bile su 103 prijave, dok je dom u konačnici dobilo 99 studenata. Za nepopunjene kapacitete raspisali su novi natječaj koji traje do 18. rujna. Dom se počeo graditi 2016. godine, otvoren je godinu dana kasnije. Za projekt izgradnje doma iz fondova Europske unije povučeno je 18 i pol milijuna kuna (2.455.371 eura), a grad Virovitica darovalo je zemljište i cijelu vojarnu.

Podsjetimo, za novog predsjednika Rektorskog zbora izabran je najmlađi rektor, Nebojša Stojčić iz Dubrovnika. I njemu mandat započinje u listopadu.