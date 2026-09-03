Faks Ministarstvo odgovorilo studentima na pitanje oko prava na iksicama

Ministarstvo odgovorilo studentima na pitanje oko prava na iksicama

Hrvoje Debeljak
Hrvoje Debeljak

03. rujan 2026.

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Ministarstvo odgovorilo studentima na pitanje oko prava na iksicama

Student | foto: srednja.hr, Canva

Konačno je poznat odgovor na pitanje koju će razinu prehrane imati studenti s novom subvencijom zbog obnove dvaju paviljona. Vijesti su dobre.

Oko 900 studenata u Zagrebu koji budu primali subvenciju za najam zbog obnove dvaju paviljona studentskog doma Stjepan Radić u Zagrebu imat će razinu subvencionirane prehrane 2,5. Odgovorilo nam je to Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih nakon što smo objavili članak da su se iz SC-a Zagreb i iz Srca pozvali nenadležnim za upit, a šutjelo je i samo Ministarstvo.

Što znači razina prehrane 2,5?

- Obavještavamo Vas da će studenti koji su ostvarili smještaj u studentskim domovima Studentskog centra u Zagrebu ali nisu mogli useliti zbog rekonstrukcije 5. i 6. paviljona studentskog naselja Stjepan Radić i 8. paviljona studentskog naselja Lašćina, za vrijeme primanja subvencije od 152 eura imati pravo na razinu subvencionirane prehrane 2,5, stoji u odgovoru Ministarstva obrazovanja koji smo primili u četvrtak ujutro.

Razine prava na potporu bilježe se brojevima 1, 2 i 2,5 te označavaju pravo na potporu u vrijednosti jednog, dva odnosno dva i pol meni obroka dnevno. Korisnici razina prava 2 i 2,5 imaju pravo na najviše tri meni obroka u danu. U menzama mogu jesti sve dane u tjednu. Ako je studentima u sustavu uvedena pogrešna razina prava, moraju se javiti u referadu svog fakulteta.

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Poseban natječaj za ostale subvencije bit će u studenom

Podsjetimo, na ovogodišnjem natječaju za smještaj u studentskim domovima Studentskog centra (SC) u Zagrebu 906 studenata dobiva subvenciju za privatni najam. Naime, u domovima je manjak kreveta zbog obnove 5. i 6. paviljona studentskog doma Stjepan Radić pa je SC ishodio dodatnu subvenciju od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Ona iznosi 152 eura mjesečno i dobilo ju je prvih 900-tinjak studenata ispod crte. Iz SC-a su razjasnili i zašto studenti ne mogu zamijeniti subvenciju za mjesto u domu ako pronađu zamjenu. Tumače, radi se o dva različita načina korištenja državne subvencije.

Važno je naglasiti da ovo nije ista subvencija kao ona za privatni najam od države u iznosu 60 eura mjesečno. Studenti u Zagrebu natječaj za tu subvenciju mogu očekivati u studenome. Tada bi se trebalo dodijeliti 800 subvencija. 

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