Još ima nade ako niste položili ispite: Ovi fakulteti imat će i izvanredni ispitni rok

Fakulteti mogu odrediti da će provoditi izvanredni, odnosno dekanski ispitni rok. Neki su već donijeli takve odluke za rujan.

Nedavno smo izvijestili kako će Pomorski fakultet u Splitu održati izvanredni ispitni rok u rujnu. Moguće je prijaviti jedan kolegij. Provedba takvog izvanrednog ispitnog roka, često poznatijeg kao dekanski rok, praksa je koju provodi tek nekolicina fakulteta. U međuvremenu su ga najavili još neki faksevi.

Pravila provedbe izvanrednog ispitnog roka i tko ima pravo izlaska na njega mogu biti različita od fakulteta do fakulteta, a studenti bi se o tim pravima trebali informirati u pravilniku o studiranju na svome fakultetu. Već smo ranije pojasnili da u svakom slučaju studenti trebaju biti oprezni s pravilima koliko puta tijekom akademske godine smiju izaći na ispit iz jednog kolegija.

Zdravstveno veleučilište u Zagrebu

Odluku o održavanju izvanrednog ispitnog roka donijelo je i Zdravstveno veleučilište u Zagrebu. On će se održavati od 14. do 18. rujna. Valja naglasiti da ispitima mogu pristupiti isključivo studenti kojima su ostala najviše dva nepoložena ispita za stjecanje uvjeta upisa. Prijave izvanrednog ispitnog roka zaprimaju se 14. rujna putem maila. Na mail [email protected]r potrebno je poslati: ime i prezime

studenta, matični broj studenta, studij te naziv kolegija iz kojeg student prijavljuje ispit.

Ekonomski fakultet u Zagrebu

Ekonomski fakultet u Zagrebu (EFZG) u sklopu obavijesti studentima koji su u srpnju izborne kolegije za 2026./2027. birali putem burze izbornih kolegija, izvijestio je da će se održati dekanski rok. U toj obavijesti piše da će se dekanski rok održati od 17. do 21. rujna 2026. godine i njega imaju pravo prijaviti svi studenti koji do tog trena već nisu upisani u više godine. Studenti koji su se upisali u srpnju nemaju pravo na dva jesenska i dekanski rok, stoji u istoj obavijesti Ekonomskog fakulteta. Očekuje se da će narednih dana biti objavljeni detalji i način prijave ispita na dekanskom roku EFZG-a, a protekle godine studenti su to obavljali putem ISVU sustava.

Medicinski fakultet u Splitu

Odluku o dodatnom, dekanskom ispitnom roku donio je i Medicinski fakultet Split. Ondje će se dodatni ispitni rok održati 23. rujna, a student može prijaviti samo jedan ispit. Ispiti će se održati pred ispitnim povjerenstvom. Na Medicinskom fakultetu u Splitu prijava ispita za dekanski rok se vrši putem Studomata od 18. do 21. rujna do 20:00 sati.

Učiteljski fakultet u Zagrebu

Dekanski rok imat će i Učiteljski fakultet u Zagrebu, a odluka se odnosi i na njihove studente u Čakovcu i Petrinji. Taj će se izvanredni rok održati u sva tri grada 28. i 29. rujna 2026. godine.

I u slučaju ovog fakulteta, dekanskom roku studenti mogu pristupiti samo jednom ispitu i to onome koji im predstavlja uvjet za upis u višu godinu studija. Na dekanskom roku studenti mogu pristupiti obrani diplomskog i završnog rada, stoji u odluci Učiteljskog.

- Studenti su dužni prijaviti polaganje ispita putem ISVU sustava te u Uredu za studentske poslove i cjeloživotno obrazovanje preuzeti potvrdu da im je ostao jedan ispit kao uvjet za upis u višu godinu studija, piše u odluci Učiteljskog fakulteta o dekanskom roku.

Pravni fakultet u Splitu

Na Pravnom fakultetu u Splitu izvanredni dekanski ispitni rok održat će se 21. rujna 2026. za studente integriranog prijediplomskog i diplomskog studija pravo, stručnog prijediplomskog upravnog studija te studente stručnog diplomskog upravnog studija.

- U Dekanskom ispitnom roku studenti mogu prijaviti i polagati samo jedan ispit. Studentu koji za Dekanski ispitni rok prijavi više od jednog ispita, uskratit će se pravo polaganja ispita u Dekanskom ispitnom roku. Ispitne termine za Dekanski ispitni rok nastavnici su dužni dati Studentskoj referadi najkasnije do 11. rujna 2026. godine. Prijavu ispita za Dekanski ispitni rok studenti su dužni prijaviti prema rokovima koji će biti utvrđeni na Studomatu, stoji u odluci Pravnog fakulteta u Splitu.

Izvanredni ispitni rok najavio je i Studentski zbor Fakulteta elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje u Splitu (FESB). Putem Instagrama su izvijestili da će se isti održati 8. rujna, kao i da će uskoro objaviti i službene informacije o tom roku.