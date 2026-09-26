Izračunali smo troškove studiranja u Osijeku: Najam stanova puno jeftiniji nego u Zagrebu i Splitu

Studenti će na život u Osijeku trebati izdvojiti do 250 eura ako žive u domu, a do 500 eura ako žive u iznajmljenom stanu 60 kvadrata s cimerom.

Nakon računice za troškove studiranja u Zagrebu, Splitu i Rijeci, donosimo i analizu za četvrti veći studentski grad, Osijek. Izračunali smo koliko će vas, ako dolazite iz drugog mjesta, stajati smještaj, prehrana i troškovi života u ovom gradu.

Počnimo sa smještajem, koji je obično najskuplja stavka. Studentski centar Osijek u nadležnosti ima tri studentska doma, SD dr. Andrija Štampar, SD Vladimir Prelog te Studentski paviljon Lavoslav Ružička.

U ta tri studentska doma cijene smještaja za studente koji su ostvarili pravo na subvencionirano stanovanje je ujednačena. Smještaj u jednokrevetnoj sobi stoji 130 eura mjesečno, dvokrevetnoj 99 eura mjesečno, a u trokrevetnoj 70 eura mjesečno. Postoji i posebna cijena za studente koji pripadaju nekoj od socijalnih kategorija, a iznosi 50 eura mjesečno.

Cijene najma stanova značajno manje nego u Zagrebu i Splitu

Prema web stranici Nekretnine.hr, prosječna mjesečna cijena najma stana u Osijeku u srpnju je iznosila 12,17 eura po metru kvadratnom. To znači što za stan od 40 kvadrata iznosi 486,80 eura. Za stan od 50 kvadrata to bi iznosilo 608,50 eura mjesečno, a za stan od 60 kvadrata 730,20 eura. Ako uzmemo u obzir da će studenti vjerojatno živjeti s barem jednim cimerom, za stanove u rasponu od 40 do 60 kvadrata to u prosjeku iznosi od 243,40 do 365,10 eura, što je značajno manja cijena nego u Splitu ili Zagrebu.

Sad prelazimo s cijene smještaja na cijenu prehrane. Još nije najavljeno da će cijene u menzama rasti, međutim priprema se izmjena pravilnika, pa je moguće da dođe do poskupljenja. Podsjetimo, subvencionirana cijena meni-obroka, koji se sastoji od juhe, glavnog jela, salate, deserta i kruha, iznosi 0,86 eura. Za sad na vidiku nema izmjena cijena, no o tome se vode rasprave.

Redovni studenti koji žive izvan mjesta prebivališta imaju pravo na dva meni-obroka dnevno, koje obično mogu iskoristiti za ručak i večeru. Pretpostavimo da uz to svaki dan pojedu doručak ili užinu, što može biti pekarski proizvod, voće ili neki snack, čija prosječna cijena iznosi euro i pol. Za prosječnih 30,5 dana u mjesecu zbrojeni troškovi iznose 98,21 euro, odnosno 52,45 eura ako se uračunaju samo dva dnevna obroka u menzi, bez doručka ili užine izvan menze. To je 472 eura, odnosno 884 eura za devet mjeseci.

Redovni studenti imaju pravo na subvencioniran prijevoz

Studenti Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku imaju pravo na studentsku karticu za javni prijevoz. Sufinancirana cijena kartice, koja vrijedi za redovne studente za prvu prometnu zonu u kojoj vozi tramvaj iznosi 11,15 eura mjesečno, a kartica se može koristiti za neograničen broj vožnji. Uz prvu zonu sufinancira se prijevoz i za drugu zonu te iznosi 12,08 eura mjesečno. Detalje možete provjeriti na ovoj poveznici.

Preostaju još ostali troškovi, koje nije lako predvidjeti jer svatko ima drukčije navike. Neki studenti planiraju izlaziti u kafiće gotovo svaki dan tijekom studija, a drugi će štedjeti i počastiti se samo u posebnim prilikama. Stoga za ovaj dio izračuna koristimo podatke iz istraživanja Eurostudent VIII. Istraživanje je provedeno u akademskoj godini 2021./2022., a u njemu je sudjelovalo čak 5.170 studenata.

Suma računice

Prema istraživanju, studenti godišnje troše 287 eura na zabavu i rekreaciju. Navedeni su i godišnji troškovi za zdravlje u iznosu od 75 eura te za telekomunikacije u iznosu od 184 eura. Budući da su podaci stari nekoliko godina, a novijih podataka na tako velikom uzorku nema, uskladili smo ih sa stopom inflacije, koja je od početka 2021. do lipnja 2026. iznosila čak 36,8 posto. Prema tom okvirnom izračunu prosječni godišnji trošak za rekreaciju i zabavu iznosio bi oko 393 eura, za zdravlje oko 103 eura, a za telekomunikacije oko 252 eura. Napominjemo da je riječ o projiciranim iznosima te da nisu specifični za Split jer je istraživanje provedeno na nacionalnoj razini. Kad se zbroje, ti troškovi godišnje iznose u prosjeko 748 eura godišnje.

Prema ovim procjenama godišnji troškovi (za devet mjeseci) studiranja u Splitu kreću se od oko 1.798 eura za studente u najjeftinijem smještaju do 5.533 eura za studente koji su u skupim iznajmljenim stanovima. Ranije detaljno objašnjene stavke možete vidjeti sumirane u tablici:

Prosječni troškovi studiranja u Osijeku | Foto: srednja.hr

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