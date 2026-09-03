Ministarstvo odgovorilo studentima na pitanje oko prava na iksicama

Studenti zbunjeni zbog nove subvencije: Na važno pitanje ne zna se odgovor
Koju će razinu prava u menzama imati studenti sa subvencijom SC-a Zagreb umjesto smještaja u dva paviljona koji idu u obnovu, ostaje enigma.
15:04 1 d 02.09.2026
03. rujan 2026.
Konačno je poznat odgovor na pitanje koju će razinu prehrane imati studenti s novom subvencijom zbog obnove dvaju paviljona. Vijesti su dobre.
Oko 900 studenata u Zagrebu koji budu primali subvenciju za najam zbog obnove dvaju paviljona studentskog doma Stjepan Radić u Zagrebu imat će razinu subvencionirane prehrane 2,5. Odgovorilo nam je to Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nakon što smo objavili članak da su se iz SC-a Zagreb i iz Srca pozvali nenadležnim za upit, a šutjelo je i samo Ministarstvo.
- Obavještavamo Vas da će studenti koji su ostvarili smještaj u studentskim domovima Studentskog centra u Zagrebu ali nisu mogli useliti zbog rekonstrukcije 5. i 6. paviljona studentskog naselja Stjepan Radić i 8. paviljona studentskog naselja Lašćina, za vrijeme primanja subvencije od 152 eura imati pravo na razinu subvencionirane prehrane 2,5, stoji u odgovoru Ministarstva obrazovanja koji smo primili u četvrtak ujutro.
Razine prava na potporu bilježe se brojevima 1, 2 i 2,5 te označavaju pravo na potporu u vrijednosti jednog, dva odnosno dva i pol meni obroka dnevno. Korisnici razina prava 2 i 2,5 imaju pravo na najviše tri meni obroka u danu. U menzama mogu jesti sve dane u tjednu. Ako je studentima u sustavu uvedena pogrešna razina prava, moraju se javiti u referadu svog fakulteta.
Studenti zbunjeni zbog nove subvencije: Na važno pitanje ne zna se odgovor
Koju će razinu prava u menzama imati studenti sa subvencijom SC-a Zagreb umjesto smještaja u dva paviljona koji idu u obnovu, ostaje enigma.
15:04 1 d 02.09.2026
Pitali smo SC mogu li studenti zamijeniti subvenciju za dom. Ovo je odgovor
Studenti u grupama danas traže zamjene. Među njima, jest i primjer gdje student koji je dobio subvenciju traži nekoga tko je dobio dom za zamjenu.
12:32 17 d 17.08.2026
Podsjetimo, na ovogodišnjem natječaju za smještaj u studentskim domovima Studentskog centra (SC) u Zagrebu 906 studenata dobiva subvenciju za privatni najam. Naime, u domovima je manjak kreveta zbog obnove 5. i 6. paviljona studentskog doma Stjepan Radić pa je SC ishodio dodatnu subvenciju od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Ona iznosi 152 eura mjesečno i dobilo ju je prvih 900-tinjak studenata ispod crte. Iz SC-a su razjasnili i zašto studenti ne mogu zamijeniti subvenciju za mjesto u domu ako pronađu zamjenu. Tumače, radi se o dva različita načina korištenja državne subvencije.
Važno je naglasiti da ovo nije ista subvencija kao ona za privatni najam od države u iznosu 60 eura mjesečno. Studenti u Zagrebu natječaj za tu subvenciju mogu očekivati u studenome. Tada bi se trebalo dodijeliti 800 subvencija.
Vrijeme je za nove početke: Što ćeš učiniti ove godine sa svojim džeparcem?
Kreće nova školska godina, a s time i nove odluke. Znaš li kako ćeš trošiti džeparac ove godine?
10:48 9 h 03.09.2026
Kako izgleda život nakon diplome? Pronašli smo faks koji omogućuje karijeru otpornu na promjene
Studij mehatronike otvorio mu je vrata u industriju odmah nakon diplome. Bivši student nam je otkrio kako izgleda prijelaz iz faksa u struku.
12:31 1 d 02.09.2026
Tvoja tema, tvoja pozornica: Otvorene prijave za izlagače na srednja.hr konferenciji
Portal srednja.hr ove godine slavi 15. rođendan! Proslavit ćemo ga zajedno uz cjelodnevni program ispunjen panelima, predavanjima, hranom i druženjem.
