Ovo su nove cijene studentskih domova u svih devet sveučilišnih gradova

Dio sveučilišnih gradova poskupljuje cijenu studentskih domova u nadolazećoj akademskoj godini. Dok tako opterećenje za studentski novčanik raste, zbog čega su studenti pokrenuli i peticiju, država ne povećava iznos koji daje studentskim centrima za subvencionirani smještaj.

Domovi koštaju do 125 eura mjesečno. Studentski predstavnici i SC-ovi traže veću subvenciju države

Naime, resorno Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladi za svaki studentski krevet daje 31,85 eura mjesečno. Zadnji put iznos su mijenjali u 2023. godini. Do tada on je bio 26,54 eura mjesečno, odnosno nekadašnjih 200 kuna. Studenti, dakle, izdvajaju više od države budući da se cijene domova kreću od 40 do 125 eura mjesečno. Zagrebački studentski predstavnik od Ministarstva zatražio je podizanje subvencije na 38 eura mjesečno, dok su nam iz splitskog Studentskog centra poručili kako smatraju važnim da se visina subvencije kontinuirano prati i usklađuje s realnim troškovima osiguravanja studentskog smještaja.

Dok se čini da država barem zasad neće dizati cijenu subvencije, studenti dom plaćaju i do 125 eura mjesečno. Takva je cijena na samom jugu, u Dubrovniku, pokazuje naša analiza. S druge strane, najjeftiniji studentski dom je u Zagrebu, Lašćina, koja se plaća 40 eura mjesečno. Pregled svih cijena dvokrevetnih soba možete vidjeti u tablici ispod, a nakon toga i detaljno pojašnjene cijene za svaki sveučilišni grad u Hrvatskoj.

Cijene studentskih domova u Hrvatskoj | foto: srednja.hr

Zagreb - domovi poskupili treću godinu zaredom

Nove cijene studentskih domova u Zagrebu kreću se od 40 do 117 eura mjesečno, ovisno o kategoriji u kojoj studenti stanuju. SC Zagreb stanarine je podignuo treću godinu zaredom, zbog čega su se pobunili studenti. Među zahtjevima prema državi bilo je i podizanje socio-ekonomske stipendije, no iz Ministarstva obrazovanja poručili su kako to nemaju u planu.

Tako će studenti na Savi plaćati 74 ili 117 eura mjesečno ovisno u kojem paviljonu žive, na Cvjetnom 90 eura, na Šari 60 eura te na Lašćini 40 ili 52 eura, što je ujedno najjeftiniji studentski dom u Hrvatskoj. No, taj dom i sam SC naziva derutnim. Zbog obnove dva paviljona na Savi dio studenata dobiva subvenciju za privatni najam.

Cijene studentskih domova u Zagrebu | foto: SC Zagreb

Split - poskupljenje domova za studente

Kako smo već pisali, drugu godinu zaredom rastu cijene studentskih domova u Splitu. Dok se lani soba u dvokrevetnim sobama plaćala 110 eura mjesečno, od nove akademske godine to će biti 120 eura mjesečno. Dakle, radi se o poskupljenju od 10 eura. Cijena jednokrevetne sobe bit će 110 eura mjesečno, što je za osam eura više nego lani. Dvokrevetna soba s krevetom na kat stajat će 105 eura mjesečno, što je povećanje za pet eura. Trokrevetna soba koštat će 85 eura mjesečno, što je 15 eura više nego lani. Sve ove nabrojane cijene odnose se na studente koji imaju razinu prehrane dva, odnosno ne žive u okolici Splita. Naime, cjenik SC-a Split radi distinkciju između tih studenata i onih koji imaju razinu prehrane jedan, odnosno koji žive u okolici Splita.

Ovakvu odluku o povećanju cijena podržali su ne samo iz studentskog centra, nego i predstavnici studenata. Za srednja.hr poručili su da im procjena bila da je riječ o relativno malom povećanju u odnosu na razinu infrastrukture i usluge.

Cijene studentskih domova u Splitu | foto: SC Split

Rijeka - moguće dizanje cijena

Trenutačno objavljene cijene nakon formiranja rang-lista za studentske domove u Rijeci ne ukazuju na povećanje. No, u odluci stoji kako SC Rijeka zadržava pravo izmjena cijena o čemu će na vrijeme obavijestiti korisnike smještaja. Pisali smo kako cijene studentskih domova u Rijeci nisu rasle od 2018. godine te da bi upravo ova jesen mogla biti ta kada će se one promijeniti.

