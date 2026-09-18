Pogledajte kad počinje nastava na najvećim sveučilištima i fakultetima: Napravili smo popis

Sveučilišta kalendarom određuju početak nastave, ali brojni fakulteti počinju nešto prije ili kasnije od tog datuma, zato smo za vas sastavili popis.

Uskoro počinje nova akademska godina, a provjerili smo s kojim točno datumom kreće nastava na najvećim sveučilištima u Hrvatskoj. Neki fakulteti nastavu započinju nešto ranije ili kasnije od službenog početka u akademskom kalendaru, za što donosimo primjere. Međutim svakako provjerite točan datum na stranici vaše sastavnice.

Na Sveučilištu u Zagrebu nastava počinje 1. listopada

U akademskom kalendaru Sveučilišta u Zagrebu za godinu 2026./2027. piše da nastava u zimskom semestru počinje 1. listopada. Zimski praznici počinju 24. prosinca, a nastava se nastavlja 7. siječnja. Zadnji dan nastave u zimskom semestru je 22. siječnja te nakon vikenda, 25. siječnja započinje zimski ispitni rok.

Ljetni semestar počinje 22. veljače. i traje do 4. lipnja. Ljetni ispitni rok počinje nakon vikenda, 7. lipnja i traje do 9. srpnja. Zatim slijede ljetni praznici, a jesenski ispitni rok počinje 30. kolovoza i traje do 30. rujna 2027. godine.

Brojni fakulteti se odlučili za druge datume

Na Medicinskom fakultetu nastava za brucoše počinje već 21. rujna, dok za ostale studente još nije objavljeno.

Na Stomatološkom fakultetu uvodno predavanje za brucoše je već 25. rujna, a nastava u zimskom semestru počinje 28. rujna.

Na Arhitektonskom fakultetu, Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu (ERF), Prirodoslovno-matematičkom fakultetu (PMF) i Veterinarskom fakultetu nastava počinje 28. rujna.

Na Ekonomskom fakultetu nastava na integriranim prijediplomskim i diplomskim sveučilišnim studijima, prijediplomskom sveučilišnom studiju te prijediplomskom stručnom studiju počinje 28. rujna, a nastava na stručnim diplomskim studijima i sveučilišnim diplomskim studijima na engleskom jeziku počinje tek 2. studenog.

Na Tekstilno-tehnološkom fakultetu (TTF) prijem novoupisanih studenata u Zagrebu je 25. rujna, a u Varaždinu 28. rujna, a nastava za sve studente počinje 28. rujna.

Na Fakultetu hrvatskih studija uvodno predavanje održat će se 30. rujna te će se tada održati sastanci sa studentima prve godine integriranoga i prijediplomskih studija, a nastava počinje 1. listopada.

Fakultet elektrotehnike i računarstva (FER) dobrodošlicu i uvodni sat za brucoše održava 2. listopada, dok nastava za ostale studente počinje 5. listopada.

Na Fakultetu organizacije i informatike (FOI), Fakultetu strojarstva i brodogradnje (FSB) i Grafičkom fakultetu nastava počinje 5. listopada.

Na Sveučilištu u Splitu nastava počinje 28. rujna

U akademskom kalendaru Sveučilišta u Splitu za godinu 2026./2027. piše da neposredna nastava u zimskom semestru počinje 28. rujna. Zimski praznici počinju 19. prosinca, a nastava se nastavlja 11. siječnja. Zadnji dan nastave u zimskom semestru je 22. siječnja te nakon vikenda, 25. siječnja započinje zimski ispitni rok.

Ljetni semestar počinje 26. veljače. i traje do 4. lipnja. Ljetni ispitni rok počinje nakon vikenda, 7. lipnja i traje do 2. srpnja. Zatim slijede ljetni praznici, a jesenski ispitni rok počinje 23. kolovoza i traje do 17. rujna 2027. godine.

Ekonomski fakultet u Splitu još nije objavio kalendar nastave za 2026./2027. godinu, dok na ostalim najvećim fakultetima, Fakultetu elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje (FESB) i Filozofskom fakultetu nastava počinje prema sveučilišnom kalendaru, 28. rujna

Na Sveučilištu u Rijeci zimski semestar počinje 1. listopada

U akademskom kalendaru Sveučilišta u Rijeci za godinu 2026./2027. dostupnom u ISVU sustavu piše da nastave počinje 1. listopada. Zimski ispitni rok počinje 1. veljače i traje do 26. veljače.

Ljetni semestar počinje 1. ožujka i traje do 11. lipnja. Ljetni ispitni rok počinje nakon vikenda, 14. lipnja i traje do 23. srpnja. Zatim slijede ljetni praznici, a jesenski ispitni rok počinje 23. kolovoza i traje do 24. rujna 2027. godine.

I na Sveučilištu u Rijeci ima iznimaka, iako neki fakulteti još nisu objavili kad počinje nastava. Na Fakultetu za Menadžment u turizmu i ugostiteljstvu u Opatiji nastava počinje 28. rujna. Na Filozofskom fakultetu u Rijeci upisi studenata su 1. i 2. listopada, a nastava počinje tek 5. listopada.

Tad počinje i nastava u Osijeku

Na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku nastava također počinje 1. listopada. Nastava u zimskom semestru traje do 23. prosinca, a nastavlja se 7. siječnja. Nastava u zimskom semestru završava 22. siječnja, a ispitni rok traje od 25. siječnja do 19. veljače.

Nastava u ljetnom semestru počinje 22. veljače, a traje do 4. lipnja 2027. godine. Ljetni ispitni rok traje od 7. lipnja pa do 9. srpnja 2027. godine.

Jesenski ispitni rok počinje 23. kolovoza i traje do 24. rujna 2027. godine.

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