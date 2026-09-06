Raste interes studentica za jedan studij: 'Ne povezuje se više isključivo sa zanimanjem nastavnika'

Dekan Kineziološkog fakulteta u Splitu Frane Žuvela navodi da je tijekom proteklih deset godina došlo do blagog porasta broja studentica na fakultetu.

Interes djevojaka za studij kineziologije pri Kineziološkom fakultetu Sveučilišta u Splitu tijekom proteklih deset godina razmjerno je stabilan, uz trend blagog porasta. Otkrio nam je to dekan ovog fakulteta Frane Žuvela kada smo ga upitali primjećuje li se porast broj studentica na fakultetu. Takvo kretanje, pojašnjava dekan, može se povezati sa sve većom popularnošću sporta, tjelesne aktivnosti i zdravog načina života u društvu općenito, pa tako i među djevojkama i mladim ženama.

Broj studentica na Kineziološkom fakultetu u Splitu proteklih deset godina | foto: KIF ST

Zbog čega raste interes za kineziologiju?

Osim toga, mijenja se i percepcija kineziologije kao struke. Prema Žuvelinim riječima, ona se više ne povezuje isključivo sa zanimanjem nastavnika tjelesne i zdravstvene kulture, nego se sve jasnije prepoznaje kao široko područje koje pruža različite mogućnosti obrazovanja i profesionalnog razvoja. To uključuje, među ostalim, kineziterapiju, sportsku rekreaciju, fitness, kondicijsku pripremu, prevenciju ozljeda i rad na unapređenju zdravlja i kvalitete života.

- Upravo širina mogućnosti zapošljavanja, zajedno s rastućom društvenom sviješću o važnosti tjelesne aktivnosti i zdravlja, vjerojatno pridonosi stabilnom, odnosno blago rastućem interesu kandidatkinja za studij kineziologije, navodi Žuvela.

Razlike na prijemnom ispitu

Upisna kvota je, dodaje, zajednička kandidatkinjama i kandidatima. Za razliku od ranijeg sustava, danas ne postoje zasebne upisne kvote za žene i muškarce, nego svi kandidati ravnopravno konkuriraju unutar jedinstvene rang-liste. Kad je riječ o prijemnom ispitu, i kandidatkinje i kandidati moraju zadovoljiti pet propisanih normi.

- Određene razlike postoje u izboru pojedinih testova i graničnim rezultatima, uzimajući u obzir prosječne fiziološke i motoričke razlike između spolova. Primjerice, kandidati trče 1.500 metara, a kandidatkinje 800 metara. U procjeni jakosti kandidati izvode zgibove, dok kandidatkinje izvode izdržaj u zgibu. Razlikuju se i potrebni rezultati u testovima podizanja trupa, plivanja i skoka u dalj s mjesta, kaže Žuvela.

Dodaje da rezultate prijemnog ispita i prolaznost kandidatkinja i kandidata analiziraju svake godine. Na taj način prate eventualne promjene i dugoročne trendove te provjeravaju jesu li postavljene norme primjerene i omogućuju li usporedive i ravnopravne uvjete za sve pristupnike.

Dodajmo da smo pitanje o broju studentica u proteklih deset godina upitali i Kineziološki fakultet u Zagrebu te onaj u Osijeku, no do trenutka objave ovog članka odgovor nije stigao.