11:32 1 d 02.09.2026
Dodjeljuje se Zlatna kreda: Prijavite nastavnika, profesora, učenika ili studenta godine za nagradu
U svakoj školi i na svakom fakultetu postoje ljudi koji obrazovanje čine boljim. Zlatna kreda odaje im priznanje kroz četiri nagrade za njihov rad.
16:37 3 d 31.08.2026
Ideja za školski izlet: Centar koji će učenicima približiti znanost na potpuno novi način
Što povezuje Nikolu Teslu i Karlovac? Pokraj njegove stare škole nalazi se Nikola Tesla Experience centar gdje učenici mogu učiti kroz iskustvo.
09:28 6 d 28.08.2026
Kreće nova školska godina: Iskoristite akciju i pretplatite se na srednja.hr
Ove godine stavite obrazovanje u fokus i pretplatite se na srednja.hr. Pretplatite se sad i godišnju pretplatu dobivate za 59€.
09:39 2 d 01.09.2026
Maria na medicini prolazi s 5.0, a u slobodno vrijeme ima posebnu ulogu: 'To im je svijetla točka u danu'
Maria je prvu godinu medicine prošla s 5.0, a u slobodno je vrijeme 'Teta pričalica'. Nakon što su pomogli njezinoj sestri, odlučila se priključiti.
16:21 4 h 03.09.2026
Napustilo nas je dvoje velikana, no profesori ostaju upamćeni: Ovo su njihove životne priče
Prošlog tjedna preminuo je arhitekt Tomislav Petrinjak i sociologinja Željka Šporer. Studenti i kolege će ih dobro pamtiti po njihovoj predanosti.
14:46 5 h 03.09.2026
Još ima nade ako niste položili ispite: Ovi fakulteti imat će i izvanredni ispitni rok
Fakulteti mogu odrediti da će provoditi izvanredni, odnosno dekanski ispitni rok. Neki su već donijeli takve odluke za rujan.
13:47 6 h 03.09.2026
Novi studentski dom koštao 6,5 milijuna eura. Ostao poluprazan, a već najavili gradnju drugog
Od 54 mjesta u novoizgrađenom studentskom domu u Bjelovaru popunjeno je tek njih 26. Nakon našeg upita raspisan je novi natječaj za jesenski rok.
10:46 9 h 03.09.2026
Izabran novi šef veleučilišta: Član je stranke
Za novog predsjednika Zbora veleučilišta izabran je dekan Veleučilišta u Virovitici Dejan Tubić. Provjerili smo kako su prošli na upisima.
13:02 1 d 02.09.2026
Radnici traže 15 posto veće plaće: ‘Studentska satnica raste, kao i minimalac’
Sindikat zagrebačkog Studentskog centra od uprave je zatražio povećanje plaće i to u vrijednosti od 15 posto.
11:12 1 d 02.09.2026
Građevinski otpad u RH: Pravimo 2 milijuna tona godišnje, a za skoro 100 tisuća nema evidencije gdje završava
Stopa reciklaže građevnog otpada za 2024. iznosila je 75,5 posto, a za oko 4,7%, gotovo 97 tisuća tona nije bio poznat način gospodarenja.
16:10 4 h 03.09.2026
Susjedi grade treći trak na jednoj od najprometnijih autocesta, ulaže se gotovo 100 milijuna eura
Projekt obuhvaća znatno više od gradnje trećeg traka - obnavlja se kolnik, širi autocesta i ugrađuje nova prometna oprema.
16:09 4 h 03.09.2026
Tko su novi umirovljenici? Radili su tri godine dulje, a mirovina im je ispod prosjeka
Gotovo 25.000 novih umirovljenika po općim propisima ostvarilo je pravo na mirovinu u prvoj polovici 2026. godine. Prosječna mirovina im je 586 eura.
16:30 3 h 03.09.2026
Čak 30 posto obitelji u Hrvatskoj nema potomke: Neki pak imaju čak 14 djece
Dok su najčešće one s jednim, u Hrvatskoj postoje tri obitelji s 14 djece. Obitelji bez djece čine preko 30 posto od 1,1 milijuna svih obitelji.
16:27 4 h 03.09.2026