Za sada dvokrevetna soba po osobi u studentskom naselju Trsat stoji 73,99 eura mjesečno. U studentskom naselju Ivan Goran Kovačić cijene ovise o tipu sobe i objektu te se kreću od 51,10 eura do 53,09 eura.

Cijene studentskih domova u Rijeci | foto: SC Rijeka

Osijek - nema poskupljenja

Iz SC-a Osijek na naš upit potvrđuju kako cijene ostaju nepromijenjene. Mjesečno je cijena u dvokrevetnoj sobi u njihovim domovima 99 eura mjesečno, u trokrevetnoj sobi 70 eura mjesečno, dok je za jednokrevetnu sobu to iznos od 130 eura mjesečno.

- Neovisno o tipu sobe, cijenu od 50,00 EUR plaćaju studenti iz članka 9. Pravilnika o uvjetima i načinu ostvarivanja prava studenata u redovitom statusu na subvencionirano stanovanje: studenti kojima su oba roditelja umrla, nestala ili nepoznata, studenti čiji su roditelji razvedeni (uključujući i djecu iz izvanbračnih zajednica), a preminuo je onaj kome su bili sudski dodijeljeni ili s kojim su živjeli, studenti koji imaju status osobe koja je pod skrbništvom ili je kao dijete bila pod skrbništvom ili joj je priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja ili joj je kao djetetu bilo priznato pravo na socijalnu uslugu smještaja na temelju propisa iz područja socijalne skrbi te studenti s invaliditetom 1. grupe, navode.

Zadar - cijene ostaju jednake

I u Zadru neće dizati cijene studentskog smještaja. Kako nam kažu iz SC-a u Zadru, cijene ostaju nepromijenjene kao i proteklih godina.

- Cijena smještaja u domu na adresi dr. Franje Tuđmana 24D je 60,00 eura, dok za dom na adresi Put Stanova 1A cijena za dvokrevetnu sobu studenti će plaćati 110,00 eura a za trokrevetnu 90,00 eura, ističu.

Pula - također bez promjena cijena za studente

U Puli cijene ostaju iste, potvrđuju iz tamošnjeg SC-a. U nadolazećoj akademskoj godini 2026./27., naglašavaju, cijena će biti 99,54 eura mjesečno, dok je cijena za studente iz socijalnih kategorija 66,36 eura mjesečno.

Dubrovnik - nisu dizali cijene, i dalje najskuplji

Na samom jugu, u Dubrovniku, ove godine nisu promijenili cijene, no i dalje ostaju najskuplji. Subvencionirani smještaj u dvokrevetnoj sobi stoji 125 eura mjesečno. Za studente u nepovoljnom položaju cijena je 115 eura. Studenti s invaliditetom imaju pravo na jednokrevetnu sobu po cijeni od 115 eura mjesečno. SC Dubrovnik odlučio je krenuti i s naplatom garaže za studente.

Varaždin - digli cijene

U Varaždinu podigli su cijene. Kako su objasnili na internetskim stranicama, Upravno vijeće Studentskog centra u Varaždinu donijelo je odluku o korekciji cijena smještaja pojedinih kategorija soba za studente u studentskim domovima od 1. rujna 2026. Nove cijene kreću se od 91 do 139 eura.

- U domu A povećanje cijena pojedinih kategorija soba iznosi 2,36 posto do 3,74 posto (3,00 - 4,00 eura mjesečno). U domu B povećanje cijena pojedinih kategorija soba iznosi 3,41 posto do 3,45 posto (3,00 – 4,00 eura mjesečno), izvijestili su.

Cijene studentskih domova u Varaždinu | foto: SC Varaždin

Slavonski Brod - bez promjena

U Slavonskom Brodu cijene ostaju nepromijenjene u odnosu na prethodno razdoblje, odgovorili su iz SC-a.

- Točan iznos mjesečne cijene smještaja po ležaju iznosi: 38,49 EUR za trokrevetnu sobu i 65,03 EUR za dvokrevetnu sobu, naveli su.